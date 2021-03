Leipzig

„Wirklich geglaubt habe ich es erst vor ein paar Wochen“, sagt Angela Mehling. Dabei lässt sie ihre dunklen Augen den Raum vermessen, als hätte sie noch immer Zweifel, dass mittlerweile der Publikumsraum der Musikalischen Komödie Leipzig saniert ist, dass das Operetten- und Musical-Haus der Oper Leipzig vom Eisernen Vorhang bis hinters Foyer ein schönes, ein einladendes, ein auf den neuesten technischen Stand gebrachtes Theater ist.

Der Fassade fehlt noch der neue Anstrich, weil die Witterung bislang noch nicht mitspielte. Und beim Wandelgang im Hinterhof besteht auch noch Handlungsbedarf. Aber was ist das im Gegensatz zum Umstand, dass in den Dreilindenstraße in den letzten Jahren ein Provisorium, eine Ruine, eine Zumutung für alle, die hier arbeiten mussten, wieder auferstanden ist zu einem Tempel der leichten Muse, der seine Gäste nicht nur mit erstklassiger Kunst, sondern auch als Immobilie würdig empfängt – und den Künstlern Bedingungen bietet, die der Ernsthaftigkeit ihres Tuns entsprechen.

„Ziemlich schnell war das Geld alle“

Blick in den neuen Saal. Quelle: Andre Kempner

Hätte in den letzten Jahren wer sich beklagt aus den Ensembles des Hauses, von den Solisten, im Chor, im Orchester, beim Ballett, man hätte den Laden von einem Tag auf den anderen dichtmachen müssen. Darum hatte – wie so viele andere – auch Angela Mehling die Hoffnung aufgegeben. „Zu oft“, sagt sie, „hat man uns das Blaue vom Himmel versprochen“. Gleich nach der Wende fing es an: „Zu Zeiten der Intendanz von Udo Zimmermann“, des ersten Nachwende-Intendanten der Oper Leipzig, „stand über viele Monate ein Modell im Foyer, das zeigte, wie alles werden sollte.“ Da war das Funktionsgebäude mit den Garderoben und den Probensälen in der Dreilindenstraße 24 schon geplant, ein sanierter und größerer Publikumsraum, schöne Außenanlagen ...“. Tatsächlich ging es auch los. „Aber ziemlich schnell“, erinnert Angela Mehling sich, „war das Geld alle. Das lag wohl auch daran, dass die Überwölbungskonstruktion des einsturzgefährdeten Daches so teuer war.“ Darum wurde Mitte der 90er der Umbau des Funktionsgebäudes, in den mehrere Millionen Mark geflossen waren, von einem Tag auf den anderen gestoppt. Und die Theater-Immobilie fiel in einen Dämmerschlaf, bedroht von Abrissbirne und Abwicklung.

Dass in Lindenau trotzdem auf höchstem Niveau die Leichte Muse bedient wurde, lag auch daran, dass man es nicht anders gewohnt war. „Operette und Musical“, erinnert sich Angela Mehling, „waren vor der Wende schon das fünfte Rad am Wagen der Oper. Brauchte man am Augustusplatz Geld, dann spielten wir noch häufiger.“

Aus der „Vorkriegs-Garderobe“

Bei der MuKo heuerte La Mehling 1980 an, und zwar, man mag es nicht glauben derweil sie ihren Gesprächspartner mit überschäumender Energie anfunkelt, nicht im Kinderchor, sondern als Studentin. Seither hat sie in Lindenau viele Tausend Vorstellungen gesungen, gespielt und getanzt – zu DDR-Zeiten spielte die MuKo an sechs Tagen in der Woche – und sonntags doppelt. Dabei hat sie sich nicht geschert um das, was sie ihre „Vorkriegs-Garderobe“ nennt. Um blinde Spiegel und fehlendes Tageslicht, um lausige Belüftung und schummrige Beleuchtung oder muffige Dünste. Denn „wir wollten immer spielen“.

Neue Technik in der Muko – Reportage hinter den Kulissen der Musikalische Komödie in Leipzig, Blick ins neue Stellwerk. Quelle: Andre Kempner

Dabei fühlte die Sopranistin sich zwar immer zu Operette und Musical hingezogen, aber die Oper reizte sie durchaus auch. „Doch das“, sagt sie seufzend, „war damals noch schwieriger. Als Ensemble-Mitglied der Musikalischen Komödie hatte man seinen Stempel weg.“ Darum holten sie und ihre Kollegen und Kolleginnen sich den Kick anderswo: „Wir sind damals ständig über die Dörfer gefahren, haben in den Kulturhäusern der näheren und weiteren Umgebung zur ,Stunde der Musik’ im ersten Teil immer das Opern-Repertoire abgedeckt. Da habe ich Puccinis Lauretta aus ,Gianni Schicchi’ gesungen oder Frau Fluth aus den „Lustigen Weibern“ Otto Nicolais. Ihr Herz schlug dennoch vor allem für Operette und Musical. Wie viele Partien in wie vielen Vorstellungen sie im Haus Dreilinden gesungen hat, sie weiß es nicht: „Nach 100 Rollen habe ich selbst aufgehört zu zählen. Vielleicht sollte ich es einmal dokumentieren lassen, das könnte ja wirklich ganz interessant sein.“

Vielseitige Sänger-Darstellerin am vielseitigen Haus

Ja. Könnte es. Denn Angela Mehling verkörpert seit Jahrzehnten das Herz dieses einzigartigen Operetten-Hauses, das mit eigener Immobilie, eigenem Ensemble, eigenem Orchester, eigenem Chor, eigenem Ballett und eigener Ästhetik Teil eines Stadttheaters ist. Was auch schmerzlich war: „Es ist nicht leicht, aus dem Fach zu wechseln, in dem man gerne tanzen möchte und springen, aber die Regisseure sagen: ,Bleib stehen, singe, du musst nur schön sein’ in eine Zeit, in der man noch immer tanzen und springen möchte, das für die komische Alte nicht vorgesehen ist.“

Für Angela Mehling aber doch, denn die Vielseitigkeit dieser außergewöhnlichen Sängerdarstellerin steht seit vier Jahrzehnten für die Vielseitigkeit des Hauses Dreilinden. Sie machte die Defizite und Zumutungen der verwohnten Immobilie über Jahrzehnte fürs Publikum unsichtbar. „Und dass immer wieder auch international hofierte Sängerinnen und Sänger gerne zu uns kamen und unter diesen im Grunde unzumutbaren Bedingungen gastierten“, zeigt, dass dieses Haus immer etwas sehr Besonderes war.

Vor allem für das Publikum

Dennoch ließ man es über Jahrzehnte vor sich hinrotten, von Intendanten ungeliebt, von der Kommunalpolitik vor allem als Sparpotenzial für interessant befunden. „Es war hart, deprimierend, desillusionierend, tagtäglich unter diesen Bedingungen auftreten, Schönheit und Heiterkeit produzieren zu müssen“, erinnert Angela Mehling sich seufzend. Spürbar besser geworden sie dies erst nach dem Amtsantritt von Ulf Schirmer als Intendant der Oper Leipzig im Jahr 2011. „Professor Schirmer hat schon am Beginn seiner Amtszeit immer darauf beharrt, dass wir vor allem für das Publikum da sein müssen“, erinnert sich Mehling. „Das bedeutete für ihn einerseits, dass wir vernünftige Arbeitsbedingungen vorfinden müssen, und andererseits, das auch der Saal so aussehen muss, dass das Publikum sich darin wohlfühlen kann.“

Beides ist jetzt gegeben. Doch nun ist die Corona-Pandemie dazwischen gegrätscht. Ob die Eröffnung der rundum sanierten Musikalischen Komödie wie geplant (aber unter Corona-Bedingungen) am 24. April mit Kálmáns „Gräfin Mariza“ stattfinden kann, ist keineswegs sicher.

Wichtiger ist Mehling, die auch bei dieser Produktion besetzt ist, etwas anderes: „Wenn ich an die vielen freiberuflichen Kollegen denke, denen in der Pandemie ihre Existenzgrundlage weggebrochen ist, möchte ich nur noch weinen. Für die sollten wir sammeln, wir, die Privilegierten, die auch ohne Beschäftigung nicht in Not geraten sind.“ Und weil viele Stammgäste der Musikalischen Komödie im Corona-Jahr wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten, die ihnen den Theaterbesuch erschweren, „sollten wir, sobald wir wieder normal und vor voll besetztem Haus spielen können, Gratis-Vorstellungen anbieten, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben.“

Die Eröffnung der sanierten Musikalischen Komödie ist nun für den 24. April geplant. Statt einer Gala, die nicht gestrichen, sondern auf die Zeit nach den Corona-Beschränkungen verschoben wird, gibt es nun die Premiere von Ulrich Wiggers Pandemie-gerechter Neu-Inszenierung von Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“. Ob Karten in den Verkauf kommen und wie der Spielplan danach aussieht, ist noch nicht bekannt. www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher