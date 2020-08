Leipzig

Ja, das waren noch Zeiten, als Franz Beckenbauer in Schwarz-Weiß für Instantsuppe warb: „Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch.“ Die Fleischklößchen-Suppe gibt es immer noch. Ansonsten hat sich viel geändert. Franz Beckenbauer ist alt geworden. Knorr verwendet nach eigenen Angaben nur noch „100% natürliche Zutaten“ und gehört zum Weltkonzern Unilever. Und bald soll die „Zigeunersauce“ umbenannt werden in „ Paprikasauce Ungarische Art“.

„Zigeuner“, das ist einer dieser Begriffe, die oft nicht rassistisch gemeint sind, es aber sind. Der Begriff ist eine alte Sammelbezeichnung für verschiedene Volksgruppen, die sich wohl von Indien aus vor allem über Südosteuropa verbreiteten. Der Zentralrat der Sinti und Roma nennt ihn „eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der Minderheit als diskriminierend abgelehnt wird“.

Anzeige

Die „Kultur“ am Soßenregal verteidigen?

All denen, die glauben, sie müssten die deutsche Sprache und ihre Kultur nun auch noch am Soßenregal verteidigen, sei gesagt: Nein, der „Zigeunerbaron“ von Johann Strauss wird weder verboten noch umbenannt. Und die seit gut 100 Jahren unter „ Zigeunersoße“ subsumierte kulinarische Fragwürdigkeit aus Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Essig und Gewürzen entstammt gar nicht der Küche der Sinti und Roma.

Weitere LVZ+ Artikel

Für den Zentralrat sind „Zigeunerschnitzel“ und „Zigeunersauce“ allerdings „nicht von oberster Dringlichkeit“. Ihm bereitet der wachsende Antiziganismus in Deutschland und Europa größere Sorgen. So bestätigt sich wieder die alte Küchenweisheit: Die Soße in den Köpfen ist schwerer zu ändern als der Name auf der Packung.

Von jkl