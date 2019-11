Die „Soirée Preljocaj“ begeistert, Anne-Hélène Kotoujansky gewinnt Tanzwettbewerb

Leipzig

Geschmackvoll. Das ist das Attribut, das einem vor allem einfällt bei der „Soirée Preljocaj“, die am Sonntagabend auf der großen Bühne des Schauspiels die diesjährige Euro-Scene Leipzig beendete. Mit drei Kurzstücken des französischen Choreografen Angelin Preljocaj.

Er ist einer der großen Zeitgenossen seines Metiers und nicht zum ersten Mal zu Gast in Leipzig. Was sich allein jenem Festival verdankt, das mit dem diesjährigen Durchlauf mit „Ghost“, „Centaures“ und „Still life“ einen würdigen Schlusspunkt bekommt. Oder: Drei Schlusspünktchen, drei Miniaturen, in denen komprimiert Preljocajs choreografisches Formbewusstsein, sein Gespür für Bewegungsfluss, Melodik und mal kapriziöse, mal nüchtern bestechende Bildfindungen aufscheinen.

Das gilt für die sanft ironisierende Hommage an einen der Paten des klassischen Balletts, Marius Petipa (1818–1910), der in „Ghost“ als der titelgebende Geist die Tänzerinnen bis hin zum trippelnden Spitzentanz beflügelt – ein Novum im Werk Preljocajs.

Das gilt für das Duett „Centaures“, das zwei mythologische Wesen (Zentauren eben) in einem archaisierenden Tanz-Ringkampf aufeinander treffen lässt. Und das gilt für das mit 45 Minuten längste Stück des Abends, für „Still life“, einen mit Attributen der Malerei spielendem Vanitas-Reigen, der nicht nur vom eitlen Schein der Schönheit spricht, mit dem die menschliche Existenz ihre Nichtigkeit zu übertünchen sucht, sondern auch von dem Anteil, den die Kunst, den der Tanz, zu diesem Schein beiträgt.

Inwiefern darin eine kritische Selbstbefragung Preljocajs mitschwingt, darüber ließe sich spekulieren. Wenn, frei nach Rilke, das Schöne nichts ist, als nur des Schrecklichen Anfang, verkapselt sich gerade auch „Still life“ in einem ewig schönen Anfang. Es ist wie ein Tanz mit dem Rücken zum Abgrund: Den Blick hinein darf man nicht wagen, das könnte hässlich werden. Was dann wiederum nicht sonderlich geschmackvoll ist. Also nicht von dieser behaglich stimmenden, tröstlich ästhetischen Erlesenheit bei tänzerischer Könnerschaft, mit der dieser Festivaldurchlauf angemessenen endete. Begeisterter Applaus inklusive.

Daran schloss sich am späten Abend noch der Tanzwettbewerb „Das beste deutsche Tanzsolo“ an. Und damit, wenn man so will, folgten zehn weitere Schlusspünktchen. Nur fünf Minuten bleiben den zehn Finalisten, um sich auf dem runden Tisch von sieben Metern Durchmesser Publikum und Jury im Garderobenfoyer des Schauspiels zu präsentieren.

Am Ende tupft sich Anne-Hélène Kotoujansky ein paar Tränen aus dem Augenwinkel. Glückstränen freilich, die Französin aus Straßburg, die dort und an der Folkwan-Uni in Essen zur Tänzerin ausgebildet wurde, gewinnt die 14. Auflage des Wettbewerbs mit einer Selbstreflexion. „Siebenundzwanzig – was ich mit dem Tanzen bisher gelernt habe“ heißt ihre Choreografie, die dem Titel folgt und 27 Miniaturen zu selbst eingesprochenen Themen aufreiht, von der Erfahrung mit der Schwerkraft bis zur Erkenntnis, Tänzerin werden zu wollen – auch ohne Spagat zu können. Eine tänzerische Aufzählung, die dennoch in Fluss gerät. Oder, wie die Jury den ersten, mit 1500 Euro dotierten Preis begründet: „Eine feine, sehr genaue, poesievolle Arbeit, die aus dem Persönlichen kommt, aber darüber hinaus reicht.“

Zweiter wird Shao-Yang Hsieh, der aus Taiwan stammt und in Linz Bühnentanz studiert. Auf dem runden Tisch klemmt er sich, die ausgestreckten Arme und Beine als Speichen, in einen Metallreifen und beginnt akrobatisch zu kreisen.

Für ihr mit Schluss-Pointe versehenes Stück „Quotenfrau“ wird Elisabeth Kindler-Abali mit Platz drei belohnt. Die Jury bescheinigt ihr „großartiges Timing“ und „Musikalität“.

Tänzerisch bewegt sich die Konkurrenz auf gutem Niveau. René Reinhardt, künstlerischer Leiter des Wettbewerbs, erinnert vor dem ersten Beitrag allerdings daran: „Nur der Mut, die Lust, die Idee zählen.“ Und: „Eine Ausbildung ist keine Voraussetzung.“ Eine mitreißende Idee in diesem Sinne, ein komplett individueller Zugriff sticht nicht heraus. Lediglich der Berliner Tänzer und Countertenor Philipp Caspari setzt sich ab. Er erforscht mit großem Einsatz den Bezug von Körper und Stimme, ernster Ansatz und souveränes Spiel mit der Komik verbinden sich.

Am Ende fallen Jury- und Zuschauervotum auseinander. Der Publikumspreis geht an Alina Belyagina, die in Moskau studierte und heute in München lebt. Ihr „Pure.Image“ ist inspiriert von einer Demonstration in Moskau und drückt die Gefühlswelt zwischen Angst und Energie aus, die Demonstranten gegenüber einer autoritären Staatsmacht erleben.

Der Wettbewerb, konzipiert von Alain Platel, findet alle zwei Jahre statt, wird folglich nicht Bestandteil sein der 30. Euro-Scene im kommenden Jahr. 2021 geht die Festivalleitung in die Hände von Christian Watty über. Ob es mit ihm eine 15. Auflage vom Tanz auf dem Tisch geben wird? Durchaus möglich: Tanzkenner Watty hat den aktuellen Wettbewerb erneut als Jurymitglied neben Katja Erfurth, Claudia Jeschke, Hermann Heisig und Martin Künanz begleitet.

Von Steffen Georgi und Dimo Rieß