Die dreifache Jelinek: Theaterfestival eröffnet mit der Habjan-Inszenierung „Am Königsweg“

Leipzig

Elfriede Jelineks Tonfall, ihre assoziativ dampfenden Textflächen, köchelnd auf dem Furor über die inhumanen Auswüchse der Gegenwart, multipel verankert in der Geistesgeschichte, er ist immer unverkennbar. Aber wohl noch nie hat sie sich selbst als (ver)zweifelnde Person so eingeschrieben wie in „Am Königsweg“. Ein Theatertext, den sie am Abend der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten begonnen hat, wie Nikolaus Habjan vor der Vorstellung seiner Inszenierung am Mittwochabend zu Eröffnung der 29. Euro-Scene Leipzig sagte. Während andere noch ungläubig den Kopf schütteln, greift Jelinek zur Tastatur.

Von wem will ich überhaupt sprechen, fragt Jelinek zu Beginn des Textes – und im Gastspiel des Landestheaters Niederösterreich St. Pölten mit ihrer eigenen, vom Band eingespielten Stimme? „Darüber muss ich mich mit mir verständigen“, antwortet eine Jelinek-Puppe auf der Bühne, präzise geführt von Manuela Linshalm, die seit Jahren mit Habjan zusammenarbeitet, eine von sechs Akteuren, die Puppen- und Schauspiel bruchlos verbinden.

Tatsächlich würde der vielstimmige Echo-Raum des Textes einige Antworten erlauben, zumal Trump keine namentliche Erwähnung findet. Und obwohl viele Aspekte auf ihn verweisen: Auf seinen Rassismus verbunden mit dem Wahlversprechen, eine Mauer zu bauen. Auf seine sexistischen Prahlereien. Auf seine Deal-Maker-Mauscheleien, in denen Geschäft und Politik verschwimmen.

Der Raum für Abstraktion, für allgemeine Reflexionen über Macht, Machtmissbrauch und einer Demokratie-Krise, in der Warnungen vor populistischen Heilsbringern verpuffen, bleibt weitgehend ungenutzt. Allein schon, weil sich die Inszenierung über die Puppen auf eine Personalisierung festlegt. Auf Trump und auf Jelinek selbst. Jelinek verdreifacht sich als Puppe überzeugend in der Selbstdiskussion. Und sie nimmt Platz neben Trump auf dem Sofa im Oval Office.

Das ist gut gespielt, comichaft überzogen, schroff überspitzt, wenn die Trump-Puppe zum wütenden Baby degeneriert. Stark im Ausdruck und grotesk den Physiognomien der Vorbilder entnommen überzeugen die Klappmaulpuppen gebaut von Habjan und Marianne Meinl. Aber, da schnappt die Falle zu, sie erlauben kaum, sich gedanklich von Trump zu lösen. Und so wird es einseitig und der zweistündige Abend lang. Auch weil es am Hebel fehlt, die Jelineksche Sprachfläche in einen eigenen Rhythmus zu packen. Was freilich auch daran liegen mag, dass seit der letzten Aufführung zum Ende der vergangenen Saison einige Wochen ins Land gegangen sind.

Habjan war Jelineks Wunschregisseur, sie stehen seit Jahren in engem Austausch. Es sei, sagt Habjan, ein sehr persönliches Stück, das sich deutlich „um Jelineks Angst zu verstummen, zu verlöschen“ drehe. Deshalb mache sie sich im Text so präsent. Und Habjan wiederum folgt ihr, macht sie auf der Bühne präsent, zeigt sie als Seherin, deren Warnungen unverstanden verhallen wie in der Tragödie. Mit chirurgischer Drastik werden der Puppe die Augen entnommen, der Abend schließt den Stoff mit dem mythologischen blinden Seher kurz und beschwört die Ohnmacht, die Jelinek in ihrem Schreiben empfindet.

Die Inszenierung folgt dem eingeschlagenen Weg konsequent, beherzigt auch die Regie-Vorgabe nach Figuren wie in der Muppet Show. Die letztlich ins Leitmotiv passen: Miss Piggy, ebenfalls der Augen beraubt. Die Schauspieler mit rot geschminkten Lidern. Blinde Seher. Aber das Sehen, es hilft nichts, wenn die Mehrheit nicht hören will.

Das ist als Stoßrichtung schlüssig. Die Fragen aber, die zwischen den Zeilen stehen, hinter dem Erschrecken über die Wahl Trumps, bleiben unberührt.

www.euro-scene.de

Von Dimo Rieß