Die Stimmung steht auf Alarm. Der Lockdown: eine Kino-Katastrophe. Der August: frustrierend. Und dann rechnet eine neue Studie der Filmförderungsanstalt (FFA) auch noch vor, dass der Verlust an der Kasse in diesem Jahr wohl zwischen 250 und 325 Millionen Euro liegen wird (Umsatz Deutschland 2019: knapp über eine Milliarde). „Es ist ein Kampf gegen die Zeit: Wie lange kann man durchhalten?“, fragt nüchtern Peter Dinges, der Vorstand der FFA.

So wird denn auch immer wieder von Trauerspiel und Kollaps bei der Diskussion zur Filmkunstmesse über die Kino-Situation in der Leipziger Börse geredet – und nur wenig vom Licht am Horizont. „Wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Eine Prognose ist sehr schwer“, gesteht Peter Dinges, während Christian Bräuer, Vorsitzender der Arthouse-Vereinigung AG Kino – Gilde, betont: „Jedes Förderprogramm ist für die Kinos hilfreich, aber bei den jetzigen Abstands-Auflagen macht Spielen keinen Sinn.“ Dabei besitzen Lichtspielhäuser sehr moderne Lüftungsanlagen. Kein einziger Fall einer Ansteckung in einem Kinosaal sei bekannt, nur die Politik sei einfach zu ängstlich , sagt Bräuer.

Es fehlen Filme

Neben den Hygieneregeln ist das Fehlen neuer Filme, gerade aus den USA, ein Problem. Keiner will mit seinem Film ins Kino gehen, weil zu viele Plätze nicht verkauft werden können. Auch bei deutschen Produktionen soll es inzwischen einen Stau von etwa 100 Filmen geben.

Wenn die Lage im Kino schlimm sei, so sei sie für Verleiher noch arger, steigt Michael Kölmel ein, Chef des Leipziger Weltkino-Verleihs. Sie würden völlig allein gelassen – und auch noch geteilt. Betroffen von den 15 Millionen, mit denen die FFA aus den Mitteln der Kulturmilliarde (165 Millionen davon für die Kinowirtschaft) den Verleih unterstützt, seien allein deutsche Filme, ausgewählt von einer Jury. Etwas mehr als vier Millionen wurden zuletzt acht Verleihern und 13 Produktionen zugesprochen. „Ja wollt ihr keine ausländischen Filme mehr zeigen?“, kann Kölmel da nur noch fragen.

Rettender Gipfel

Alle säßen in einem Boot, baut Christian Bräuer Brücken. Natürlich bräuchten die oft eher kleinen Verleiher eine Unterstützung: „Keiner kann alle seine Filme ewig vor sich herschieben.“ Da gehen die Blicke dann schon immer mal voraus. „Unser Problem ist das nächste Jahr“, stellt Kölmel fest, „die Fördertöpfe sind ja alle schon ganz schön angefressen.“ Da sehe er es durchaus als Chance, dass die Streamingdienste jetzt auch an Arthouse-Filmen interessiert seien: „Daraus ziehe ich Optimismus.“

Was allerdings bei Kinoleuten allemal nicht gern gehört wird. Kino ist ein Kulturort, der zur kulturellen Grundversorgung gehört, darin sind sich alle auf dem Podium einig. „Die Politik muss eingreifen“, fordert Peter Dinges, „sonst verlieren wir unsere Kinolandschaft.“ Die Rettende Idee: ein Filmgipfel, auf dem sich alle treffen – Politik, Kinobetreiber, Verleiher, Produzenten, auch die zurückhaltenden öffentlich-rechtlichen Kanäle. Gerade nämlich, so Christian Bräuer, befinde sich die Filmwirtschaft im freien Fall.

Von Norbert Wehrstedt