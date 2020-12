Leipzig

Heute ins Theater gehen und am Wochenende ins Museum. Das ist schon lange nicht mehr möglich – und wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Aber was bleibt an Kultur in Corona-Zeiten?

Teilweise haben die Museen digitale Angebote. Das Grassi-Museum zum Beispiel bietet auf seiner Website einen virtuellen Rundgang zur Ausstellung „Szenen des Lebens – Ein japanischer Paravent und seine Geschichte“ an. Das Bachmuseum Leipzig hat eine App auf den Markt gebracht, die sich mit Johann Sebastian Bach befasst. Die Leipziger Schaubühne veranstaltet interaktives Online-Theater: Beim Stück „The Cockpit Collective“ können sich die Zuschauer in fünf virtuelle Räume schalten – das nächste Mal am 10. Dezember um 20 Uhr.

Anzeige

Für viele Menschen sind solche Angebote jedoch kein richtiger Ersatz. Aber es gibt sie noch – die letzten Bastionen der „echten“ Kultur...

Mitmach-Chor als Weihnachtspaket

Sabine Brückner leitet den Mitmach-Chor der Kultursendung. Quelle: Christian Schneider Bröcker

Im Frühjahr hatte Andreas Hahn mit der „Kultursendung“ erstmals für Abwechslung im Alltag gesorgt. Musiker und Künstler gaben in Hinterhöfen oder vor Balkons kleine Konzerte oder Lesungen. Mit den sinkenden Temperaturen wurde es vor allem für die Instrumentenspieler schwierig. „Wir legen die Weihnachtsplatte auf und kommen im Advent mit Wunschkonzerten zu den Leuten“, so Andreas Hahn. Das Besondere: Wer den Mitmach-Chor bestellt, kann mitsingen.

Gewandhaus on Tour

Die Gewandhaus-Hornisten spielen im Dezember kleine Weihnachtskonzerte auf dem Doppeldeckerbus. Geplant sind diese an den Samstagen ab 10 Uhr auf verschiedenen Routen durch Leipzig. Quelle: André Kempner

Das Gewandhaus ist ebenfalls draußen unterwegs. „Musik ist mit ihrer emotionalen Kraft elementarer Bestandteil dieser Advents-Tage – und nicht jeder kann sich in der konzertlosen Zeit mit selbst gespielter Hausmusik trösten“, heißt es vom Gewandhaus. An den Samstagen im Dezember startet der Bus ab 10 Uhr auf dem Augustusplatz, fährt öffentliche Plätze sowie Sozial- und Pflegeinrichtungen an. Die Musiker spielen mit Abstand auf dem offenen Oberdeck eines roten Doppeldeckerbusses.

Galerien bleiben weiterhin geöffnet

Galerien sind von der Schließung nicht betroffen. „Das war auch vielen unserer Stammkunden nicht so ganz klar“, erzählt Stefanie Michels von der Galerie Schwind in der Springerstraße. „Anfang November sind viel weniger Kunden gekommen als sonst.“ Bis 19. Dezember sind Gemälde der Künstler ausgestellt.

Stefanie Michels freut sich weiterhin auf Kulturinteressierte in der Galerie Schwind. Quelle: André Kempner

Elke Hannemann, Leiterin der Galerie Eigen + Art freut sich, dass sie trotz Corona die neue Neo- Rauch-Ausstellung auf dem Gelände der Baumwollspinnerei zeigen kann. Die war eigentlich bis Ende November geplant, ist aber nun bis zum 12. Dezember verlängert. „Wir haben viel Platz, und wir halten die Abstands- und Hygieneregeln ein“, betont Hannemann.

Elke Hannemann, Leiterin der Galerie Eigen+Art auf dem Gelände der Baumwollspinnerei, empfängt immer noch Besucher in der neuen Neo-Rauch-Ausstellung. Quelle: André Kempner

Kultur in Kirchen

Musikalische Andachten dürfen unter den geltenden Corona-Regeln stattfinden. Jeden Freitagabend und Samstagnachmittag werden die Motetten in der Thomaskirche aufgeführt – unter anderem mit dem Thomanerchor. Reservierungen werden dafür nicht angenommen. Es empfiehlt sich, besonders wenn die Thomaner singen, ein wenig früher auf dem Kirchhof zu warten.

Eine Motette mit Thomanerchor und Gewandhausorchester unter der Leitung von Gotthold Schwarz in der Thomaskirche. Quelle: André Kempner

Zur Ruhe kommen in dieser unsicheren Zeit – das kann man in der Bethlehemgemeinde im Leipziger Süden am 9. und 16. Dezember. Nach dem 18-Uhr-Geläut gibt es einen biblischen Impuls, der mit Klangschalen Gongs untermalt wird.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten

Straßenmusiker bringen Abwechslung in die City

Kultur ist weiter auch in der Innenstadt erlebbar. Trotz Kälte musizieren immer noch Straßenmusiker vor den Geschäften. Max Kay (35) spielt auf seiner Handpan, einem Blechklanginstrument, das sanfte Töne erzeugt und das der ausgebildete Erzieher auch nutzt, um Yoga-Stunden zu begleiten.

Max Kay (35) mit seiner Handpan in der Leipziger Innenstadt. Quelle: André Kempner

Der Lette Martin Rihards ist mit seiner Marimba in der Fußgängerzone unterwegs, auf der er Pop- und Rocksongs spielt. Der 18-Jährige macht zurzeit seinen Schulabschluss online und kann so nebenbei etwas Geld verdienen. Damit will er sich Reisen sowie ein Studium finanzieren. „Im Sommer war die Atmosphäre viel besser“, bemerkt Martin.

Martin Rihards (18) kommt aus Lettland und spielt auf der Marimba, einer Art Xylophon, neuere und ältere Pop- und Rocksongs. Quelle: André Kempner

Von Kathleen Retzar