Leipzig

Am Samstag vor 100 Jahren starb der Leipziger Großkünstler Max Klinger. Während ihm das Museum der bildenden Künste eine umfassende Ausstellung widmet, rücken gleich mehrere Institutionen eine Künstlerin in den Mittelpunkt, die immer noch als seine Lebensabschnittsgefährtin im Schatten steht: Elsa Asenijeff, 1867 als Elsa Maria Packeny in Wien geboren und 1941 in der „Korrektionsanstalt für asoziale und arbeitsunwillige Erwachsene“ in Bräunsdorf bei Freiberg gestorben.

Nach dem Stadtgeschichtlichen Museum, das bis zum 23. August die Beziehung mit Klinger in Briefen und Bildern ausleuchtet, widmen sich jetzt das Kunstkraftwerk Leipzig (Eröffnung Freitag, 19 Uhr) und die Galerie Potemka (Eröffnung Samstag, 19 Uhr) in einer Doppelausstellung des MalerInnen-Netzwerk Berlin/Leipzig der Schriftstellerin, Feministin und der bis ins Heute ragenden politischen Dimension einer dramatischen und widersprüchlichen Biografie.

Anzeige

Bogen zur Situation der Frauen und Künstlerinnen in der Gegenwart

„Im Gedenken an Elsa Asenijeff, deren Leben viele Fragen aufwirft, wird ein Bogen gespannt zur Situation der Frauen und Künstlerinnen in der Gegenwart“, heißt es in einer Mitteilung. Trotz ihres Eifers, ihrer Umtriebigkeit und all ihrer Veröffentlichungen habe sich Asenijeff als Künstlerin ökonomisch nicht über Wasser halten können. Ihr Werk habe nach der Trennung von Klinger kaum noch Beachtung gefunden, so die Veranstalter. Es gebe ein „Déjà-vu in Anbetracht der fehlenden Anerkennung … weiblicher Künstler, die bereits den Druck als gegeben betrachten, mehr leisten zu müssen, besser sein zu müssen als ihre männlichen Kollegen, um einen Bruchteil der visuellen Sichtbarkeit ihrer Werke, bzw. ihrer Existenz in öffentlichen Museen und Sammlungen zu erhalten.“

Weitere LVZ+ Artikel

Kuratiert wird die Schau von Claudia Loclair und Lu Potemka. Unter dem Titel „Querulantin“ sind Arbeiten von Sabine Graf, Franziska Güttler, Nina K. Jurk, Tobia König, Kathrin Landa, Corinne von Lebusa, Carina Linge, Claudia Loclair, Anija Seedler, Tanja Selzer, Alex Tennigkeit und Kathrin Thiele zu sehen.

Info: Kunstkraftwerk Leipzig (Saalfelderstraße 8), Eröffnung Freitag, 19 Uhr; bis 2. August, geöffnet Fr–So 10–18 Uhr. Galerie Potemka (Aurelienstraße 41), Eröffnung Samstag, 19 Uhr; bis 16. August, geöffnet Mi–Sa 13–18 Uhr.

Von jkl