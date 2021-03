Digitales Mammutprojekt: Leipziger Ensemble „amici musicae“ zeigt die Johannes-Passion als Stream

Leipzig

Konzerte sind zur Seltenheit geworden und in absehbarer Zeit wird sich daran wenig ändern. Zu Monaten der Ruhe gezwungen, bleiben kaum Alternativen für die Künstler, Künstlerinnen und Liebhaber von Livemusik. Am Karfreitag jedoch besteht die Möglichkeit, sich ein Konzert nach Hause zu holen: Die „Johannes-Passion 2021 digital“ wird von Ron-Dirk Entleutner, musikalischer Leiter des Landesjugendorchesters Sachsen und des Leipziger Chors und Ensembles amici musicae, sowie rund 100 Sängern und Sängerinnen aus Deutschland, den USA und Japan inszeniert und im Stream gezeigt.

Das Leipziger Ensemble amici musicae war 2017 in Japan, besuchte bei Konzertreisen Osaka, Tokio und Kyoto. 2019 ging es an die Ostküste der Vereinigten Staaten – 2020 und 2021 standen die Gegenbesuche der Ensembles in Deutschland an, Corona machte diese schließlich unmöglich. Unmöglich war damit das gemeinsame Musizieren. Bis die Idee für die virtuelle Realisierung der Johannes-Passion von Bach aufkam, die aufgrund von Corona normalerweise ausgefallen wäre. Entstanden ist dieses „absolute Mammutprojekt“ erst vor wenigen Wochen, erklärt der Dirigent Ron-Dirk Entleutner. „Das ist das Los dieser Zeit, man muss auf Sicht fahren“, sagt er.

Beiträge kommen aus Japan und den USA

Mit dabei ist das Leipziger Ensemble amarcord, sie stellen einen Teil der Solisten, musiziert wird im Leipziger Kunstkraftwerk. Dort sei es coronakonform möglich, so Entleutner. Allerdings gibt es keine Zuschauer vor Ort. Digital werden im Hintergrund durch Multiscreen-Videos die elf Choräle der Johannes-Passion eingespielt – sie bestehen aus mehreren hundert einzelnen Ton- und Bildbeiträgen. Die Partnerchöre von amici musicae in den USA und Japan sowie einige Mitglieder aus Leipzig haben diese vorab produziert.

Dafür schuf Entleutner auch Audio- und Dirigier-Playbacks der Stücke, die am Ende für einen harmonischen Chorklang aus der ganzen Welt sorgen sollen. Zusammen mit dem, was im Kunstkraftwerk entsteht, wird die Johannes-Passion als digitales Konzert vollständig zu sehen und hören sein. Für die Teilnehmer bedeutet das viel, so Entleutner. „Wir sind froh, dass wir so etwas machen können, auch wenn nur eine handvoll Leute live zusammen spielen kann. Aber die Möglichkeit, ein Miteinander zu schaffen, ist großartig.“

Konzert wird vorab aufgezeichnet

Weil man sich nicht immer auf eine gute Internetverbindung verlassen kann, wird das Konzert nicht live übertragen, sondern bereits vorab aufgenommen, erklärt Entleutner. Trotz Corona sollen die Musiker und Musikerinnen die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen und die gesamte Branche, wie beispielsweise freischaffende Tontechniker und Bühnenmitarbeiter, unterstützt werden.

Die Video-Premiere findet über einen Stream am Karfreitag, dem 2. April 2021, um 15 Uhr statt. 72 Stunden lang kann der Mitschnitt dann angeschaut werden, Tickets gibt bis maximal eine Stunde vor Beginn des Streams.

Von Vanessa Gregor