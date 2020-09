Die andere Hälfte der Leipziger Stadtgeschichte

Leipzig

Einbruch im Alten Rathaus. Nein, nicht mit irgendwelcher Gewalt, auch geht nichts zu Bruch. Der Vorfall geschieht sogar im gegenseitigen Einvernehmen, und es handelt sich um eine ideelle Vereinnahmung. Verantwortlich dafür sind Künstlerinnen aus Leipzig, die sich im hiesigen Gedok-Verein engagieren. Sie intervenieren unter dem Motto „Unerzählt und unbezahlbar“ in der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte. Michaela Weber, die Projektverantwortliche der Gedok, erläutert den Titel der Schau: „Unerzählt ist ein Teil der Geschichte, unbezahlbar verweist auf die vielfache Tätigkeiten der Frauen, die oft nicht wahrgenommen werden.“

Geschichte aus anderer Perspektive

„Die ständige Ausstellung im Alten Rathaus bewahrt und präsentiert das historische Gedächtnis der Stadt vom Mittelalter bis zur Gegenwart, ein geeigneter Ort, Geschichte aus der Perspektive von Männern und Frauen darzustellen. Die Gründung der Gedok vor 90 Jahren in Leipzig wie auch die Persönlichkeit einer der Gründerinnen, Edith Mendelssohn-Bartoldy, sind Teil der Stadtgeschichte. Hinweise dazu wird man in der Ausstellung vergebens suchen“, hieß es in der Projektbeschreibung, mit der Künstlerinnen vor Monaten zum Mitmachen bewegt werden sollten. In den historischen Räumen des Alten Rathauses erzählen auch Kunstwerke die Geschichte(n) der Stadt, aber, wie man feststellte, „meist nur die eine Hälfte – die der Kurfürsten und Könige, der Ratsherren und Bürgermeister, der Reformatoren und Professoren, der Komponisten und Dichter – und kaum eine Frau darunter“.

Vielfältige Bildsprache

Die entdeckten „Leerstellen“ werden mit heutigen künstlerischen Mitteln und Fragestellungen von 20 Künstlerinnen gefüllt, die von einer Jury ausgewählt wurden. Zum Beispiel von Mandy Gehrt. Sie zeigt ihre Installation „Abarbeiten“ in der Ratsstube, dem Heiligtum des Alten Rathauses. Seit 2012 verstrickt die politische engagierte Künstlerin, die für die Linken im Stadtrat sitzt, geschredderte Ratsvorlagen. Die Ausstellungsstücke sollen Nadelstiche sein, so die Bildnisse „Venus von Köln“ von Doris Baum und „ Anna von Sachsen“ von Sylvia Gerlach. Beide Gemälde mischen die Fürstengalerie auf. Die Bildsprache reicht von der intimen Zeichnung über Fotografie, Malerei und Installation bis zu Klang-Projektionen. Profilierte Frauen, so die Neuberin, werden in Erinnerung gerufen wie auch dunkle Seiten der Geschichte: Hexenverfolgung, Todesurteile, Femizide.

„Bresche in allzu männlich dominierte Präsentationen schlagen“

Was sagt aber der Hausherr, Museumsdirektor Anselm Hartinger, zur aktuellen Veränderung seiner altehrwürdigen Präsentation? – „Wir wagen was. Der bevorstehende Umbau der historischen Festsaaletage ist für uns eine Chance, mit einer künstlerischen Intervention experimentell eine Bresche in die allzu männlich dominierte Präsentationen zu schlagen und so die Möglichkeiten für künftig stärker multiperspektivische Erzählungen zu erkunden.“

„Unerzählt und unbezahlbar“ bis 29. November in der Dauerausstellung im Alten Rathaus.

