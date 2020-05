Dokfilm-Produzent Wilhelm Domke-Schulz aus Markkleeberg erzählt seinen DDR-Alltag

Leipzig

Im Herbst 1990 ging ein großes Aufatmen durchs kleine Land. Ab jetzt musste niemand mehr an die Arbeiterklasse und ihre historische Mission glauben. Den meisten war der Glaube ohnehin schon lange durch Erfahrung abhanden gekommen. Werner erwischte es bei der Schlosserlehre im Defa-Kopierwerk. „War ausgerechnet ich der einzige DDR-Bürger, der an die letzten Überbleibsel des stinkenden, faulenden Kapitalismus geraten war, an das allerletzte Häuflein nichtsozialistischer Persönlichkeiten“, fragt er sich – und ist verwirrt, ratlos, irritiert.

Kurz vor dem großen Umbruch

So geht es diesem ganz normalen DDR-Jungen allerdings bei so mancher Gelegenheit. Im Kinderlager, beim Einkauf, bei Restaurantbesuchen, Reisen nach Wendisch-Rietz und Polen, beim Weg übers Jugendklubhaus Berlin-Bohnsdorf an die Filmhochschule Babelsberg bis zum Dewag-Werbestudio in der Leipziger Käthe-Kollwitz-Straße. Das war kurz vor dem großen Umbruch.

Inzwischen produziert Wilhelm Domke-Schulz, der Berliner, seit 30 Jahren erfolgreich Dokfilme – als Markkleeberger. Nun blickt er launig und mit Schalk in den Augen auf seine DDR-Jahre zurück, nennt sich Werner – und macht aus seinen flott und flapsig aufgeschriebenen Erinnerungen einen höchst amüsanten, autobiografischen Schelmenroman. So unterhaltsam, geerdet durchlebt und ironisch verfärbt, war jedenfalls noch nicht oft die Rede von jenem Land der himmelstürmenden Utopie und den realen Malaisen. Bei Wilhelm Domke-Schulz, dem Erzähler, lebt die DDR so auf wie sie wirklich tickte. Zwischen Zukunftsträumen und engen Alltagsgrenzen lagen nicht wenige Potemkinsche Bauten. Manches ist mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten. Da holt „Werners wundersame Reise durch die DDR“ mit Witz und Details so manches wunderliche Alltagsding wieder zurück ins Gedächtnis.

Genauso war diese DDR

Wunderbar die Geschichte vom Erwerb einer Schlagbohrmaschine, die sich zum pfiffigen Nachdenken über alltägliche Versorgungsjagden, marode Häuser und kaputte Gehwege weitet. Herrlich das Campen in Polen mit Grenzübertritt, Unfall und Werkstatt-Abenteuer. Oder die Anekdote vom verlorenen und wiedergefundenen Schrank, die an Polanskis berühmten Kurzfilm erinnert. Oder der ernüchternde, salopp und satirisch notierte Service-Absturz von Interhotel-Restaurants in Karl-Marx-Stadt (60er Jahre) und Rostock ((80er). Genauso war diese DDR. So hat sie ausgesehen. So hat sie sich selbst den Garaus gemacht.

Natürlich fehlen dann auch nicht jene Träume von der Welt jenseits der Mauer, die damals durch unendlich viele Nächte gingen. Da steht dann Werner auf dem Pariser Platz und wird von Sehnsucht gebeutelt. Oder er trifft sich mit Westberlinern (herrlich die Odyssee einer Annäherung via Jugendlager) und ahnt ein bisschen etwas vom Leben drüben.

Hohes Tempo, rotziger Ton

Der Erzählton ist rotzig, tut viel für Pointen, hält ein hohes Tempo, haut aber bisweilen die Sätze etwas zu artistisch kurz und klein. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Das Einlassen lohnt allerdings allemal. Allein die Schlaglichter auf Familie und Kindheit, Einkaufen in alten Zeiten und Spielen unter noch sichtbaren Kriegsresten sind kräftig coloriert – bis zu einem Eiskauf mit dem Freund (wohl Armin Kämpf) von Schlagerstar Bärbel Wachholz, die in Werners Nebenhaus wohnte.

Zeitlich gerahmt ist Werners Reise durch ein verschwundenes Land vom letzten Tag der DDR (Einstieg) bis zur ersten freien Wahl im März 1990 (Ausstieg), bei der Werner im Wahlvorstand sitzt. Der ist dabei, als am 7. Oktober Polizei und Stasi auf dem Nikolaikirchhof im Einsatz sind und am 9. Oktober 1989 erstmals in Leipzig um den Ring demonstriert wird. Er trifft Ralf Marschallek (als Zivilist im Armeefilmstudio, immer mehr Dokumentarist als Propagandist) und ahnt, dass ab jetzt nichts mehr so ist wie es mal war.

Es gab auch Verluste

Da werden dann aus genau skizzierten Bildern Beobachtungen und Betrachtungen, Empfindungen und Erinnerungen, die über den Tag hinaus gehen. Da blickt Werner nüchtern auf die geplante, angemeldete und genehmigte Demo am 4. November in Berlin und auf die so hilf- wie ratlose Tagung der Film- und Fernsehleute. Da sitzt Werner 1987 bei der Premiere von Bernd Böhlichs Krimi „Um jeden Preis“ im DDR-Fernsehfunk und stellt verblüfft fest, dass niemand sehen will, wie subversiv und realistisch da einer die sozialistische Menschengemeinschaft spiegelt. Da denkt Werner an Filme und Bücher ( Günter Hofé – wer kennt noch seine Kriegsbücher?), die ihn wie Generationen prägten – und plötzlich kommt nebenbei so was wie Wehmut auf. Es gab auch Verluste.

So wie es so unendlich viele Dinge zum Ärgern gab, angefangen bei der Wohnung. Wovon auch Werner Geschichten kennt. Da war er bisweilen erbittert und erbost. So wie bei der Bittfahrt nach Fürth ( Bayern) für einen Werbefernseher. Aber das liegt schon in einer anderen Zeit.

Wilhelm Domke-Schulz: Werners wundersame Reise durch die DDR. Verlag am Park; 508 Seiten, 22 Euro Quelle: Verlag am Park

Von Norbert Wehrstedt