Die euro-scene Leipzig fällt aus – und versucht, das Programm zu retten

Seit Montag müssen die Theater geschlossen bleiben. Am Dienstag hätte die 30. euro-scene Leipzig beginnen sollen – und fällt folglich aus. Unglücklicher hätte das Corona-Drehbuch für das Leipziger Tanz- und Theaterfestival nicht geschrieben werden können. Ein bitterer Moment besonders für Ann-Elisabeth Wolff, die das Festival seit 1993 leitet und sich mit der 30. Auflage verabschieden wollte. „Ich bekomme viel Beileidsbekundungen von Kolleginnen und Kollegen“, sagt Wolff, die jetzt Möglichkeiten prüfen will, das Programm wenigstens teilweise zu retten.

Wolffs Nachfolger Watty für Gespräche offen

Auf eine komplette oder teilweise Verschiebung auf 2021 oder gar 2022 setzen auch andere Festivals, etwa das Beethovenfest Bonn. Im Fall der euro-scene liegt die Planung für das kommende Jahr aber bereits bei Wolffs Nachfolger Christian Watty. Der steht Gesprächen offen gegenüber. „Ich bin immer solidarisch mit Kolleginnen und Kollegen“, sagte Watty auf LVZ-Anfrage. „Und Solidarität finde ich besonders wichtig in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns alle befinden.“

Ob sich Positionen nachholen lassen, ist auch abhängig vom Terminkalender der Künstler. Ohne Puppenspieler Nikolaus Habjan wäre für Wolff ein Nachholtermin kaum denkbar. Er sollte mit eigenen Auftritten oder Inszenierungen vier der zwölf Gastspiele beisteuern und das Festival prägen.

Ausweitung der euro-scene 2021 denkbar

Klar ist, er wird auch aus persönlicher Verbundenheit versuchen, einen Ersatztermin zu ermöglichen. „Frau Wolff steckt so viel Herzblut in das Festival, sie verkörpert die euro-scene“, sagt Habjan. Er schätze an der langjährigen Festival-Direktorin, dass sie unabhängig von anderen Meinungen stets ihrem inneren Kompass folge. „Sie trifft keine taktischen Entscheidungen.“

Prinzipiell denkbar ist auch eine Ausweitung der kommenden euro-scene. Wolff: „Ich hoffe, dass wir zusammen mit der Stadt und Christian Watty Lösungen finden werden, diesen Jahrgang in irgendeiner Form nachzuholen und den 30. Festival-Geburtstag zu würdigen.“

