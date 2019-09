Dieter Bohlen zündet in der Arena Leipzig sein Hit-Feuerwerk

Leipzig

Deutscher Pop hat einen Namen: „Dieter! Dieter! Dieter!“ skandierten am Samstag die 7500 Besucher in der Arena Leipzig. Eine angemessene Huldigung, schließlich ist dieser Dieter nicht irgendein Dieter, sondern Dieter Bohlen. Also der Pop-Titan, der offiziell seine „Mega-Tour“ mit 20 Hits in gut 140 Showminuten eröffnet hat.

Im Wortsinne bedeutet „ Titan“ so viel wie „sich recken“. Ein Begriff aus dem Griechischen, aus dem sich dann wiederum die Titanen herleiten: jene monströsen, götterähnlichen Mythologie-Wesen, die freilich allesamt weit weniger Partyknaller waren, als es jetzt Pop-Titan Dieter ist.

Instagram ! Instagram ! Instagram !

Auch für ihn ist „sich recken“ so etwas wie eine Dauerbeschäftigung, wenn nicht ein Charakterzug. Denn neben Dieter! Dieter! Dieter! ist Instagram! Instagram! Instagram! das große Mantra des Abends, das ewige Recken Bohlens nach maximaler Reichweite: „Ich bin ja bei Instagram. Guckt ihr bei Instagram was ich so mache? Ich mache viel auf Instagram!“. Und das ist immer Mega! Mega! Mega!

Zum Pop-Titan als Gigant der Selbstvermarktung gehört, dass Bohlen wirklich bei jedem seiner Lieder erzählt, was für Wahnsinns-Hits das waren – und immer noch sind. Zu recht, wenn man als Maßstab nicht kleinkariert die musikalische Qualität nimmt, sondern wie begeistert das Publikum, zum Teil ja über Jahrzehnte, darauf anspringt. Unter dieser Prämisse ist Bohlen fraglos ein Hit-Garant-Gigant.

Klanglich aufgeraut

Was er anderen ( Pietro Lombardi, Mehrzad Marashi, Mark Medlock) im DSDS-Rahmen auf den Leib schrieb, macht die erste Hälfte des Konzertes aus. Zackig knackig geht das über die Bühne, inklusive des im alten Jahrtausend von Chris Norman hübsch weidwund gesungenen „Midnight Lady“. Zum Anfüttern gibt’s schon mal zwei Modern-Talking-Häppchen: „ You Can Win If You Want“ und „Geronimo’s Cadillac“.

Klanglich kommt das aufgerauter, weniger gelackt aus den Boxen. Was gut zu Bohlens Raubeinstimme passt, die sich gar beherzt durch ein Schlager-Medley raspelt. Wobei „Du kannst noch nicht mal richtig lügen“ (geschrieben für Andrea Berg) oder „Noch in 100 000 Jahren“ (für DJ Ötzi) klarmachen, was der Pop-Titan eigentlich ist.

Oder der deutsche Pop, der immer gern auch eins ist: Gute-Laune-Schlager mit Mitsing-Refrains. Das gilt, englische Sprache hin oder her, gerade auch für die Modern-Talking-Hits, mit denen das Konzert zum Stimmungshöhepunkt düst. Mit einem stimmlich versierten Thomas-Anders-Ersatz für die hohen Tonlagen und dem ganzen Charts-Repertoire von „Atlantis Is Calling“ über „Cherie, Cherie Lady“ hin zu „Brother Louie“ sowie „ You’re My Heart, You’re My Soul“ ... Das Publikum ist begeistert.

Kaum zu glauben

Sorry: Mega begeistert! Man erinnert sich wohl auch deshalb an Bohlens Lamento gut 90 Minuten zuvor, als er zum Mehrzad-Marashi-Stück „Don’t Believe“ beklagte, dass man nicht glauben solle (Don’t believe!), was die Presse immer über ihn schreibe, und dass er, der Dieter, immer schon wusste, dass er „die geilsten Fans des Planeten“ habe, egal „was an Scheiß über mich in der Presse steht“.

Man fragt sich, wie das zum Pop-Titan-Mega-Ego dieses Mannes passt, das sich vielleicht doch viel schneller in Selbstzweifel stürzen lässt, als man glaubt. Dass zum Konzert Presse-Fotografen nur unter inakzeptablen Auflagen zugelassen wurden, mag damit zu tun haben.

Deshalb hier die Wahrheit: Dieses Konzert war gigantisch, die Stimmung unvergleichlich, Dieter Bohlen titanisch! Es ist, kaum zu glauben, nur eine Frage des Glaubens. Believe it or not.

Von Steffen Georgi