Leipzig

Am Ende steht ein Wunschzettel. Denn das letzte Kapitel kreist um die Weihnachtszeit, „Jesus’ späte Rache für die Kreuzigung“. Erlebtes, Gefühltes und Fakten verschmelzen zu einer so heiteren wie gültigen Aufarbeitung der Zumutungen zum Fest. Insgesamt 17 Kapitel sind es, in denen Imre Grimm einen satirischen Blick auf den deutschen Alltag wirft, sortiert nach Essen & Trinken, Körper & Geist oder Arbeit & Heimwerken ... Es geht um Sprache, Autos, Musik ...

Imre Grimm, Jahrgang 1973, lebt in Hannover und leitet dort das Ressort Gesellschaft beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch die LVZ gehört. Seit 1999 veröffentlicht er am Wochenende seine Kolumne, ein Best-of ist nun unter dem Titel „Über Leben in Deutschland. Kolumnen aus einem lustigen Land“ erschienen.

In Grimms Humorzentrum macht es Ding-Dong-Ding

Grimm verwahrt sich gegen „distanzvermindernde Anredeformen“ und macht sich stark für das Wort „gnülpfig“ – selbst geschöpft für „das bisher unbenannte Gefühl, das Äußerste an Wohlbefinden aus wirklich jeder Situation zu ziehen“. Er beobachtet, beschreibt und denkt Merkwürdiges würdig zu Ende.

„Offensichtlich sitzt in meinem Humorzentrum kein Studierter, der zu Ringelnatz leicht die Mundwinkel lupft, sondern ein kleines Äffchen mit einem Liftboyhut auf dem Kopf, das mit zwei Schellen ganz feste Ding-Dong-Ding macht“, gibt der Autor Selbstauskunft, und so ganz stimmt das natürlich nicht. Er pflegt durchaus jenen feinen, leisen Wortwitz, der nichts beweisen muss, sondern beitragen will zur Freude am Absurden.

Der Mann kommt ins Alter

Grimm fragt sich Dinge. „Neulich saß ich in Bremen bei frühlingshaften zwei Grad an der Weser und dachte nach. Zum Beispiel darüber, ob eine Firma, die Briefkästen herstellt, auch Briefkastenfirma heißt.“ Er schreibt Merkel eine Regierungserklärung oder über US-amerikanische Vorschriften beim Umgang mit schlafenden Bären.

Im Kapitel „Der Mann & die Familie“ protokolliert er die Belastungen eines Familienvaters, wenn Kind zwei (6) badet, Kind eins (9) duscht, der Kater (keine Altersangabe) ins Haus will und das Festnetztelefon (uralt) klingelt. Und wer kennt es nicht: unbestimmtes „Leibreißen“ oder das „klassische Krachen im Gebälk ebenso wie regelmäßige Entlastungsseufzer“. Ganz zu schweigen von der lebensbedrohlichen „Männergrippe“, die den Kolumnisten zu Ärztewitzen ermuntert, was sowieso und jetzt erst recht heilende Wirkung entfalten kann.

Info: Imre Grimm: Über Leben in Deutschland: Kolumnen aus einem lustigen Land. ‎zu Klampen/RND; 268 Seiten, 20 Euro

Von jaf