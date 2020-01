„Alles lebt“ heißt Adel Tawils aktuelle Tour, aber sie könnte auch „Alles klebt“ heißen. Die Beats tappen, das Pathos zuckert. Liebeskummer oder Weltuntergangsangst klingen zum Verwechseln ähnlich. Am neuen Album lag es also nicht, dass Tawils in der Arena Leipzig gut und sympathisch war.