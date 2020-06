Leipzig

Vorhang auf und Film ab: Kinofans dürfen sich nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder Filme auf großer Leinwand ansehen. Trotz der Lockerung öffnen aber nicht alle Lichtspielhäuser in Leipzig wieder – hier ein Überblick.

Schon etwas länger hat Miriam Pfeiffer das Sommerkino auf der Feinkost geöffnet, seit dem 11. Juni auch ihre Kinobar Prager Frühling. Und die Erfahrung zeigt: Die Leute mögen Kino. „Wir haben einen Kulturauftrag. Das ist mir wichtig, auch wenn das Geschäft defizitär läuft“, erklärt die Inhaberin. Denn 1,50 Meter Abstand müssen Zuschauer auch auf den weichen Sesseln einhalten, so dass der Betrieb ein Drittel der Besucher einbüßt – und damit Einnahmen.

Vor zwei Jahren hat Pfeiffer eine gute Lüftung in die Kinobar Prager Frühling einbauen lassen, spätestens jetzt lohnt sich diese Investition. Denn wie in jedem Lichtspielhaus muss wegen Corona gut durchgelüftet werden. Die Inhaberin ist sehr dankbar für die Besucher, die sich vorbildlich verhalten und freut sich darüber, dass die Premieren der Filme „Nationalstrasse“ und „Königin“ sehr gut anliefen.

Die Kinobar Prager Frühling hat schon seit dem 11. Juni wieder geöffnet. Quelle: Miriam Pfeiffer

CineStar zeigt „Der Fall Richard Jewell “

Am Donnerstag, 25. Juni, startet das CineStar im Petersbogen wieder durch. „Auch wenn es organisatorisch und wirtschaftlich eine Herausforderung ist, die Auflagen umzusetzen, sind wir erleichtert, dass wir endlich wieder öffnen und unseren Gästen ein vielseitiges Programm mit tollen Filmen zeigen können“, sagt Leiter Rainer Weber. Mit im Programm sind Familienfilme wie „Mina und der Traumzauberer“, Actionfilme oder Literaturverfilmungen, auch Clint Eastwoods „Der Fall Richard Jewell“.

Der Countdown läuft: Ab dem 25. Juni öffnet das CineStar seine Tore wieder. Quelle: André Kempner

Bevor die Tore in die Filmwelt geöffnet werden können, müssen Vorbereitungen getroffen werden, wie Schutzfenster an den Kassen. Tickets und im besten Fall auch das Menü sollen online bestellt werden, damit lange Schlangen vermieden werden können. Schutzmasken sind bis in den Kinosaal zu tragen.

Zurück auf den Kinosesseln im Cineplex und Passage Kino

Mit Emmett Browns Delorean und dem Slogan „Back to Cineplex“ wirbt das Kino in Grünau mit seiner Rückkehr. Für die Besucher geht es nicht zurück in die Zukunft sondern auf den Kinosessel. Ab dem 2. Juli flimmern dort wieder Filme über die Leinwand, allerdings mit weniger Vorstellungen. Plakate machen auch im Passage Kino auf die Wiederöffnung aufmerksam. Kinofans können sich auf den 2. Juli freuen, wenn sie wieder in Filmeck und Co. Platz nehmen dürfen.

Kooperation mit dem Felsenkeller

Das Cineding rechnet mit einer Öffnung Ende Juli. Denn es wird noch am Kino und dem Hygieneplan gewerkelt. Auch in der Schaubühne in Plagwitz wird umgebaut. Doch durch die Kooperation mit dem Felsenkeller laufen ein paar Häuser weiter Filme an der frischen Luft.

Kinostart erst im September

Während das Indoor-Kino noch bis voraussichtlich Mitte Juli geschlossen hat, zeigt das Luru Kino in der Spinnerei einige Filme draußen auf der Leinwand, wie den Oscargewinner „Parasite“. Noch etwas vorsichtig ist die Schauburg. Dort soll der reguläre Filmbetrieb erst ab dem 4. September laufen. Außerdem hoffen die Inhaber stark auf die Filmkunstmesse, die am 14. September beginnt. Die Sommerbaustelle des UT Connewitz wurde vorverlegt, da sich eine Wiedereröffnung gerade nicht lohnen würde. Daher beginnt auch dort der Einlass erst im September wieder.

Das Regina-Palast möchte noch warten, bis ein normaler Kinobesuch wieder möglich ist. Quelle: André Kempner

Bis auf weiteres geschlossen

Das UCI am Nova Eventis und das Regina-Palast bleiben bis auf weiteres geschlossen. Auf der Homepage von letzterem heißt es, dass gewartet wird, bis ein normaler Kinobesuch wieder möglich ist. „Kino, das ist gemeinsam herzhaft lachen, zu Tränen gerührt sein, vor schrecken sich nicht trauen die Augen zu öffnen, verschmitzt schmunzeln und sich in andere Welten träumen – einfach Film erleben“, heißt es dort. „Sobald die Politik und in deren Auftrag handelnde Behörden und Ämter ihrerseits den entscheidenden, von Vernunft und Sachverstand geprägten Schritt unternehmen und uns wieder wirkliches Kino machen lassen, werden wir sofort wieder für Euch da sein.“

