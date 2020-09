„Die Zauberflöte für Eilige“ an der Oper Leipzig: Solide Kurzfassung, grandiose Pamina

Leipzig

Es ist schon eine Mammutaufgabe, eine Oper von rund drei Stunden auf weniger als die Hälfte einzukochen und nicht den roten Faden abreißen zu lassen. Mit „Schnelle Füße, rascher Mut – Die Zauberflöte für Eilige“ hat die Oper Leipzig am Wochenende eine solide Kurzfassung von Wolfgang Amadeus Mozarts wohl bekanntesten Oper auf die Bühne gebracht.

Noch abrupter als in der Originalfassung verliebt sich Prinz Tamino aufgrund eines Porträts in Pamina, Tochter der Königin der Nacht und erklärt sich bereit, sie aus den Fängen von Sarastro zu befreien. Sein Gefährte: der Vogelfänger Papageno.

Mal behände, mal unbeholfen: Umkreisungen mit Abstand

Das müssen die insgesamt zwölf Solisten mit Mindestabstand meistern. Mal behände, mal unbeholfen umkreisen sich die Sänger, stehen nur im Finale alle gemeinsam auf der Bühne.

Eine Kurzinszenierung in diesen Zeiten gerät zwangsläufig minimalistisch – im Bühnenbild, in den Interaktionsmöglichkeiten. Die Weite und das Reduzierte, die Regisseurin Franziska Schumacher kreiert, stehen der Zauberflöte jedoch gut. Das Gewandhausorchester unter Christian Gedschold musiziert gut verteilt auf der Bühne.

Digitalisierung der Kulissen: Zeichnungen von Martin Petzold

Die Kulissen haben sich digitalisiert und das lohnt sich: Auf einer Leinwand hinter dem Orchester laufen Zeichnungen ein, der Entstehungsprozess auf Video gebannt. Monostatos-Tenor Martin Petzold ist also auch anderweitig künstlerisch aktiv. Seine liebevollen und charakterstarken Zeichnungen in den Videos von Maria Gollan erweitern den Raum kreativ, sorgen teilweise für Heiterkeitsausbrüche.

Tamino verliebt sich in ein eher legeres Abbild von Pamina. Die drei Damen Lilli Wünscher, Sandra Maxheimer und Christiane Döcker präsentieren die Königinnentochter lässig im Gras liegend, die Hand zum Peace-Zeichen geformt und eine Maske über Mund und Nase. Das führt Patrick Vogels Tamino vor, nimmt der eindringlichen und stabil geführten Bildnis-Arie Glaubhaftigkeit, verkehrt das große Gefühl in etwas Beliebiges.

Olena Tokars Pamina: vom Spielball zur modernen Frau

Patrick Vogel singt den Prinz am Samstag verletzlich, immer etwas schwankend in seiner Selbstüberzeugung, einzig fixiert auf die noch ferne Pamina. Die kämpft sich im Lauf der Oper vom ausgelieferten Spielball immer weiter zur modernen Frau: Olena Tokar, frisch zurück aus der Elternzeit, zeigt, wie gut ihr der Fachwechsel zum lyrisch-dramatischen Sopran steht. Samtig in der Mittellage, silbriger Glanz in den Höhen, unglaubliche Kontrolle im Pianissimo. „Ach ich fühl’s“ ist der erste Moment des Abends, der alles Leichte hinter sich lässt und den Abgrund zu Paminas Suizidgedanken aufgrund Taminos vermeintlichem Liebesentzug gnadenlos aufreißt.

„Der Hölle Rache“: Eiseskälte statt Höllenfeuer

Mit Liebesentzug drohte ihr schon vorher die Mutter: Olga Jelínkovás Königin der Nacht ist doppelbödig, manipulativ. „Der Hölle Rache“ meistert sie mit Bravour und mehr mit Eiseskälte als Höllenfeuer.

Sarastro setzt ihr Menschlichkeit und Wärme entgegen: Randall Jakobsh rührt mit seinem samtig angelegten Bass in „In diesen heilgen Hallen“ zu Tränen.

Klarer gesetzter Klang im Gewandhausorchester

Jonathan Michies Papageno steht Tamino mit Komik, Unbekümmertheit und einem herrlich breiten Bariton zur Seite und verfällt der listig liebenswerten Papagena. Mirjam Neururer singt sie ernsthaft, mit flexiblem Sopran und güldener Wärme.

Dirigent Christoph Gedschold führt das Gewandhausorchester mit fester Hand und ohne große Schnörkel zu einem klaren, gesetzten Klang, der von der Wiener Klassik schon in die folgende Romantik weist.

Der Mozartabend für Eilige mündet in den Schlusschor – unsichtbar und ätherisch dankt der Chor der Oper Leipzig Isis und Osiris mittels Lautsprecher, entlässt die rund 240 Zuschauer in einen merkwürdig verhaltenen, leisen Schlussapplaus. Ausverkauft hört sich zur Zeit nun einmal anders an.

Von Katharina Stork