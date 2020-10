Dok Leipzig im Leipziger Hauptbahnhof: Gutes Konzept, mäßiges Interesse

Leipzig

Es mag zynisch klingen, doch bereits am Montag, drei Tage vor der eigentlichen „DOK im Knast“-Veranstaltung in der JSA Regis-Breitingen, ließ sich in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs schon mal ein Hauch von Gefängnis-Atmosphäre beim Leipziger Dokumentarfilmfestival erleben.

Ursächlich für diesen Eindruck: weiße Trennwände, Absperrgitter sowie eine Vielzahl von Sicherheitsleuten. Ausgerechnet jener Programmpunkt der Dokwoche, der zuletzt gern ein Publikum im hohen dreistelligen Bereich angezogen hatte und bei dem es oft zu energischen Diskussionen kam, ist in diesem Jahr mit hohen Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Der Grund ist bekannt.

Einer der größten Kinosäle Leipzigs

Das Ironische an der Sache: Mit 140 Sitzplätzen kann sich in der Osthalle mehr Publikum versammeln, als derzeit in fast jedem anderen Kinosaal Leipzigs. Dennoch ein Drahtseilakt für die Veranstalter. Ob diese Kapazität angemessen sein würde, war reine Spekulation. Ebenso nur spekulieren lässt sich, ob es an den Infektionszahlen lag, an der Maskenpflicht für die gesamte Vorstellung, der Abgabe der Kontaktdaten zur Rückverfolgung oder am Film selbst, dass sich der Andrang zur Premiere in Grenzen hielt.

Zu Vorstellungsbeginn jedenfalls war rund die Hälfte der Plätze gefüllt. Doch wo man sich auch umhörte: Das Lob für die Organisation und den Hygieneschutz war groß. DOK-Dauergast Thilo Gebhardt konnte der Sache gar etwas grundlegend Positives abgewinnen: In den vergangenen Jahren habe der Durchgangsverkehr die Vorstellungen zu einer eher chaotischen Angelegenheit gemacht – diesmal werde niemand in seinem Sichtfeld stehen bleiben.

MdbK-Film „Girls/Museum“

In der Tat, so kam es. Das Ausbleiben des befürchteten Chaos passte gar zur getragenen Stimmung des Films, der da lief. „Girls/Museum“, inszeniert von Shelly Silver und gedreht im Leipziger Museum der bildenden Künste, ist ein Konzeptfilm mit einer ebenso simplen wie vielversprechenden Idee: Getreu dem Motto „Kindermund tut Wahrheit kund“ dürfen Mädchen ab sieben Jahren ihre Gedanken und Interpretationen zur Ausstellung äußern – und junge Frauen bis 19.

Von der Renaissance bis in die Postmoderne beschäftigen sie sich allem voran mit den Geschlechterbildern: Wie werden Frauen im von Männern dominierten Kunstbetrieb dargestellt? Gibt es noch mehr als die Dichotomie zwischen „Heilige oder Hure“? Welche Vorstellungen von Weiblichkeit werden transportiert? Und über all dem die Frage: Wie wirkt dies auf junge Frauen im 21. Jahrhundert, die trotz ihres Alters schon ein starkes Bewusstsein für patriarchale Strukturen und die Objektifizierung weiblicher Körper haben?

Erfrischende Ehrlichkeit

Trotz gerade einmal 74 Minuten Laufzeit mag „Girls/Museum“ einige Längen haben, der rote Faden wird einer fragmentarischen, mosaikhaften Struktur (auch auf visueller Ebene) geopfert. Seine Wirkung schöpft er allerdings aus der erfrischenden Ehrlich- und Offenherzigkeit, mit der die Protagonistinnen vor die Kamera treten. Ein naiverer Blick auf Kunst, das zeigt sich hier, kann erstaunliche Wahrheiten zutage fördern.

Nach dem Abspann ist alles ganz schnell vorbei. Kurzer Applaus, dann verstreut sich das Publikum. Ein paar Gespräche finden noch am Rande statt, doch von etwaigen Podiumsdiskussionen oder einer echten kollektiven Erfahrung keine Spur. Jedoch: Allein die Tatsache, dass die Vorstellungen in der Osthalle stattfinden, ist löblich.

Gleiches gilt für das mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Hygienekonzept, mit dem Centermanager Thomas Oehme eine, wie er sagt, „Ermöglichungskultur“ schaffen will. Elf Filme laufen dieses Jahr, allesamt erneut kostenlos. Das Angebot ist also da. Allein, das Besucherinteresse könnte größer sein.

Von Christian Neffe