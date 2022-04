Leipzig

Die Corona-Beschränkungen sind weitestgehend gefallen, entsprechend voll zeigt sich der Leipziger Veranstaltungskalender für das bevorstehende Wochenende. Wir haben ein paar Geheimtipps auf Lager – unter anderem mit neuer Musik, einem solidarischen Flohmarkt und einer Umweltsafari.

Für Familien: Umweltsafari im Auwald

Kleine und große Naturfreunde können am Samstag bei der Porsche Safari auf Entdeckertour gehen. Gemeinsam mit der Auwaldstation Leipzig erkunden Kinder und Familien das 132 Hektar große Gelände mit seiner Tier- und Pflanzenwelt. In Begleitung eines Umweltpädagogen erfahren die Teilnehmenden auf einem vier Kilometer langen Erlebnispfad spannende Details über das Leben und die Gewohnheiten der Offroad-Bewohner – Auerochsen, Exmoor-Ponys, Honigbienen und zahlreiche Wildtiere, darunter Hasen, Rehe und Fasane.

Die Teilnahme ist ab 7 Jahren möglich. Die Safari beginnt um 12.15 Uhr und dauert etwa vier Stunden. Die Anmeldung erfolgt über die Auwaldstation Leipzig entweder telefonisch unter (0341) 4621 895 oder per E-Mail an info@auwaldstation.de. Kosten: 5 Euro pro Person.

Bei der Porsche-Safari begegnen die Kids auch der Auerochsen-Herde des Werkes im Leipziger Norden. Quelle: Marco Prosch

Für Clubgänger: Label-Geburtstag im UT Connewitz

Im Jahre 2002 wurde das Independent-Musiklabel Altin Village & Mine gegründet, das sich experimenteller Musik meist elektronischer Natur verschrieben hat. 20 Jahre später steht nun am Samstag die große Geburtstagsfeier im UT Connewitz (Wolfgang-Heinze-Straße 12a) an, in deren Rahmen auch die neuen Veröffentlichungen des Labels vorgestellt werden. Mit dabei: Sonja Deffner mit ihrem Soloprojekt Kalme – das Debütalbum „Neue Sprache“ erscheint nur einen Tag zuvor.

Außerdem dabei: Die Performancekünstlerin und Musikerin Fhunyue Gao sowie der studierte Schlagzeuger und Pianist Sven Kacirek, die einen Vorgeschmack auf ihr am 28. April erscheinendes Album „Hoya“ geben, sowie der Leipziger Fritz Brückner mit seinem Solo-Debüt „Polyism“. Drei Acts zu einem Preis also, und zwar für 18,30 Euro unter anderem in der Ticketgalerie online oder unter (0800) 2181 050. Los geht es um 21 Uhr.

Sonja Deffner a.k.a. Kalme spielt am Samstag neben anderen Künstlern im UT Connewitz. Quelle: Sonja Deffner

Für Neugierige: Soli-Flohmarkt in der HGB

Shoppen plus Kulturprogramm, und das auch noch für einen guten Zweck? Das gibt’s am Sonntag in der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB). Die Hochschule in der Wächterstraße 11 veranstaltet dann von 10 bis 19 Uhr einen Soli-Flohmarkt, bei dem Studierende unter anderem Kleidung, Kunsthandwerk, Druckgrafiken, Dekoration, Bücher, Keramik und weitere Kostbarkeiten zum Verkauf anbieten.

Zudem gibt es im Festsaal ein durchgehendes Live-Musikprogramm, eine Handvoll Vorträge in der Galerie, zwei Vorführungen des Dokumentarfilms „Women*- What we are fighting for“ der ukrainisch-russischen Filmemacherinnen Viktoria Guyvik und Alina Shevchenko (jeweils um 15 und 18 Uhr), Kinderbetreuung und natürlich kulinarische Versorgung.

Alle Einnahmen werden an Organisationen gespendet, die sich für Geflüchtete europaweit einsetzen, oder direkt an geflüchtete Kunst- und Designstudierende und solche, die ein (Gast-)Studium an der HGB aufnehmen.

In der HGB findet am Sonntag ein Soli-Flohmarkt statt. Quelle: André Kempner

Für Sparfüchse: Kinoliebe im Budde-Haus

Im Budde-Haus (Lützowstraße 19) wird am Sonntag ein besonderer Dokumentarfilm gezeigt: In „Kinomann“ porträtiert der Regisseur Matthias Ditscherlein den Kinovorführer Helmut Göldner, der sein Leben der Liebe zum Kino gewidmet hat: Seit 60 Jahren kommt der 76-Jährige seinem Job nach und tourt bis heute mit seiner mobilen Kinoleinwand durch Sachsen-Anhalt.

Dabei fängt Ditscherlein auch Göldners Liebe zu seiner Heimat in Sachsen-Anhalt ein, wo es ohne eine mobile Leinwand an vielen ländlichen Orten gar kein Kino geben würde. Los geht es um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr). Karten gibt es für 5 Euro. Wer möchte, kann gern mehr zahlen, um die Corona-bedingten Verluste des Budde-Hauses zu mindern. Es wird eine Reservierung unter (0341) 9096 0037 oder unter ticket@budde-haus.de empfohlen.

Filmstill aus „Kinomann" (2020) von Matthias Ditscherlein. Quelle: Kippelsteiner Film

Für Kulturhungrige: Jazz-Release-Konzert im Kulturhof Gohlis

Am 8. April erscheint bei Bandcamp das erste Studioalbum des Rainald-Brederling-Quintetts – das dazugehörige Release-Konzert am gleichen Abend im Kulturhof Gohlis (Eisenacher Straße 72) ist der einzige Auftritt der Brederlings in diesem Jahr in Leipzig. Ihren fünften Mann und Namensgeber suchen Robin Rauhut (Klavier), Sonia Lönne (Gesang), Grégoire Pignède (Bass) und Eddy Sonnenschein (Schlagzeug) noch immer, jetzt legen sie nach den epidemisch bedingten Verzögerungen mit „Angry Voicemail to E.A.“ endlich ihr Studiodebüt vor.

Die Band bewegt sich dabei im Bereich des „creative jazz“, ein gutes Drittel ist also Improvisation. Dennoch soll es, so der Versprechung, zu mutwilligen Entgleisungen auf der Bühne kommen, ob nun beim Duell zwischen Schlagzeug und Stimme oder zwischen Bass und Klavier. Los geht es am Freitag um 20 Uhr. Karten gibt’s für 15 Euro (ermäßigt 10) unter www.kulturhof-gohlis.de.