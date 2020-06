„Mit gesunder Basis in Wagnisse schmeißen“, nennt die neue Intendantin Winnie Karnofka kurz, was sie für die kommende Saison am Leipziger Theater der Jungen Welt plant. Sie setzt auf Tanz und mobile Produktionen, ein Kinderbuch von Marc-Uwe Kling ist dabei. Ob der Plan aufgeht, liegt nicht nur an ihr.