Leipzig

Es gibt Neuerungen, durch die Pandemie initiiert, die gern auch in normalen Zeiten beibehalten werden dürfen. So der digitale Katalog namens Tendencies 2020, in dem alle Diplomarbeiten des Jahres vorgestellt werden. Eine Möglichkeit, mehr als vier Tage die Arbeiten im Original zu sehen, wäre aber auch wünschenswert. Eine der Neuerungen ist das Bespielen des ganzen Hauses, um die Besucherströme zu entzerren. Eine andere, dass der Pressemappe ein typografisch gestalteter Mund-Nasen-Schutz beiliegt. Doch vor allem geht es um Kunst, und auch auf das Feiern des Abschlusses wollen die Diplomanden unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen nicht ganz verzichten.

Thomas Spielers Installation „Depth of Field“. Quelle: André Kempner

Anzeige

Was sind nun die Tendenzen des Jahres, welche die Überschrift verspricht? Eine Verschiebung der Balance zwischen den Fachbereichen fällt zunächst nicht auf. Alle sind mit starken Positionen vertreten. Auch wenn angewandte Bereiche wie die Buchgestaltung wie immer nicht so sehr ins Gewicht fallen. Videos hingegen bekommen einen besonderen Stellenwert, indem die Galerie im Erdgeschoss zum Kino umgerüstet wurde.

Zur Galerie Tendenzen 2020: Diplomarbeiten der Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Gesellschaftliche Themen

Unübersehbar ist der Trend zur Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen. Das ist nicht neu, wird aber durch die kuratorische Konzentration einiger solcher Arbeiten im Festsaal hervorgehoben. Dort steht beispielsweise eine biochemische Versuchsanlage von Yana Zschiedrich, in der Mehlwürmer den exzessiv verwendeten Dämmstoff Styropor in ökologisch neutrales Pulver verwandeln. Die daraus gepressten Platten bezeichnet die Diplomandin als Skulptur, womit der Charakter der Installation als Kunstwerk gesichert wird. Um die Verschmutzung der Weltmeere geht es in anderen Arbeiten, oder wie bei Philip Kanwischer um die Verbrennung illegaler Müllhalden am Vesuv.

Paul Zechs Installation „Ephemeral Union“. Quelle: André Kempner

Persönlicher und dennoch politisch ist die Spurensuche von Beatrice Schuett Moumdjian in den Fotoalben ihrer Familie. Der Genozid an den Armenien ist dabei ebenso Thema wie totalitäre Strukturen in der DDR und Bulgarien, zwei Stationen der Migration. Doch selbstverständlich findet man auch ganz klassische Grafik und Fotografie, Illustrationen und sogar Comics. Die Besucher werden nicht mit problembewusster Kunst überfordert, auch wenn sich das Thema Corona in manchen Werken niederschlägt wie bei Yasamin Saffarian, allerdings poetisch gefiltert.

Offene Zukunft der Malerei

Und immer noch ist auch eine ganze Menge Malerei zu sehen. Wie es in diesem Bereich weitergehen wird, ist angesichts anstehender Personalentscheidungen spannend. Die Ergebnisse wird man sehen, wenn es heißt „Tendencies 2025“, dann hoffentlich ohne Gesichtsmaske.

Diplom-Rundgang der HGB – tendencies 2020; Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, Wächterstraße 11; bis 11. Oktober, Fr, Sa 14–21 Uhr, So 12–18 Uhr

Von Jens Kassner