Doku-Tipp zum Wochenende: „Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea“

Leipzig

Es ist ein Plot, der aus der Feder des kürzlich verstorbenen Spionageautors John le Carré stammen könnte: Zwei Dänen geben sich als glühende Anhänger Nordkoreas aus, dokumentieren ihre Reisen in das Land und die Treffen mit Interessenvertretern der kommunistischen Diktatur mit versteckten Kameras, begeben sich dabei immer wieder in Lebensgefahr, fingieren einen hochbrisanten Deal – und machen am Ende alles öffentlich.

All das ist allerdings genau so passiert, nicht in einem Roman, sondern in der Realität. Das Resultat dieser über zehn Jahre andauernden Odyssee zeigt die Dokumentation „Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea“ des dänischen Regisseurs Mads Brügger. Ulrich Larsen heißt der Mann, auf den sich dieser Film konzentriert, ein arbeitsloser Koch aus Dänemark, ausdruckslose Mimik, Glatze, untersetzter Körperbau, völlig unauffällig. Wenn er eine Bank ausrauben würde, könnte ihn niemand beschreiben, heißt es an einer Stelle treffend.

Im Netzwerk der Nordkorea-Sekten

Ausschlaggebend für die Motivation des von da an nur noch „der Maulwurf“ genannten Mannes, Nordkorea zu unterwandern, seien frühe Freundschaften zu Kindern aus der DDR gewesen. Eine dünne Begründung für ein nichtsdestotrotz spektakuläres Langzeitprojekt: Larsen wird in der dänischen „North Korean Friendship Association“ aufgenommen, einem sektenartigen Verbund von Kim-Jong-Un-Fans mit europaweitem Netzwerk, arbeitet sich bis nach oben, wird mehrfach in das abgeschottete ostasiatische Land eingeladen und hält seine Besuche unter dem Vorwand, Propagandavideos zu drehen, auf Kamera fest.

Larsen wird beauftragt, Investoren für Nordkorea aufzutreiben. Ein Schauspieler mimt fortan einen Geschäftsmann, es werden Pläne für den Bau einer Waffen- und Drogenfabrik in Uganda geschmiedet, für die die einheimische Regierung die 2000 Einwohner eine Insel kurzerhand vertreiben will. Larsen filmt die diese Treffen mit versteckter Kamera, ein lebensgefährlicher Drahtseilakt, immer wieder stehen der Maulwurf und sein Kompagnon kurz davor, aufzufliegen. Das brisante Material erzählt von kleinen Männern mit großen Machtfantasien, von skrupellosen Geschäftspraktiken, von Korruption und rassistischen Weltbildern, von den Verstrickungen des nordkoreanischen Regimes in internationale kriminelle Strukturen.

Gerahmt werden die Aufnahmen von spielfilmartig inszenierten Interviews zwischen dem Maulwurf und einer ehemaligen MI5-Agentin, die die geschilderten Geschehnisse rekonstruiert und schließlich als die beeindruckendste geheime Privatoperation, von der sie je gehört habe, bewertet. Dennoch tappt „Der Maulwurf“ nicht blind in die Falle der Heroisierung. Denn nach zehn Jahren Doppelleben bleiben für den Protagonisten nur zwei Dinge zurück: Leere und die Frage, ob es all das, die Zeit, die Kraft, die Lügen gegenüber seiner Familie, wirklich wert war.

„Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea“ steht in zwei Teilen (Gesamtlänge: 118 Minuten) kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Von Christian Neffe