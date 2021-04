Die ewige Paula: Schauspielerin Angelica Domröse wird am Sonntag 80

Berlin

Es gibt Bilder, die vergisst man nie. Eines kommt aus dem Februar 1997. Ein Saal auf dem Defa-Gelände. Ein Saal in Trauer. Ein Saal im Abschied. Regisseur Heiner Carow ist gestorben. Irgendwann steht sie vorn. Angelica Domröse. Mädchenhaft. Grazil. Zerbrechlich. Mit kurzen Haaren. „Trauer ist die Fortsetzung der Liebe“, sagt sie, geschützt von ihrer Sonnenbrille. Sie war wieder Paula.

Heiner Carow hatte ihr die Paula geschenkt. Trotz Skepsis. Paula war erst Anfang 20, Angelica Domröse schon Anfang 30. Aber: Sie war Paula. Zart und stark, romantisch und robust: Her mit dem Leben, ich nehme mir, was ich will. Alles ist absolut: Leben, Liebe, Leiden. Ein Glücksfall des Kinos. Ein Fall von Kult: „Die Legende von Paul und Paula“. Undenkbar ohne Angelica Domröse.

Sie war ein Star

Sie war ein Star, auch wenn es den in der DDR gar nicht gab. Schön, sinnlich, sexy – und eine Charakterspielerin. Die Kombination war perfekt. Wer Angelica Domröse besetzte, der konnte sich auf sie verlassen. Wie Wolfgang Luderer. Der machte sie 1970 zu „Effi Briest“. Eine bessere hat es in Kino und Fernsehen nie gegeben. Trotz Marianne Hoppe, Hanna Schygulla, Julia Jentsch.

Angelica Domröse bei der Filmpremiere „Bis zum Horizont, dann links!“ in Chemnitz 2012. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Vor die Kamera kam die vaterlos im Nachkriegsberlin aufgewachsene Stenotypistin Angelica Domröse durch ein Casting gegen über 1500 Bewerberinnen. So wurde sie als 17-Jährige zur kessen Siegi in der Gefühlekomödie „Verwirrung der Liebe“. Ein Knospenknall. Dem folgte ein erfolgreicher TV-Dreiteiler „Papas neue Freundin“, „Vielgeliebtes Sternchen“, „Oh, diese Jugend“ um ein junges Paar Anfang der 60er.

Schlichtweg hinreißend

Angelica Domröse war schlichtweg hinreißend. Sie ging zur Filmhochschule, spielte im Berliner Ensemble, wechselte zur Volksbühne, verzauberte als „Schöne Helena“, drehte Film auf Film. War eine ihre Familie rächende Jüdin („Chronik eines Mordes“), eine lebensfrohe Gräfin „(Wege übers Land“), selbstbewusst in den Wirren der Weimarer Zeit („Fleur Lafontaine“) und seelisch labil als Wirtsfrau („Unterm Birnbaum“). Was sie auch spielte, es war sehenswert – wegen Angelica Domröse. Bis zum Jahr 1976. Erst bekam sie den DDR-Nationalpreis, dann unterschrieb sie gegen die Ausbürgerung von Biermann. Ende der Ostkarriere. Angebote blieben aus. Sie ging 1980 mit Hilmar Thate (1931–2016), ihrem zweiten Ehemann seit 1976, in den Westen. Da mag auch nachgewirkt haben, was sie mit Jiri Vrstala (Clown Ferdinand), ihrem ersten Ehemann, in Prag im August 1968 erlebt hatte.

Mehr Theater als Kino

Im Theater fand Angelica Domröse rasch Beschäftigung, war Helena in „Faust 2“ und „Lulu“, spielte in Wien, bei George Tabori, drehte mit Michael Haneke „Fraulein“, die Kleinstadt-Studie über Nachkrieg und Wirtschaftswunder aus weiblicher Sicht, und mit Frank Beyer das Ehedrama „Die zweite Haut“. Es war nicht eben viel Kino. Auch nach der Wende änderte sich daran wenig. Wieder mit Heiner Carow „Verfehlung“ (Ostfrau liebt Westmann), der in der Zeit unterging, drei TV-Fälle „Polizeiruf“ als Kommissarin Bilewski, einige Auftritte in Serien, im Kino eine rebellische Rentnerin in „Bis zum Horizont, dann links!“.

Das war 2012, zehn Jahre nach ihrer Autobiografie „Ich fang’ mich selber ein“. Seitdem hat sie sich zurückgezogen. „Manches ist jetzt schöner, gelassener“, sagt sie heute, „in der Jugend strampelt man herum, ringt um Anerkennung und ist zu ehrgeizig.“ Am Sonntag wird die ewige Paula 80 Jahre. Tatsächlich!

Von Norbert Wehrstedt