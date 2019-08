Leipzig

„Alles über’n Jordan“: Unter diesem Titel hatte der Karikaturist Achim Jordan zwischen rote Buchdeckel gepackt, was ihm wichtig schien als Bilanz. 1998 war das. Den Stift aus der Hand legen konnte der Mann, der mehr als 30 Jahre unter anderem für die „ Leipziger Volkszeitung“ arbeitete, danach mitnichten. Drei weitere Bücher füllten sich, schließlich „Das Letzte“ und im jüngsten Herbst „Das Allerletzte“. Das Weltgeschehen im Großen wie im Kleinen zwang ihn förmlich Tag für Tag an den Zeichentisch. Festzustellen, dass Achim, beinahe 82-Jährig, jetzt über den Jordan ging, ist kein Kalauer, ist nicht respektlos. Schließlich steht der Schritt über den biblischen Fluss als Sinnbild für den Einzug in ein Reich des Friedens. Die Ankunft dort sei ihm gegönnt.

Zwischen allen Stühlen

„Die Karikatur beruht auf ihrem operativen, signalhaften Vermögen, auf dem menschlichen Vergnügen am übertreibenden Umgestalten, auf der Dialektik von Identifizierung und Distanzierung.“ – So definierte es das Kulturpolitische Wörterbuch der DDR. Wobei der Humor dem behandelten Gegenstand durchaus zugeneigt sei, Satire jedoch als „Kampfansage“ daherkomme. Dass er sich angesichts dessen in einem permanenten Spannungsfeld bewegte, Achim Jordan war das bewusst, arbeitete er doch für ein „Parteiorgan“, für qua Geschichte selbst ernannte Wahrheitsmonopolisten. Geboren 1937 in Magdeburg, ging er zum Grafik-Studium nach Leipzig, gründete in den Sechzigern die Sektion Süd der Karikaturisten im Künstlerverband der DDR, leitete sie bis 1976. Als Pressezeichner gewohnt, sich zwischen allen Stühlen einzurichten, war er all die Jahre parallel freiberuflich tätig. Plakate, Vignetten, handgemalte Speisekarten gehörten zu seinem Repertoire, so für Zills Tunnel, den Paulaner, das Panorama-Café, den Stadtpfeiffer im Gewandhaus.

„Ich bin ein höchst politischer Mensch und durchaus der Meinung, dass man sich äußern muss.“ Dieses Credo trieb Jordan, der am 12. August in seiner Stötteritzer Wohnung starb, bis zuletzt um. Und die Überzeugung, dass nur Zuspitzung, humorgewürzt, Wirkung entfaltet. Dabei schaute er über das Weiß des Zeichenbogens hinaus, mischte sich ein in Debatten wie 2018 mit einer Karikaturen-Ausstellung an einer berufsbildenden Schule in Gera. Da hielt er Rückschau auf die „KarikaPur“, die er mit seinem Zeichner-Kollegen Karl-Heinz Guckuk 1989/90 im Atelier-Schaufenster gleich neben der LVZ-Redaktion gestaltete – eine aktuellpolitische Wandzeitung, allerdings mitnichten von oben abgesegnet.

Er sah sich als Aufklärer

Achim Jordan begriff sich als Aufklärer in des Begriffes Vieldeutigkeit. Seine Handschrift hatte etwas Widerborstiges, Beharrendes. Zur Kunst gereift war in der kleineren deutschen Republik nicht nur das Lesen zwischen den Zeilen; die Entsprechung gab es auch im Grafischen.

„Obwohl er selbst ein Genosse war, hat er mich beim Kampf gegen die SED-Zensur unterstützt. Er war ein Optimist, der glaubte, die Welt verändern zu können“, sagt Andreas J. Mueller, Grafiker und Leiter des Deutschen Fotomuseums in Markkleeberg, der seit Jahrzehnten mit Jordan befreundet ist und der dessen Nachfolger an der Spitze der Karikaturisten-Sektion wurde.

An einen „menschlich sehr angenehmen Typ, immer lebenslustig, der viel für junge Künstler organisiert hat“, erinnert sich Rainer Schade, Maler, Grafiker und Cartoonist. Als Pressezeichner „jeden Tag zu liefern und dabei halbwegs originell zu sein, ist eine große Leistung“. Das Diktum der „positiven Satire“, dem auch Kabarettisten unterlagen, habe die Sache nicht einfacher gemacht. „Über Jahrzehnte war er unheimlich fleißig – unglaublich“, sagt der Zeichner Ulrich Forchner mit Blick auf die 38 000 Karikaturen in den DDR-Jahrzehnten und die fast ebenso vielen Blättern seither. In Erinnerung bleibe der Freund, ein warmherziger Mensch, der viele der nachfolgenden Zeichner-Generation angeregt und bestärkt habe.

„In vielem noch immer ein geteiltes Land“

Eine Sammlung von mehr als 300 Grafiken, Cartoons und plastischen Karikaturen Achim Jordans verwahrt das „Satiricum“ in Greiz, eine Anzahl Blätter das Haus der Geschichte in Bonn. Was bleibt, sind darüber hinaus seine Bücher, seine Kalender und die Erinnerung an einen, der schon aufgrund seiner präsenten Körperlichkeit des Stromlinienförmigen unverdächtig war. Konform ging er mit vielem nicht in diesem Land, das „in vielem noch immer ein geteiltes ist. Das ist etwas, das nicht geht.“ Da ist er bis zuletzt, der zeitkritische Geist. Der keine Absolution erteilt, wohl aber die Vollmacht zu streiten.

Von Ekkehard Schulreich