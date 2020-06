Diese kleinen Leipziger Bühnen öffnen sich wieder dem Publikum

Leipzig

Sie haben ihr neues Kabarett-Programm „im Homeoffice zu Ende geprobt“, erzählt Jürgen Fliegel. Zum Glück weitgehend ohne jenen irdischen Schmerz, der dem Pointen-Reigen die Überschrift verleiht. Die Premiere von „Huddelei midm Nischl“ will Fliegel mit Bühnenpartner Bernhard Biller am Donnerstag im Central-Kabarett vor Publikum feiern. Um Kopfweh soll es sich also drehen. Trotzdem versprechen sie im Untertitel des Best-of-Programms „Ein himmlisches Vergnügen“ und posieren fürs Foto mit Engelsflügeln. Regie führt Therese Thomaschke.

Weitere Leipziger Kulturmacher lassen in den nächsten Tagen erstmals seit Wochen wieder Publikum in ihre Säle. Das Ost-Passage-Theater halbiert in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die Zahl der Sitzplätze auf 48 und ordnet die Stühle so an, dass sich nur ein jeweiliger Hausstand nahekommt. „Sicherheit ist unser oberstes Gebot“, betont Dramaturg Daniel Schade. „Deswegen gehen wir über rechtliche Vorgaben hinaus.“ Gäste und Künstler sollen sich wohlfühlen.

Academixer und Kupfersaal tun sich zusammen

Los geht’s am Mittwoch mit dem Film „Der Glanz der Unsichtbaren“, bevor am Freitag auch im Ost-Passage-Theater eine Premiere auf dem Plan steht: Das Leipziger Playback-Ensemble improvisiert „Ansteckende Geschichten – Best of Lockdown“. Die Schauspieler wollen die Erlebnisse der Zuschauer aus der Kontaktsperre auf Zuruf in kleinen Bühnenszenen verwandeln.

In der Leipziger Innenstadt tun sich zwei benachbarte Kultur-Institutionen für ihre ersten vier Vorstellungen nach der Corona-Pause zusammen: Von Donnerstag bis Sonntag spielen die Academixer im Kupfersaal. Um die Abstandsregeln einzuhalten, ist die Kapazität auf 120 Plätze begrenzt.

Bis zu 30 Zuschauer im Figurentheater zugelassen

30 Zuschauer dürfen von Freitag bis Sonntag nach Wochen der Abstinenz in den Lindenfels Westflügel zurückkehren. Das hauseigene Figurentheater-Duo Wilde & Vogel spielt mit dem Stuttgarter Zikade-Theater „Maria auf dem Seil“ über Träume und den Tod nach einem Roman von Lygia Bojunga Nuñes für Erwachsene und Familien mit Kindern ab acht Jahren.

Die Frauenkultur setzt am Freitag ihre Workshop-Reihe „Was können Revolutionen Demokratien erzählen?“ fort. Sozialwissenschaftlerin Julia Schulze Wessel und Frauenkultur-Geschäftsführerin Christine Rietzke befassen sich mit den Teilnehmern mit Zeugnissen der sächsischen Frauenbewegung aus der Zeit der Friedlichen Revolution.

Daten und Preise Central-Kabarett, Markt 9: am 11. Juni, 19.30 Uhr, Premiere von „Huddelei midm Nischl“, Karten ab 16,50 Euro: 0341 52903052; weitere Vorstellungen ab 23. Juli Ost-Passage-Theater, Konradstraße 27: am 10. Juni, 21 Uhr „Der Glanz der Unsichtbaren“, Eintritt 5/3 Euro; am 12. Juni, 20 Uhr, „Ansteckende Geschichten – Best of Lockdown“, Eintritt 9/6 Euro, Vorbestellung: karten@ost-passage-theater.de Academixer im Kupfersaal, Kupfergasse 2: am 11. Juni, 20 Uhr, Gunter Böhnke, „Säggs’sches Gindsdlorbluhd“; am 12. Juni, 20 Uhr, „Mutti kann es besser“; am 13. Juni, 20 Uhr, „Na Bestens!“; am 14. Juni, 18 Uhr, Anke Geißler, „Unter der Haube“, Karten für je 25 Euro unter 0341 21787878 Westflügel, Hähnelstraße 27: „Maria auf dem Seil“ am 12. Juni, 20 Uhr, am 13. Juni, 18 Uhr, am 14. Juni, 15 Uhr, Karten von 10 bis 20 Euro auf westfluegel.de Frauenkultur, Windscheidstraße 51, Anmeldung für den kostenfreien Workshop am 12. Juni, 17 bis 20 Uhr, bis 10. Juni an hallo@frauenkultur-leipzig.de

Von Mathias Wöbking