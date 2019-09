Die Wahrheit übers Internet – Thomas Meyers witziger Roman erklärt das Volksnetz

Leipzig

„Mordechai Wolkenbruch ist Vorsitzender des Weltjudentums. Was wird seine erste Amtshandlung sein? Diese Frage beschäftigte niemanden mehr als Mordechai Wolkenbruch.“ Ihm leuchtet nämlich nicht ein, was es für einen Zweck haben soll, die Welt zu beherrschen.

Das unterscheidet den jungen orthodoxen Juden Mordechai, genannt Motti, von den Neogermanen, auch Nazis genannt, mit denen er es noch zu tun bekommt im neuen Roman des Schweizer Schriftstellers Thomas Meyer: „ Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“.

Weltfrieden in Gefahr

Der Titel muss so eigentümlich sein, denn dies ist die Fortsetzung von „ Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“, 2018 verfilmt von Michael Steiner. Ging es da noch um das Ringen mit mütterlicher Liebe und die Emanzipation von religiösen Traditionen, gerät nach dem Familienfrieden nun der Weltfrieden in Gefahr.

Ein Jiddisch-Glossar ist nicht mehr nötig, Meyer verzichtet im neuen Buch auf Originalbegriffe. Doch wie schon im Debüt entspringt die Komik dem Umgang mit Klischees, die ja immer zwei Körnchen Wahrheit enthalten.

„Perspektivische Flexibilität“

Der neue Roman setzt dort ein, wo der erste aufhörte: im Zürcher Mariott-Hotel. Seine Familie hat Motti den Koffer vor die Tür gestellt. Er trägt Jeans und T-Shirt statt Bart und Kippa, hat Schickse Laura aus seinen Liebesplänen streichen müssen und noch keine neue Idee, als Gideon Hirsch von den „Verlorenen Söhnen Israels“ ins Hotel und in sein Leben tritt.

Wenig später findet Motti sich im Kibbuz Schmira wieder. Auf dem Weg dorthin dreht Hirsch das Autoradio lauter wegen eines Roger-Waters-Songs. „Der ist doch ein Antisemit?“, fragt Motti, und Hirsch sagt: „Ja, aber er hat ein neues Album!“. Diese Art der „perspektivischen Flexibilität“ braucht, wer die Welt beherrschen will.

Die Herren Bergzucker und Steinwein

Dass Juden die Verschwörungstheorien der Antisemiten wahr werden lassen will, irritiert Motti, doch die anderen Mitglieder des Geheimbunds, der sich als Kibbuz nur tarnt, überzeugen ihn von der Raffinesse des Plans. Wobei das Weltjudentum unter Personalmangel leidet. Gideon, Rifka, Aaron, Jitzhak, Benjamin ...

Dieser Mark Bergzucker hat Benjamins Freundschaftsanfrage noch immer nicht beantwortet, und Harvey Steinwein ist raus. Er „sitzt auf einer Holzbank und macht ein langes Gesicht. Das liegt daran, dass die Bank im 1. Revier der New Yorker Polizei steht.“ Der „alte Schmierfink“ konnte seine Finger nicht „bei sich behalten“, und nun werden die Gelder fehlen, die der Filmmogul erwirtschaftet hat, kurz: Das Weltjudentum ist bankrott.

Deshalb und weil er am besten aussieht, wird Benjamin zum Posterboy einer genialen Geschäftsidee: Orangen aus dem Kibbuz, von schönen jungen Männern handgepflückt. Über Instagram erobert die Sorte „Chaim’s Gold“ die Welt. Überschätzt, überteuert und überall präsent.

Bergpimpfe und allerneuester Führer

Das sehen die Neogermanen gar nicht gern. Ihr Weltracheplan begleitet von Anfang an in einer Parallelhandlung der sich abwechselnder Kapitel die Geschichte. Seit Kriegsende verstecken sie sich in ihrer „Alpenfestung“ in Bayern und haben den israelischen Ingenieur Avi Ben Saul entführt, damit er ihre „Reichsflugscheibe“, eine fliegende Untertasse, wieder flott kriegt. Sie erziehen ihre „Bergpimpfe“ zu Mininazis, und als der „neue Führer“ stirbt, übernimmt der „neueste“ und schließlich „allerneueste Führer“ den Laden.

Nazis mit dem Erfahrungshorizont von 1945 in die Erlebniswelt der Gegenwart zu schicken, erinnert an Hans Waals „Die Nachhut“ (2008). Um zwar unerkannt zu bleiben, aber einflussreich zu werden, erfinden die Ewigvorgestrigen bei Meyer das Internet. Bei ihnen heißt das natürlich Volksnetz, ihr Gruß: „Sieg digital!“.

Entlastende Wirkung

Ihre Waffe ist der Hasskommentar. „Mittlerweile haben sich sämtliche Staaten der Welt dem nach außen hin harmlos Internet genannten Netzwerk angeschlossen; im rührenden Glauben, die Menschen damit auf nie vorher dagewesene Weise zu vereinen, über alle geographischen, kulturellen und religiösen Grenzen hinweg. Und um ein Haar wäre es auch so gekommen.“

Bedenkt man, dass „ Pegida“ quasi auf Facebook entstanden ist, wird klar, dass Meyer diese Welt nicht erfindet, sondern die Gründe dafür, dass sie ist, wie sie ist. Überraschende Wendungen spitzen das Alberne zum Absurden, was beim Lesen eine entlastende Wirkung entfaltet.

Schoschanna ersetzt Alexa

Weil bei Cyber-Nazis der Spaß aufhört, programmieren Motti und Gefährten eine jüdische „ Alexa“. Sie heißt „Schoschanna“ und entwickelt ein Eigenleben. Das führt zu witzigen Situationen und Dialogen und dazu, dass eine Mords-Spionin aus der Alpenfestung auf Motti angesetzt wird, was schönste Missverständnisse ermöglicht.

Thomas Meyer, 1974 in Zürich als Sohn einer jüdischen Mutter und eines christlichen Vaters geboren, hat ein Jura-Studium abgebrochen, als Texter in Werbeagenturen und als Reporter gearbeitet. Mit dieser Groteske gelingt ihm feine Unterhaltung, wenn bei Vernachlässigung des Schicklichen das Schamlose eskaliert. Eine große Komödie.

Thomas Meyer liest im Rahmen der Leipziger Lachmesse aus seinem neuen Roman: 27. Oktober, 15 Uhr, Kabarett Academixer, Kupfergasse 2, Kartentel. 0341 21787878

Von Janina Fleischer