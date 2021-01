Leipzig

. Die freie Leipziger Tanzszene befindet sich im Aufwind. Trotz Covid-19. Oder auch: wegen Covid-19. Denn das Förderprogramm „ Tanzpakt Reconnect“ des Bundes ist ausdrücklich als Kriseninstrument angelegt. Es soll professionelle Arbeitsstrukturen im Tanz erhalten und ausbauen. Und Leipzig profitiert wie kaum eine andere Stadt von den insgesamt 5,5 Millionen Euro Fördervolumen.

Das Lofft erhält knapp 115 000 Euro für die Forward Dance Company, der ersten professionellen Mixed-abled-Gruppe in Sachsen. Die Sebastian Weber Dance Company erhält rund 100 000 Euro. An den Verein 4fürTanz fließen 174 000 Euro Bundesmittel. Nur die Millionenstädte Berlin, Hamburg und Köln können auf mehr der bundesweit 51 geförderten Maßnahmen verweisen. „Das ist eine ganz großartige Nachricht für die Tanzstadt Leipzig, die so ihre verdiente Aufwertung erfährt“, sagt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke.

Anzeige

Leipziger Niederlassungen

Noch vor wenigen Jahren diskutierte die Szene, wie sich talentierter Nachwuchs in der Stadt halten lasse. „Tanz fand natürlich statt“, sagt Lofft-Geschäftsführerin Anne-Cathrin Lessel und verweist auf Größen wie Irina Pauls. Auch Produktionsorte wie Lofft oder Schaubühne sind längst etabliert. „Aber die Dynamisierung, dass sich die Tanzszene aus sich heraus nachhaltig entwickelt, das ist neu.“ Dafür stehen Namen wie Alma Toaspern. Lessel erinnert daran, wie die Tänzerin vor gut fünf Jahren nach einer Ausbildung in Frankfurt und in Brüssel bei Anna Teresa De Keersmaeker nach Leipzig zurückgekehrte.

Weitere Tanzschaffende folgten, etwa Charlie Fouchier oder zuletzt Gustavo Fijalkow, der sich als Leiter der Forward Dance Company in Leipzig niedergelassen hat. Die Leitung der euro-scene Leipzig sei Jahreswechsel in der Hand des in der internationalen Tanzszene gut vernetzten Christian Watty. „Wer von außen kommt, arbeitet nicht nur in Leipzig, sondern in verschiedenen Kontexten. Es entsteht künstlerischer Austausch“, sagt Lessel.

Grundlagen für eine Tanzszene

Toaspern und Fouchier gehören neben Nele Kohlmann, Marlen Schumann und Ildikó Tóth inzwischen zum Vorstand von 4fürTanz. Der Verein ist zur wichtigen Plattform der Vernetzung und Qualitätssteigerung geworden. Unter anderem, weil er ein regelmäßiges Profitraining für Tänzer und Tänzerinnen außerhalb fester Ensembles organisiert. „Das fehlte in Leipzig“, sagt Tóth. „Es ist aber eine der Grundlagen für eine Tanzszene.“ Hier findet Austausch statt, hier bieten sich Anknüpfungspunkte. „Inzwischen fragen Dozenten aus allen Himmelsrichtungen an, ob sie in unseren Workshops unterrichten dürfen“, sagt Tóth. Die freie Tanzszene in Leipzig sei keine „Larifari-Amateurszene“. Durch die Bundesmittel werde das deutlich.

Die Förderungen aus dem „ Tanzpakt Reconnect“ sollen Arbeitsstrukturen festigen. Gefragt sind bei den Leipzigern vor allem Personal für die administrative Last und Proberäume. Die Crux dabei: Die Gelder, kurzfristig freigegeben im November, laufen ein Jahr. Und dann?

Organische Entwicklung

Während 4fürTanz derzeit Bewerbungen für den Geschäftsführer-Posten sichtet, verzichtet Webers Company auf diesen Schritt. Obwohl der Stepptänzer derzeit fast nur Zeit am Schreibtisch verbringt. „Wir müssen den Zuwachs an Möglichkeiten behutsam in die organische Entwicklung der Company integrieren, weil sich sonst alles wieder in Luft auflöst.“

Nachhaltigkeit ist kein neues Thema für Webers international erfolgreiche Truppe. „Wir haben eine Perspektive mit konkret bestätigten Kooperationsanfragen bis 2023.“ Darunter Staatsoperette Dresden und Hellerau. „Das sind enorme Chancen und gleichzeitig Verpflichtungen, dass es uns dann noch gibt.“ Die Abhängigkeit steigt, was Corona deutlich macht: „Wenn durch die Kürzung eines städtischen Haushaltes irgendwo ein Theater weniger Geld erhält, das mein Kooperationspartner ist, habe ich in Leipzig ein Problem.“ Vor allem ein eigener Probenraum ist notwendig, um krisenfester zu werden. Zumal sich nach dem Corona-Stau die Spiel- und Produktionspläne überall verdichten dürften.

Räume erschließen

Die Raumsuche ist die Schnittmenge der drei Geförderten, die eine gemeinsame Lösung als sinnvoll betrachten. „Aber wir haben unterschiedlichen Zeit- und Erfolgsdruck“, sagt Weber, der vor einer großen Produktion im kommenden Jahr steht. Und die Anforderungen sind unterschiedlich. Die Forward Dance Company etwa benötigt barrierefreie Räume.

Die insgesamt knapp 400 000 Euro Bundesmittel können nicht alle Probleme lösen, aber Impulse setzen. Erstens hoffen die drei Akteure, dass die Stadt ihre Förderinstrumente mit Blick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse weiter differenziert. Bewegung gibt es bereits. So wird erstmals mit einer mehrjährigen Konzeptionsförderung experimentiert, die nicht an eine konkrete Produktion oder ein festes Haus gebunden ist. Aktuell profitiert die Weber Dance Company davon. Zweitens: „Jetzt mit dem Einsatz von Bundesmitteln Räume zu erschließen, ist ein Anreiz, weil gewisse Kosten nicht bei der Stadt anfallen“, sagt Lessel.

Perspektiven entwickeln

Jennicke bestätigt, mit den drei Akteuren im Austausch zu stehen. „Und alle werden bereits auf spezifische Weise gefördert.“ So engagiert sich die Stadt etwa für die Forward Dance Company mit Sondermitteln. Auch das Raumproblem ist bekannt. Seit Jahren wird ein gemeinsames Probenzentrum für die darstellenden Künste diskutiert. „Wir nehmen nicht zuletzt die aktuelle Förderentscheidung des Tanzpaktes zum Anlass, um hier Perspektiven für die Tanzszene zu entwickeln“, sagt Jennicke, verweist aber auch auf die unklare Haushaltssituation durch Corona. Und lässt durchblicken, dass schnelle Ergebnisse nicht zu erwarten sind. Eine Schwerpunktsetzung beim Tanz würde das städtische Engagement an anderer Stelle beschneiden. „Das will behutsam abgewogen sein.“

Von Dimo Rieß