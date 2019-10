Die Show „Corteo“ des Cirque du Soleil: Akrobatik in schwindelerregender Höhe

Leipzig

Von Engeln begleitet fliegt der alte Clown Mauro auf seinem Fahrrad davon. Seine Zeit ist gekommen, die Wegbegleiter seines Lebens winken ihm ein letztes Mal zu. Unter tosendem Applaus im gut gefüllten Saal verbeugen sich die Artisten, Schauspieler, Musiker. Sie sind erleichtert, denn alle Kunststücke und halsbrecherischen Stunts sind geglückt.

Am Mittwoch war die Deutschlandpremiere der Show „Corteo“ des Cirque Du Soleil in der Arena Leipzig. Die Aufführung kann noch bis einschließlich Sonntag besucht werden.

Zur Galerie Am Mittwoch haben die Artisten von Cirque du Soleil ihre Show Corteo in der Leipziger Arena präsentiert.

Mauro durchlebt an seinem Lebensabend die schönsten Erinnerungen, aus seiner Zeit in einem alten traditionellen italienischen Zirkus. Die Kulissen und Kleider sind auf alt getrimmt und die Beleuchtung gedimmt. Man erkennt trotzdem das Geschehen, denn erstmals in der Geschichte des Cirque findet das Spektakel mitten im Saal statt, mit einer Drehbühne als Manege. Dort schlagen Artisten Saltos auf Trampolin-Betten, Wippen, Reckstangen und jonglieren mit Ringen, Keulen oder Hula-Hoop-Reifen um die Wette.

Drei Akrobatinnen winden sich sinnlich an barocken Kronleuchtern

Doch die meisten Kunststücke spielen sich in luftiger Höhe ab, während die großartige Liveband folkloristische italienische und spanische Klänge spielt. An barocken Kronleuchtern winden sich sinnlich die drei verflossenen Geliebten von Mauro. Die kleinwüchsige Diva Valentina verlässt sogar die Bühne und fliegt mit Heliumballons durch den Saal. Bei „Corteo“ scheinen die Gesetze der Physik aufgehoben zu sein. Umrahmt wird das Programm von kurzen lustigen Sketchen verschiedener Clowns.

Nach seiner letzten Vorstellung am Sonntag zieht der Sonnenzirkus weiter gen Frankfurt am Main, doch schon Nächstes Jahr ab dem 23. September 2020 beehrt er Leipzig in der Arena mit der neuen Show „Crystal“ – dem ersten akrobatischen Spektakel auf dem Eis.

Karten, sowohl für die aktuelle Show „Corteo“ als auch für die kommende Show „Crystal“ gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de

Von Pauline Szyltowski