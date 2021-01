Disharmonie: Direktor des Leipziger Musikinstrumentenmuseums muss gehen

Leipzig

Es ist mit mehr als 9000 Objekten aus fünf Jahrhunderten das zweitgrößte seiner Art in Europa, doch allzu viel hörte man vom Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig in den vergangenen Jahren nicht. Auch jetzt nicht, obwohl es eine nicht ganz unwichtige Personalie zu vermelden gibt. Wie die Universität Leipzig mitteilte, wird der bisherige Direktor Josef Focht abgelöst, die Stelle neu ausgeschrieben. Über die Hintergründe erfährt man offiziell nichts, hinter den Kulissen ist von erheblichen atmosphärischen Störungen die Rede, Brandbriefe sollen geschrieben worden sein, eine Mediation stattgefunden haben – allem Anschein nach erfolglos.

Seit 2014 leitet Focht, gleichzeitig Professor für Instrumentenkunde an der Universität Leipzig, das Museum, das zusammen mit den Museen für Angewandte Kunst und Völkerkunde im Grassi-Komplex am Johannisplatz untergebracht ist. Focht folgte auf die Musikwissenschaftlerin, Restauratorin für Musikinstrumente und Hochschullehrerin Eszter Fontana, die das Haus von 1995 bis 2013 geleitet hatte und in den Ruhestand gegangen war.

„Möglichkeit der Weiterentwicklung“

Nun räumt der 60-Jährige seinen Direktorenstuhl, seine Tätigkeit an der Hochschule ist davon nicht berührt. Carsten Heckmann, Pressesprecher der Universität Leipzig, teilt auf LVZ-Anfrage dazu schriftlich mit: „In der Leitung des Musikinstrumentenmuseums gibt es einen Wechsel, um sowohl dem Museum als auch dessen bisherigem Leiter Professor Focht die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu eröffnen.“

Ab 1. Februar übernehme Rose Marie Beck, Dekanin der Fakultät für Geschichte-, Kunst- und Regionalwissenschaften, übergangsweise die Leitung, demnächst werde die Stelle ausgeschrieben. Josef Focht, so Heckmann weiter, „möchte seine wissenschaftliche Tätigkeit, auch im Rahmen von Drittmittelprojekten, intensivieren“. Dies werde er im Rahmen seiner Professur umsetzen, zudem werde er eine Forschungsstelle im Musikinstrumentenmuseum leiten.

Dekanin Beck sagt:„Die Stärkung des Forschungsschwerpunktes geht einher mit der Notwendigkeit, eine volle Stelle ausschließlich für museumsspezifische Belange zu widmen. Im Verbund der Grassi-Museen solle das Musikinstrumentenmuseum weiterhin eine wichtige Rolle spielen, „dieser Museumsverbund liegt uns sehr am Herzen“, so Beck.

Konflikt mit dem Förderkreis des Museums

Man muss schon in der Lage sein, zwischen diesen Zeilen das Gras wachsen zu hören, um daraus Rückschlüsse auf mögliche Disharmonien zu ziehen. Doch die personelle Neu-Ausrichtung hat offenbar Hintergründe, die über die genannten hinausgehen, auch wenn sich niemand offiziell dazu äußern möchte. So ist es nach LVZ-Informationen zwischen Focht und dem Förderkreis des Museums bereits vor mehreren Jahren zum Zerwürfnis gekommen. Focht habe diesen, so ist zu hören, in der Folge aufgefordert, mit dem Institut für Musikinstrumentenforschung Georg Kinsky e.V. zu fusionieren oder ihn aufzulösen. Das wäre ein im Museumswesen durchaus bemerkenswerter Vorgang. Über 70 000 Euro hat der Förderkreis seit 1992 zum Ankauf oder zur Restaurierung von rund 50 Musikinstrumenten zur Verfügung gestellt. Gewissermaßen als Krönung der Behinderungen sei dem Vorstand der Zutritt zum Museum verweigert worden, wird berichtet. Zu hören ist außerdem von einem zerrütteten Verhältnis zu Mitarbeitern und einem problematischen Führungsstil.

Ausgewiesener Fachmann

Focht, der telefonisch und schriftlich nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war, ist ein ausgewiesener Fachmann. Er stammt aus München, studierte am dortigen Richard-Strauss-Konservatorium Musik und gleichzeitig an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Musik-, Theater- und Kulturwissenschaft. 1994 promovierte er an der Uni Tübingen zum Thema „Der Wiener Kontrabass“. Er nahm zahlreiche Lehraufträge wahr, wirkte als selbstständiger Ausstellungsmacher, Forschungs-, Medien- und Museumsdienstleister. Schwerpunkte seiner Forschung sind Streichinstrumente und der frühneuzeitlichen Lautenbau. Die Stadt München verlieh ihm die Ehrenmedaille für Verdienste um die Volkskultur.

Homepage ausbaufähig

2014, zum Amtsantritt, sagte er: „Bei meiner Lehrtätigkeit geht es um die Geschichte, die Herstellung und den Handel alter und neuer Musikinstrumente, als Museumsdirektor möchte ich jenes erforschte Wissen der Öffentlichkeit vermitteln.“ Zumindest auf der Homepage des zurzeit pandemiebedingt geschlossenen Museums ist es damit nicht weit her: Über die Geschichte des Museums erfährt man nichts. Zur bedeutenden Sammlung heißt es seit geraumer Zeit lapidar: „Hier finden Sie in Kürze die MIMUL OBJECTS“ (MIMUL steht für Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig).

Von Jürgen Kleindienst