Diese zehn Instagram-Accounts zeigen Leipzig von einer besonderen Seite

Leipzig

Das Leipziger Angebot an Sport, Kultur und Gastronomie lässt sich an manchen Tagen nur schwer überblicken. Auf Instagram legen deshalb Kennerinnen und Kenner einen Fokus auf ganz bestimmte Bereiche des Stadtlebens. Das hilft beim Erkunden und Aussuchen. Die LVZ stellt zehn Accounts mit besonderen Blickwinkeln auf die Messestadt vor.

Café Advisor Leipzig

Ein guter Tag startet mit einem guten Kaffee! Dass es dafür in Leipzig reichlich Angebote gibt, beweist „Café Advisor Leipzig“. Seit Ende Oktober 2020 sind die Betreiber, nach eigenen Angaben ein junges Paar, mit ihrem Account auf Instagram aktiv. In ihrem ersten ersten Post, mittlerweile sind es 50, versprachen die beiden: „Wir gehen jede Woche in ein neues Café in Leipzig und testen dort verschiedene Kaffees.“ Gesagt, getan. Dazu liefern sie jeweils kleine Texte und tolle Videos. Ein Besuch auf dem Profil loht sich auch für all jene, die der schwarzen Bohne nicht verfallen sind. Das wissen auch auch die aktuell 2000 Follower.

The Leipzig Glocal

Leipzig wächst und wächst und wächst. Dadurch wird die Stadt immer internationaler, eine Entwicklung, der „The Leipzig Glocal“ – übrigens ein Mix der beiden Worte “local” und “global” – Rechnung trägt. Seit 2015 liefert der Instagram-Account des gleichnamigen Web-Magazins verlässlich Tipps, spannende Geschichten, Fakten und Fotos – stets mit englischen Texten versehen. Ob neu in der Stadt oder schon lange angekommen, in einem der bis dato mehr als 1000 Beiträge lässt sich immer eine neue Inspiration für das Leben in der Messestadt finden. Rund 3650 Menschen folgen aktuell.

Pommes in Leipzig

Fans der frittierten Kartoffel kommen an „Pommes in Leipzig“ nicht vorbei. Das Motto des bereits 100 Tests umfassenden Qualitäts-Checks: „Wir testen alle Pommes der Stadt!“ Einen bis fünf Punkte werden vergeben. Dazu gibt’s meist eine kross-würzige Anekdote aus dem Alltag der Fritten-Sommeliers. Die schrecken, wenn es sein muss, weder vor harten Urteilen noch vor ausgelebter Euphorie zurück: „tatsächlich die perfekten Imbisspommes.“ Guten Appetit!

We Ride Leipzig

Deutlich weniger kalorienreich geht es bei „We Ride Leipzig“ zu. Das Instagram-Gegenstück zum gleichnamigen Magazin hat sich dem Fahrrad beziehungsweise seinen Eigentümerinnen und Eigentümern verschrieben – sowie deren gemeinsamen Geschichten. Wie bist du zum Radfahren gekommen? Was verbindet dich mit deinem Rad? Wo fährst du am liebsten? Diese und weitere Fragen beantworten die Radlerinnen und Radler. Dazu gibt’s tolle Bilder.

Leipzig Beauties

An Modells aus der Messestadt und solche, die es werden wollen, richtet sich „ Leipzig Beauties“. Wer sich der breiten Öffentlichkeit von 21.800 Followern präsentieren möchte, ist aufgerufen Bilder Fotos von sich selbst und einen kleinen Vorstellungstext an die Betreiberinnen und Betreiber zu senden. Mit etwas Glück landet man dann auf dem Profil. Knapp 1600 Beiträge zählt der Account bereits.

Leiden Lachen Leipzig

Den etwas anderen Blick auf die Messestadt verschafft „Leiden Lachen Leipzig“. Die Memes auf dem dem Profil strotzen vor Ironie, Zynismus und Übertreibung. Der Humor kommt sicher nicht bei allen in der Messestadt gut an. Vor allem in der Studierenden- und Partyszene hat der Account aber längst eine große Fangemeinde. Knapp 3500 Follower zählt er.

Karla on the road

Seit November 2020 rollt Karla durch Leipzig. Karla ist ein Motorroller und gefahren wird er von Paul und Juli. Das Fotografie-affine Paar lebt seit einigen Jahren in Leipzig. Auf ihrem Account machen sie sich auf die Suche nach den „hübschesten Cafés, Restaurants und schönsten Spots in Leipzig.“ Begleitet werden die beiden dabei mittlerweile von knapp 900 Followern.

Dunkel. Dreckig. Reudnitz.

Martin Meißner gehört zu den alten Hasen, wenn es um unterhaltsame Leipzig-Inhalte geht. Sein 2014 entstandener Stadtteil-Blog „Dunkel. Dreckig. Reudnitz.“ hat Kultstatus. Meißner sitzt mittlerweile auch für die Grünen im Leipziger Stadtrat und ist dort unter anderem familienpolitischer Sprecher der Fraktion. Seinen süffisant-ironischen Blickwinkel auf die Messestadt hat er aber nicht verloren und schickt ihn nun vor allem über Instagram, Facebook, Twitter und Tik Tok raus in die Welt. Besonders lustig: seine Reaktionen auf Hass- und Wutkommentare jeglicher Art.

Lost Places Leipzig

Mit dem Jugendwort des Jahres hat dieser Account nichts zu tun. „Lost Places“ Leipzig widmet sich den verloren gegangenen Orten der Messestadt. Alte Fabriken, Hotels, Wohnhäuser, die eigentlich niemand mehr betreten will, rücken die Fotografinnen und Fotografen in ein neues Licht. Besonders spannend: Wo die Bilder entstanden sind, wird von den Betreiberinnen und Betreibern nicht verraten. Die Fotos laden zum Suchen und Rätseln ein. Obwohl seit fast zwei Jahren keine neuen Beiträge mehr hinzugekommen sind, folgen noch mehr als 6000 Menschen.

Leipzig Leben

„Leipzig Leben“ ist der Allrounder unter den Messestadt-Accounts. Vom Instagram-Ableger des gleichnamigen Web-Blogs werden nach eigenen Angaben „Kurioses, Inspiration, Projekte Kultur, Tipps und Veranstaltungen“ geliefert. 18.800 Menschen danken es und haben auf „Folgen“ gedrückt.

Von Anton Zirk