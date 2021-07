Leipzig

Ein Katapult ist, so beschreibt es Meyers großes Taschenlexikon, eine „Wurfmaschine“. Oder eine Art Startschleuder für Flugzeuge, um die Maschinen auf „Abhebegeschwindigkeit“ zu beschleunigen. In Leipzig gibt es jetzt ein Katapult, das die hiesige Performance-Kunst auf eine neue Abhebegeschwindigkeit bringen möchte. „Katapult – Performance Plattform Leipzig“ nennt sich das Joint Venture von Lofft, Schaubühne Lindenfels und der Residenz des Schauspiel Leipzig. Vor einem Jahr wurden sechs Koproduktionsplätze ausgeschrieben. Von Donnerstag bis Sonntag sind die entstandenen Arbeiten zu sehen.

Wer sich halbwegs auskennt in der Szene, der mag sich angesichts der Künstler fragend am Ohr kratzen. Den Leitungsteams der beteiligten Häuser allerdings ging es ähnlich. Unter den 65 Bewerbungen befanden sich zwar die „üblichen Verdächtigen“, wie es Lofft-Leiterin Anne-Cathrin Lessel formuliert, „aber auch viele, die wir nicht kannten.“ Lediglich Angelika Waniek und Hermann Heisig, die mit „Ich steh auf und setz mich wieder hin (Feste des Handelns)“ erstmals gemeinsame Sache machen, haben die drei Bühnen schon bespielt. Der Rest: Neuentdeckungen.

„Das war Teil unserer Hidden Agenda: Die Leute aus ihren Löchern zu holen“, sagt Ilona Schaal, Programmdirektorin der Schaubühne. Dafür fasst die Katapult-Plattform den Performance-Begriff bewusst weit und denkt interdisziplinär. An Abgrenzungen, die sich zum Teil nur an bevorzugten Auftrittsorten wie Theater, Clubs oder öffentlicher Raum festmachen, wird der Hammer angesetzt. „Es sind Leute dabei, die sich vorher gar nicht im Theaterkontext gesehen haben, sondern im Galerienumfeld“, nennt Residenz-Produktionsleiterin Ulrike Melzwig ein Beispiel.

Ästhetisch und inhaltlich ist die Bandbreite groß

Ästhetisch und inhaltlich fächern nun sechs Produktionen eine beachtliche Bandbreite auf. Eva Hintermaier und Simon Kalus setzen mit „The Garden“ auf eine multimediale Rauminstallation. Sie bedienen sich des Blicks von Naturdokumentationen, um sich mit Wildnis auseinanderzusetzen.

Zinzi Buchanan und Fayer Koch, laden in „Sick Dreams“ zu einer Art Open-Air-Meditation über Krankheit und die Geschichten, die darin stecken. Salma Said und Miriam Coretta Schulte, beschäftigen sich mit dem Videoarchiv der Ägyptischen Revolution von 2011 und fragen in „Behing your Eyeballs“, wie ein Archiv lebendig werden kann.

Inspiriert vom Talkshow-Genre dreht sich bei #BBF in „Let’s Talk about Money“ alles ums Geld. Angekündigt als Open Air mit Showband Lassie. Und die frech als „Viecher“ betitelte Performance von Fachbetrieb Rita Grechen und Wisp Kollektiv rüttelt an den gängigen Grenzen zwischen Mensch, Tier und Maschine. Die bereits erwähnten Waniek und Heisig beschäftigen sich mit solidarischen Bündnissen und wagen körperlich-performative Übersetzungen.

„Wir haben mutige Entscheidungen getroffen“

Die Auswahl haben die Teams der drei Häuser gemeinsam getroffen, jeweils mit Blick auf die künstlerische Entwicklung der Bewerber. „Wir haben geschaut, was der nächste Schritt ist und wie sich die Konzepte in die bisherigen Arbeiten einbetten“, sagt Thomas Frank, Leiter der Residenz. Anschließend hat sich jedes Theater um zwei Produktionen gekümmert und für identische Rahmenbedingungen mit Kofinanzierung und vier Wochen Proben-Residenz gesorgt. Dabei haben sich die Performer, auch das ein Grundgedanke der Plattform, wechselseitig Probeneinblicke gewährt. „Sie konnten sich Feedback geben, das geschieht sonst relativ selten“, sagt Lessel. Ein weiterer Baustein, um die Szene besser zu vernetzen und künstlerische Scheuklappen abzubauen.

Ein Nebeneffekt der interdisziplinären Auswahl könnte sein, dass sich mit neuen Künstlern auch ein anderes Publikum an die drei Häuser wagt. „Wir wollen das Spektrum, was Performance sein kann, abbilden“, verspricht Residenz-Leiter Thomas Frank. Was auch ein Wagnis ist. Schaal: „Wir haben keine sicheren Bänke ausgewählt, sondern mutige Entscheidungen getroffen.“

Eine Diskussion beleuchtet die Lockdown-Erfahrung

Zusätzlich findet mit „Unlock Leipzig“ am abschließenden Sonntag ein Gespräch statt mit der Tänzerin Alma Toaspern, dem Performance-Künstler Julian Rauter und Sophie Becker, Künstlerische Leiterin des Spielart Festival München. „Wir wollen darüber sprechen, was die Lockdown-Erfahrung in der Konsequenz für die Szene und das zukünftige Produzieren bedeutet, auch mit Blick auf überregionale Vernetzung und das Touring“, sagt Frank. Denn eine Rückkehr zu den alten Routinen wird es so schnell nicht geben. Die Häuser kämpfen mit Produktionsstaus, neue Fördertöpfe wurden während der Krise geöffnet und auch künftig drohen Reisebeschränkungen, auf die sich besonders internationale Koproduktionen einstellen müssen.

Ob Katapult eine Fortsetzung findet? „Das wäre ein Fazit, das wir jetzt noch nicht ziehen wollen“, sagt Thomas Frank. „Auf jeden Fall haben wir uns alle besser kennen gelernt“, sagt Lessel mit Blick auf künftige Kooperationen. Nebenbei reißt die Katapult-Plattform nicht nur künstlerische Grenzen ein: Ein städtischer Eigenbetrieb und die Leipziger freie Szene machen, was noch selten ist, gemeinsame Sache.

Katapult: Termine „The Garden“: Rauminstallation. 8. bis 11. Juli im Lofft, individuelle Einlasszeiten. „Viecher“: Performance entlang der Kategorien Mensch / Tier / Maschine. 8. und 9. Juli, 19 Uhr, Schaubühne. „Sick Dreams“: Open-Air-Meditation. 8. Juli, 19 Uhr; 9. Juli, 21 Uhr; 11. Juli, 17 Uhr, Spinnereigelände, Wiese neben Werkschauhalle 12. „Behind your Eyeballs“: Archive und die Ägyptische Revolution. 8. und 10. Juli um 20 Uhr und 9. Juli, 19 Uhr. Residenz. „Ich steh auf und setz mich wieder hin (Feste des Lebens)“. Solidarische Bündnisse. 10. und 11. Juli, 20 Uhr; Schaubühne. „Let’s Talk about Money“. Show um das Thema Geld. 10. Juli, 21.45 bis 0 Uhr, Spinnereigelände vorm Luru-Kino. „Unlock Leipzig“. Gespräch über das gegenwärtige Performanceschaffen. 11. Juli, 15 Uhr, Residenz, Eintritt frei. Infos: www.schauspiel-leipzig.de, www.lofft.de, www.schaubuehne.com

Von Dimo Rieß