Es war eine bleierne Zeit. Am 14. April notierte der Generalsekretär: „War zu Hause und habe Toljas Kopf gewaschen. Gewicht 86,7 kg. Aushändigung des Komsomolbillets Nr. 1“ Am 15. April war weniger los: „Sawidowo – Enten – 1 Wildschwein“ So literarisch war Breshnew, Kopf der KPdSU. „Armselig“ nennt der Historiker Wolkogonow das Tagebuch – und bemitleidet sein Land. Breshnew starb Ende 1982. Die nächsten KP-Chefs (Andropow, Tschernenko) blieben kurz. Dann kam Gorbatschow. Der Reformer.

Regula Heusser-Markun, Slawistin, Schweizerin, war in den dunklen Jahren mehrmals in der Sowjetunion. 1984 erschien „Unbekannter Nachbar Sowjetunion“ – im Westen, natürlich nicht in der DDR. Da blieb selbst die sicher beste Darstellung der Oktoberrevolution (Suchanow „1917“) unerwünscht. Stalin hatte sie 1929 auf den Index gesetzt.

Keine Häme, kein Blick von oben

Regula Heusser-Markun wollte, mitten im Kalten Krieg, ein Land erklären, das sich verschlossen hatte. Wachsamkeit ging um. Noch so ein Relikt aus der Stalin-Ära. Also bemühte sich die Schweizerin, zu verstehen, was sie sah und hörte – von der Utopie, Wüsten zu bewässern (mit verheerenden Folgen) über die Ökonomie (1980 wieder Bezugsscheine) über die Gemeinschaftswohnung (kommt erstaunlich kurz weg) bis zu nationalen Eigenheiten (in Armenien gerät sie geradezu ins Schwärmen). Sie traf auf eine Übergangsgesellschaft, auf kollektives Warten auf Veränderung: „Die Kluft zwischen privater Lebenspraxis und persönlichen Wertvorstellungen einerseits und der offiziellen Ideologie andererseits ist im Wachsen begriffen."

Regula Heusser-Markun: Die Sowjetunion. Atlantis des 21. Jahrhunderts. Verlag am Park; 235 Seiten, 20 Euro Quelle: Verlag am Park

Keine Häme, kein Blick von oben, sondern nüchternes Registrieren von Sicht- und Spürbarem. Der neue Mensch war 1961 (XXII. Parteitag) ausgerufen worden. Er zerrieb sich jedoch noch 20 Jahre später an mangelnder Versorgung, ideologischer Engstirnigkeit und Bürokratie. Aber es hatte sich auch einiges geändert: Die Frauen bekamen Selbstbewusstsein, die Förderung der nationalen Minderheiten schien vorbildlich. Dagegen standen Alkohol, miese Arbeitsmoral, der Zerfall der Familie, Trägheit, die Wohnungsnot – und eine unproduktive Agrarwirtschaft in einem Land, das vom Land lebte. Wobei die von Heusser-Markun favorisierten Motive der forcierten Kollektivierung wohl nicht so ganz stimmen.

Menschen und deren Biographien

Regula Heusser-Markuns Porträt einer einstigen Supermacht ist lange vergriffen. Nun hat es der Verlag am Park neu aufgelegt. Ist das sinnvoll? Natürlich. „Ein Zeitbild dieses versunkenen Kontinents könnte den Blick auf das von Rätseln und Widersprüchen neuer Art gezeichnete Russland, auf seine Menschen und deren Biografien und Befindlichkeiten klären helfen“, schreibt die Autorin – und hat Recht. Nicht nur beim Schnellgang durch die russische Geschichte, sondern auch bei ihrem Nachdenken über ethnische Durchmischungen, Atheismus, Kirche, Mystizismus (Breshnew glaubte an die Heilerin Dschuna), Islam und Mittelasien. Reisende aus der DDR trafen damals in den südlichen Sowjetrepubliken fassungslos auf die ersten Bettler ihres Lebens.

Die Schweizerin Regula Heusser-Markun, Autorin von „Die Sowjetunion. Atlantis des 20. Jahrhunderts" Quelle: Verlag am Park

Der Blick der Frau aus der neutralen Schweiz ist neugierig. Sie will erzählen, ihr Fremdes nicht abkanzeln, sondern verstehen. Sozialistische Rituale ebenso wie das kritiklose Konsumieren drittklassiger westlicher Filme. Sie sieht sich um auf Märkten und in Geschäften, in der Stolowaja wie im Schnellrestaurant, blickt in die damals populäre Dorfprosa, kommt auf den Schauspieler-Sänger Wyssozki (1980 gestorben), die Küche als Lebensort und Lesebehinderungen in den Bibliotheken („1984“ weggeschlossen), verbeugt sich vor dem Maler Pirosmani und der alten Architektur Jerewans. Etwas seltsam wird es, wenn Mendelejew zum Entdecker, Pawlow (der mit den Hunden) zum Erfinder und Pawel Kortschagin („Wie der Stahl gehärtet wurde“) zum Jungen wird, der die Eltern bei der GPU anzeigt. Das war wohl eher Pawel Morossow.

Erstaunt ist Regula Heusser-Markun immer wieder über die einfachen Bürger, die sich einmischen, hilfsbereit sind, die sich auch in den Großstädten durchaus dörflich verhalten. Selbst in der Anonymität der Mikrorayons. Was sie nicht versteht, das sind die Unfreundlichkeit und die Ungemütlichkeit in der Gastronomie. Dagegen steht das Leben im Grünen – auf der Datscha. Lebensanschauung und Biotop. Woran sich bis heute sehr wenig geändert hat.

Von Norbert Wehrstedt