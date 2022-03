Leipzig

„Wenn man Gewässer schlecht behandelt, schlagen sie zurück. Wasser braucht Raum“, sagt Undine. Sagengestalt, Wassergeist, Nymphe, die sich vom Menschen angezogen fühlte, verstoßen wurde zurück in ihr Element und dort auf Rache sinnt. Wasser braucht Raum. Am Schauspiel Leipzig holt es sich den ganzen Theatersaal: Grün flirrendes Licht, ein Fisch zieht vorbei, schlägt majestätisch die Schwanzflosse hoch über der Bühne. Theaterzauber.

Bis es soweit ist in Anna-Sophie Mahlers Uraufführung „Undine“ am Samstagabend, staubt eine halbe Stunde lang Tafelkreide. Mahler stürzt sich in ihren Produktionen gern von fundierter Recherche aus in musikalische Bühnenwelten. In „Undine“ webt sie diese Arbeitsweise in einer dreistufigen Chronologie der Inszenierung ein: Fakten, Mythos, Vision.

Starker Monolog von Sonja Isemer

Sonja Isemer gibt zunächst die aufgekratzte Auwald-Lobbyistin vor dem Eisernen Vorhang, der sich formidabel als Tafel eignet. Weiße Linien ziehen sich bald darüber. Grob auf den Punkt gebracht: Menschliche Eingriffe haben den Auwald entwässert. Das Binnendelta ist versiegt. Der Grundwasserspiegel fällt. Flora und Fauna verändern sich. Und jetzt? Will das reale Projekt „Lebendige Luppe“ Wasserläufe zurückbringen. Aber so einfach ist das nicht.

Irgendwann ist von „Kipppunkten“ die Rede. Heißt: Es ist zu spät, der Geist ist schon aus der Flasche. Parallel zur Informationsflut läuft die Inszenierung raffiniert selbst auf ihren Kipppunkt zu: Isemer lässt in ihrem starken Monolog die ironische Distanz abblättern. Darunter wird Wut über menschliches Versagen sichtbar. Und mit den ersten Piano-Klängen übertritt sie die Grenze zwischen den Welten. Jetzt ist sie Undine, Friedrich de la Motte Fouqués Märchen „Undine“ klingt an.

Womit das theatrale Schleusentor geöffnet ist, sich ein ästhetischer Sog entfaltet. Die Ratio des ersten Drittels bleibt zurück, der Mythos spricht. Michael Wilhelmi, Musikalischer Leiter des Abends, spielt am Flügel die Undine-Motive von Ravel, Debussy, Dvorák, bald elektronisch verfremdet. Der Sound stammt zum Teil von den Ondes Martenot, einem elektronischen Instrument der 1920er-Jahre.

Anna-Sophie Mahler inszeniert eine„Undine“-Maschine als Symbol

Anmut der Maschine in Anna-Sophie Mahler „Undine“ Quelle: Rolf Arnold

So gibt Wilhelmi Undine eine überzeugende Stimme. Und der Maschinenbau gibt ihr Form. Im wabernden Theaternebel schwenkt ein Roboterarm in alle Richtungen, schickt einen Scheinwerferkegel suchend durch den Saal. Überraschend, welch lebendige Anmut eine Maschine ausstrahlt, die keine menschlichen Züge trägt.

Das hat nicht nur hohen Schauwert, vor allem lässt sich die Maschinen-Undine als Symbol lesen, als Versuch, menschliche Denkschablonen und Grenzen aufzubrechen, die auf Gegensätze geeicht sind. Mensch versus Tier, Kultur versus Natur. Der Mensch stellt sich außerhalb ökologischer Zusammenhänge und kann den Kollaps nicht verhindern. Feministische Denkerinnen wie Donna Harraway suchen nach visionären Synthesen, nach einer Entgrenzung unserer Weltwahrnehmung als Voraussetzung für Veränderung. Immer wieder inspiriert Harraway Theatermacher, am Schauspiel bereits „The Shape of Trouble to Come“ mit dem FARN Collective um Sandra Hüller.

Harraway mag mit Texten wie „Ein Manifest für Cyborgs“ manchem nach Sci-Fi-Esoterik klingen, aber Kerngedanken sind bei ernstzunehmenden Juristen angekommen, die der Natur Rechtspersönlichkeit zuerkennen. So wird der Auwald als Kläger, dem das Wasser genommen wurde, vor Gericht denkbar.

Michael Wilhelmi macht am Flügel Wasser hörbar

Der musikalische Leiter Michael Wilhelmi am Flügel. Quelle: Rolf Arnold

Der Abend mag polarisieren mit unerfüllten Erwartungen, immerhin ist die Inszenierung – von Mahler konzeptionell gemeinsam mit Kathrin Veser angelegt – mit „Musiktheaterprojekt“ überschrieben. Auf Musik gilt es ein gutes Drittel des knapp 90-minütigen Abends zu warten, und sie entfernt sich dann weit von den Vorlagen.

Aber aus Kreidestaub und komplexen Zusammenhängen, aus Maschinentanz und dem Geist eines Mythos erwächst ein erstaunlich sinnlicher und gedanklich höchst gradliniger Theaterabend voll illustrierender Musik, die Wasser hörbar macht, zauberhafter Bilder und öffnender Gedanken. Mit einer starken Sonja Isemer, so wandelbar wie Undine selbst. Mit dem Vocalkonsort Leipzig, der – wieder werden Grenzen der Gewohnheit überwunden – bewusst im Saal singt und nicht von der Bühne herab.

Das Publikum ist da längst tief in eine Unterwasserwelt eingetaucht vor dieser optisch simpel gehaltenen, aber technisch effektvoll eingerichteten Bühne von Katrin Connan, mit prasselndem Bühnenregen, schlierigem Licht. Ein fast unmerklich erzeugter Perspektivwechsel. Jetzt gilt es, die Welt aus den Augen der Undine zu sehen, Wassergeist, von den Menschen verstoßen. „Undine“, die Uraufführung, sie arbeitet zart und ohne Anklage an einer Versöhnung.

Info: „Undine“, das Musiktheaterprojekt von Anna-Sophie Mahler, ist wieder am 31. März um 19.30 Uhr im Schauspiel Leipzig zu sehen. Um 18.30 Uhr gibt es eine digitale Einführung. Kartentelefon: 0341 1268168, schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß