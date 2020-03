Die hoffentlich erste Spielzeit nach der Corona-Pause steht im Zeichen von Beethoven, Strawinsky, Gubaidulina, „Mahler und mehr“

Leipzig

Der Veranstaltungsbetrieb ruht. Dennoch kann sich Gewandhausdirektor Andreas Schulz auch in Corona-Zeiten nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Krisenbesprechungen intern und mit der Stadtspitze gehen nahtlos ineinander über, und die Abwicklung der über 80 Miet- und Eigenveranstaltungen, die das Gewandhaus bis zum 20. April absagen musste, halten den Laden auf Trab. Schulz: „An normalen Tagen gehen 150 bis 200 Anrufe ein. Im Moment sind es gut 2500. Die meisten betreffen Rücknahme oder Tausch von Karten.“

Bisher kein Corona-Fall im Gewandhaus

Immerhin gibt es in dieser Krise auch zwei gute Nachrichten: Erstens, „hat unser Publikum zum allergrößten Teil Verständnis für die doch sehr besondere Situation“. Und zweitens, „ist mit bis jetzt noch kein einziger Corona-Fall im Gewandhaus zu Ohren gekommen. Im Orchester nicht und auch nicht beim Team hinter der Bühne“, sagt Schulz und klopft dabei beschwörend auf den Besprechungstisch im Nikisch-Zimmer, wo er und Tobias Niederschlag, Chefdramaturg und Leiter des Konzertbüros am Gewandhaus, zur Privat-Pressekonferenz geladen haben, um die kommende 240. Gewandhaus-Saison zu präsentieren.

„Eine gewaltige Ehre für uns“

Großes hatten sie vor, auch für die abendliche Präsentation im Großen Saal: Steffen Schleiermacher sollte die Veranstaltung rahmen mit Klavierwerken der großen Sofia Gubaidulina, die nicht nur 2020/2021 Gewandhauskomponistin ist, sondern 2021/2022 rund um ihren 90. Geburtstag am 24. Oktober 2021 gleich noch einmal. Niederschlag: „Das ist eine gewaltige Ehre für uns, zumal Sofia Gubaidulina sich nicht nur dazu bereiterklärt hat, sondern für uns und das Boston Symphony Orchestra auch noch ein Stück komponiert, das Andris Nelsons zur Spielzeiteröffnung am 12. September aus der Taufe hebt – obwohl sie eigentlich keine Aufträge mehr annimmt.“

Sofia Gubaidulina Quelle: Foto: Priska Ketterer

„Geistige Einheit“ mit der Grande Dame der Tonhöhenorganisation

Warum das so ist, übermittelt die Grande Dame der Tonhöhenorganisation per Videobotschaft: „Es ist für mich eine riesige Ehre“, sagt sie in hart akzentuiertem, aber tadellosen Deutsch. Sie freue sich darauf, eine „geistige Einheit herzustellen zwischen ihrem Schicksal, dieser Stadt, diesem Saal“, die ihr so viel bedeuteten. Elf Werke aus ihrer Feder durchziehen alle Reihen der Saison, von den Großen Concerten, über die Kammermusik bis zum Familienkonzert und zur Musica nova für Kinder.

Zweites Leipziger Mahler-Festival

Dennoch ist die Spielzeit nicht überschrieben mit „ Gubaidulina in allem“, sondern mit „ Mahler und mehr“. Denn im Mai des nächsten Jahres steht das zweite große Mahler-Festival an, das mit Europas maßgeblichen Mahler-Orchestern und -Dirigenten den Umstand würdigt, dass Gustav Mahler als Kapellmeister an der Oper Leipzig Ende der 1880er maßgebliche Impulse für sein Schaffen als Komponist und sein Wirken als Dirigent erhielt.

Mehr Mahler als Weber in den „Drei Pintos “

An der Pleiße entstanden wesentliche Teile der ersten Sinfonie, hier entstand seine Fassung von Carl Maria von Webers Torso „Die drei Pintos“. „Diese komische Oper“, sagt Niederschlag, „fehlte beim Leipziger Mahler-Festival 2011, das holen wir nun nach – in einer halbszenischen Fassung, die Omer Meir Wellber im unmittelbaren Vorfeld des Festivals dirigiert.“

Mit Ludwig durchs Kalenderjahr

Das „Mehr“ des Spielzeit-Mottos bezieht sich auf die Einflüsse Mahlers auf die Musik nach ihm und umgekehrt – es bezieht aber auch die herausragenden Jubilare mit ein, die der Spielzeit ihren Stempel aufdrücken: Da wäre vor allem der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens. Schulz: „Wir würdigen ihn das gesamte Kalenderjahr 2020 über. Es begann zu Neujahr mit seiner Neunten, kombiniert mit Mendelssohns „Wie der Hirsch schreit“, und es endet Silvester wieder mit seiner Neunten. Dazwischen spielen wir alle anderen Sinfonien, viel Kammermusik, die Missa solemnis, das Oratorium „Christus am Ölberg“ und vieles andere mehr.“

Der Strawinsky neben dem Sacre

Das zweite Großjubiläum der Saison ist der 50. Todestag Igor Strawinskys am 6. April 2021, den das Gewandhausorchester nicht nur mit den drei berühmten Balletten würdigen will, die so ziemlich jeder kennt. „Die kommen“, sagt Niederschlag, „natürlich auch vor, aber daneben gibt es so viel vergleichsweise unbekannte großartige Musik Strawinskys, die muss auch unser Publikum kennenlernen.“

Corona-Verluste noch nicht absehbar

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die 240. Gewandhaus-Saison nicht mehr von der Corona-Krise beeinträchtigt wird, die Schulz derzeit den Schlaf raubt: „Im Moment arbeiten wir aus dem Augenblick heraus die Krisenlage ab. Was danach auf uns zukommt, wie der Verlust für uns aussehen wird, für die anderen Eigenbetriebe, die Freie Szene, die Stadt, die Wirtschaft, das ist ja noch gar nicht abzusehen. Er wird riesig sein.“

Streaming zur Zeit der Großen Concerte

Damit er zumindest fürs Publikum ein kleines bisschen geringer ausfällt, ist das Gewandhausorchester in den kommenden Wochen an den Tagen der Großen Concerte, donnerstags also und freitags, im Netz präsent. Niederschlag hat mit Unterstützung von Accentus music aus DVDs und Dokumentationen mit dem und über das Gewandhausorchester Programme zusammengestellt, die frei über die Seite des Gewandhausorchesters abrufbar sind: „Wir haben eine Passion dabei, für Ostern eine h-moll-Messe, viel Nelsons, Chailly, Blomstedt – damit das Publikum uns nicht vergisst.“

Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Quelle: dpa

Nelsons glaubt an die heilende Kraft der Musik.

Die Gefahr ist gering. Die Sehnsucht auch außerhalb des Gewandhauses riesig, dass es endlich wieder losgeht. Und hoffentlich nicht erst mit der Saison 2020/2021. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, der auch mit seinem anderen Orchester, dem Boston Symphony Orchestra, derzeit zwangspausiert, sagt es in einer Grußbotschaft so: „Nichts auf dieser Welt kann die heilende Kraft der Musik zerstören, und meiner Meinung nach gibt es keinen Zweifel daran, dass wir zurückkehren werden, um diese Musik unserem wunderbaren Publikum mit erhöhter Lebensfreude auf der Konzertbühne zu präsentieren.“

www.gewandhauorchester.de

Von Peter Korfmacher