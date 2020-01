Die Uraufführung „Brennende Erde“ bohrt tief in der Historie der Braunkohleförderung

Leipzig

Der Saal wird quer bespielt, und ein rostiger Schienenstrang zieht sich über die Bühne der Schauspiel-Diskothek. Gleise für den Kohletransport. Die thematische Fährte ist gelegt. Dann fährt ein Tor hoch, Bühnennebel quilt heraus, und im Gegenlicht heben sich die Silhouetten der Schauspieler ab. Ihre Overalls leuchten weiß, keinerlei Kohleschwarz, steril wie Laboranzüge.

Wie Forscher ziehen Alina-Katharin Heipe, Marie Rathscheck, Andreas Keller, Markus Lerch und Brian Völkner durch die Geschichte der Braunkohlegewinnung in Leipzig, beleuchten die sattschwarzen Briketts von allen Seiten, um die Historie zwischen Energiegewinnung und Landschaftsverlust, Gewinnern und Verlierern zu beleuchten. Und das gelingt, inhaltlich zumindest, gut. Tief recherchiert, ausgewogen und mit rotem Faden, der durch die Uraufführung des Dokumentartheaterstücks „Brennende Erde“ führt. Am Freitagabend war Premiere.

Die Regisseure Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura arbeiten seit 20 Jahren immer wieder im Bereich Dokumentartheater zusammen, waren 2016 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Ihre erste Arbeit in Leipzig knüpft an das Thema Tagebau an, das am Schauspiel aus verschiedenen Perspektiven verhandelt wird. „Brennende Erde“ schlägt den Bogen von der Entdeckung der Kohle als zunächst bedrohlich brennende Erde bis zur Ausbeutung und den Folgen. In den 50er Jahren erwirtschaftete die DDR die Hälfte der weltweiten Braunkohleförderung. Die Lungen der Kinder von Zwenkau waren nachweislich kleiner als im DDR-Durchschnitt.

Von solchen Gegensätzen, die permanent aufeinanderprallen, lebt der Abend. Originaltexte vom bürokratischen Stasi-Vermerk bis zu persönlichen Erinnerungen und der aktuellen Wirtschaftspresse greifen ineinander.

Kontinuitäten über den Systemwechsel werden sichtbar. Ökologisch motivierter Widerstand formierte sich schon in den 80er Jahren, etwa durch das Umweltseminar Rötha. Und Dörfer versinken bis heute in den Gruben. Jetzt lauern die Bagger vor Pödelwitz. Die Inszenierung stellt sich nicht auf eine Seite, aber kluge Fragen. Wie viel Energie steckt eigentlich unter Pödelwitz – und rechtfertigt das unter der Flagge des Allgemeinwohls , ein 700 Jahre altes Dorf zu schleifen?

Ebenso zerrt die Uraufführung die tschechische EPH-Holding ans Licht, die heimliche Großmacht im deutschen Kohlegeschäft, die in Hoffnung auf eine stolpernde Energiewende und fallende Preise der CO2-Zertifikate Kohlesparten aufkauft.

So presst die Inszenierung harte Fakten und weiche Befindlichkeiten mit Gewinn zu Erkenntnisbriketts. Dafür arbeiten sich die Schauspieler durch beachtliche Textberge im Duktus der jeweiligen Zeit. Die Schwierigkeit aber, die Informationsfülle über die Anmutung einer Aufzählung zu heben und auf der Bühne mehr anzubieten als nette Illustrationen – etwa wenn die bunte Luftmatratze an die junge Seenlandschaft erinnert – kann der Abend nicht immer überwinden.

Eindrücklich gelingt es dafür, den Verlust zu beschreiben. Rhythmisch gesprochen ziehen die abgebaggerten Orte vorbei und das kalte Klacken eines Stempels begleitet die verlesenen Umsiedlungsbeschlüsse.

Weitere Aufführungen: 21. und 25. Januar sowie 6. Februar, Schauspiel-Diskothek, Bosestraße 1 in Leipzig; Kartentel. 0341 1268168

Von Dimo Rieß