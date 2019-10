Grosspösna

“Hier ist die Bandwelle“: Die Veranstalter des Highfield Festivals haben am Dienstag die ersten Künstler für die elfte Ausgabe des Festivals am Störmthaler See in Grosspösnabekannt gegeben. Mit dabei sind auch schon zwei Headliner, die Beatsteaks aus Berlin und Deichkind aus Hamburg. Beide Gruppen traten bereits mehrmals auf dem Festival auf.

Felix Kummer tritt erstmals ohne Band beim Highfield auf

Zu den Wiederholungstätern gehört auch der Erfurter Sänger Clueso, der zuletzt 2018 auf den Bühnen am Störmthaler See zu Gast war. Quasi neu dabei ist der Kraftklub-Sänger Felix Kummer, der 2020 nämlich erstmals ohne Band auf dem Highfield auftreten wird. Als Solokünstler unter dem Namen Kummer hat der Chemnitzer in diesem Jahr sein erstes Rapalbum namens „KIOX“ herausgegeben.

Außerdem sollen unter anderen auf den Rapper Sido, die österreichische Rock-Band Wanda, die Giant Rooks, Betontod, Turbostaat und Frittenbude das Publikum begeistern.

Die Tickets der ersten Preisstufe sind bereits ausverkauft

Laut der Website des Highfield-Festivals sind die günstigsten Karten für das Wochenende am See bereits ausverkauft. Derzeit gibt es einen Festival-Pass für alle Festivaltage noch für 139 Euro zu erwerben.

