Die Tagebücher des Sowjet-Botschafters in London: Iwan Maiski

Leipzig

Schildkrötensuppe mochte er nicht. Er aß sie trotzdem bei jedem Dinner. Diplomatische Etikette. Nur: Die tierische Vorspeise blieb nicht das Einzige, was Iwan Maiski (1884–1975) in seinen elf Jahren als sowjetischer Botschafter in London (1932–1943) schlucken musste. Es waren bewegte Zeiten. In Europa – und nicht weniger in Stalins Sowjetstaat. Iwan Maiski, Jude mit polnischen Wurzeln, Menschewist, Minister einer provisorischen Regierung, Mongolei-Flüchtling, spät erst reuiger Bolschewist, hatte zum Überleben alles andere als die richtige Biografie.

Dass er durchkam, grenzt an ein Wunder

Dass er, wie Maxim M. Litwinow (erst Außenminister, dann Botschafter in Washington), Suriz (Botschafter in Paris) und Alexandra Kollontai (Botschafterin in Stockholm) durchkam, grenzt an ein Wunder. Zumal er in einem Hotspot der europäischen Politik agierte und Diplomat alter Schule blieb. Er wollte auch den politischen Gegner verstehen, knüpfte persönliche Beziehungen zu allen Lagern – und trieb nicht selten eigene Ideen voran. Die er dann Gesprächspartnern in den Mund legte, um sie in Depeschen an Moskau schmackhaft zu machen.

Trotzdem irgendwie weitermachen

Ein Drahtseil-Tanz, zumal nach den Säuberungen im Außen-Kommissariat die Stunde der dogmatischen Stalin-Aufsteiger geschlagen hatte. Nowikow hieß der Aufpasser, der nach London geschickt wurde. Den musste Maiski erdulden – und trotzdem irgendwie weitermachen.

Über jene Londoner Jahre erschienen 1967 im DDR-Verlag Dietz die „Memoiren eines sowjetischen Botschafters“, die – so Maiski in seinem Vorwort – „die authentische historische Wahrheit“ wiedergeben sollten. Nun kann man nachlesen, dass das nicht in jedem Fall so war.

Ideologische Scheuklappen kannte er nicht

Der israelische Historiker Gabriel Gorodetsky nämlich hat die Tagebücher Maiskis aufgestöbert. Die erzählen manches etwas anders als jene 843 Seiten Erinnerungen, die in der Chrustschow-Ära entstanden. Iwan Maiski besaß zwar starke patriotische Grundsätze, aber ideologische Scheuklappen, die kannte er nicht. Anders sind seine Beziehungen, etwa zu Außenminister Anthony Eden, gar nicht zu erklären. Auch zu Winston Churchill oder Lloyd George pflegte er eine ungewöhnliche Nähe. Maiski, notierte die britische Sozialisten-Legende Beatrice Webb treffend, ähnelt sehr einem „cleveren, im Weltmarkt agierenden Geschäftsmann“.

System der kollektiven Sicherheit

So setzt sich Maiski für ein System der kollektiven Sicherheit, für einen Dreierpakt mit Frankreich (gegen Hitler) und Hilfe für die spanische Republik ein (und ist tief enttäuscht, als Stalin die beendet). Er ist nicht erst nach dem Münchner Abkommen entsetzt über die Appeasement-Politik von Chamberlain und Hallifax, reagiert irritiert auf den Pakt von Ribbentrop und Molotow, leidet an der Niederlage Frankreichs, erlebt deutsche Luftangriffe, ringt um die zweite Front in Europa und gegen Churchills Festhalten am Afrika-Feldzug, denkt immer wieder über den Niedergang der britischen Oberschicht nach (und bekommt Zustimmung aus ihren Kreisen) – und skizziert, wie die Welt nach dem Krieg aussehen könnte.

Die Unersetzlichkeit verteidigen

Dabei spürt Maiski, dass er nach dem Sturz Litwinows und mit Molotow als Außenminister ins Abseits gestellt wird, versucht, dagegen zu arbeiten und, durch die Blume, seine Unersetzlichkeit zu verteidigen. Bisweilen hört sein diplomatischer Ton sogar auf, konziliant zu sein.

Was immer wieder bei den Tagebuch-Eintragungen in der Kette von Essen, Treffen, Besprechungen auffällt, ist sein Scharfsinn beim Porträtieren von Politikern. Ein Intellektueller, der für bessere Beziehungen zum Empire arbeitet. Er weiß, wie er mit wem reden muss, bleibt umtriebig, neugierig und hellhörig – und mischt sich ein. Auch über die Presse. Immerhin hat er ziemlich gute Kontakte zu Lord Beaverbrook.

Intensiv und persönlich

So entfaltet dieses auch literarisch bemerkenswerte Tagebuch einen unerhört intensiven Einblick hinter die diplomatischen Kulissen der Vorkriegs- und Kriegsjahre. Die persönliche Sicht ist ja allemal auch die spannendste Perspektive.

Als Maiski 1943 mit 80 Stücken Gepäck, geschützt von Briten, zurückkehrt, wird er kaltgestellt. Stalin lässt ihn 1953 verhaften, Chrustschow für zwei Jahre im Gefängnis. Er kannte dessen erschossenen Rivalen Beria angeblich zu gut.

Von Norbert Wehrstedt