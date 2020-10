Dokumentaristen der Stars: Leipziger GfZK zeigt die Fotos von Harry Shunk und János Kender

Leipzig

Ausstellungsbesucher blicken auf Kunstwerke. Diesen Anblick kann jeder Ausstellungsbesucher direkt erleben. Doch hier sieht man Kunstinteressierte mit den für die 60er Jahre typischen Frisuren und Kleidungen schon an der Außenwand, wenn man sich dem Neubau der GfZK nähert. An der Fassade der Gartenseite gibt es noch ein paar dieser Fototapeten.

Who is who der Nachkriegs-Avantgarde

Die Fotografen Harry Shunk und János Kender, von 1957 bis 1973 auch privat ein Paar, sind in eine der aufregendsten Perioden der Kunst komplett eingetaucht. Wie ein Who is who der Nachkriegs-Avantgarde, zumindest in Frankreich und den USA, liest sich die Liste der Künstlerinnen und Künstler, die sie nicht einfach porträtiert haben. Häufig gab es sehr intensive Kontakte, bei manchen haben sie sogar zeitweilig gewohnt. Die Dokumentaristen der Stars hätten selbst Stars sein können. Doch wer kann außer einigen Spezialisten heute noch etwas mit ihren Namen anfangen?

Harry Shunk (links) frisiert den Künstler Arman, Quelle: Shunk-Kender Fund, Roy Lichtenstein Foundation donation. © J. Paul Getty Trust.

Das mag daran liegen, dass sie häufig die Künstler zu einer Zeit kennenlernten, als sie am Beginn der Karriere standen. Einen Yves Klein kannte noch keiner, als Shunk-Kender (unter dem Doppelnamen firmierten sie) das berühmte Foto seines Sturzes in die Leere aufnahmen. Besser gesagt, als sie es aufwändig montierten, denn Klein ging ja unversehrt aus der Aktion hervor. Eine Wiedergabe auf der Titelseite der Zeitung „Dimanche“ ist in der Ausstellung ebenso zu sehen wie verschiedene Varianten der Aufnahmen. Pikant ist, dass dieses Bild heute als originäres Kunstwerk Kleins gilt, die eigentlichen Autoren müssen bei Reproduktionen nicht genannt werden.

Schon bekannter war der Künstler bei seiner Aktion mit der eintönigen Musik – im wahrsten Sinne des Wortes – und den nackten Frauen, die den mit in Farbe getauchten Körpern Leinwände bedrucken. Die Wiedergabe der Aktion ist das eine, die Gesichter der seriösen, in schicke Kleidung gezwängten Besucher das andere.

Über 200.000 Fotos in der Wohnung

Als der 1924 in Leipzig geborene Harry Alexander Schunke 2006 in New York starb, hatte er sich schon lange von der Gesellschaft zurückgezogen, auch die deutschen Verwandten bekamen seit Jahren keine Postkarten mehr von ihm. Er galt als kauzig. Von den reichlich 200-000 Fotos in seiner Wohnung gingen etwa 11.000 an das Pariser Centre Pompidou. Aus diesem Bestand, der digital auf der Homepage des Museums komplett einsehbar ist, wurden etwa 400 für die Ausstellung ausgewählt. Man könnte annehmen, dass dies ein „Best of“ sei. Ganz im Gegenteil. Es kommt vielmehr darauf an, die Arbeitsweise nachvollziehbar zu machen. So finden sich immer wieder etliche Varianten einer Situation. Auch die Abzüge, die alle Originale aus dem Labor von Harry Shunk sind, gehen häufig an der Vorstellung einer optimierten Fotografie vorbei.

Am Strand: Shunk und Kender fotografierten die Künstlerin Yayoy Kusama Quelle: André Kempner

In den Metallboxen, mehr Dioramen als Rahmen für flache Papiere, wirken die säuberlich angeordneten, kleinformatigen Bilder ziemlich steril. Um so emotionaler und manchmal auch chaotisch geht es aber in ihnen zu. Durch ihre engen Beziehungen zu den Künstlern waren Shunk-Kender immer sehr nah dran, konnten bis ins Persönliche gehen. So sieht man in Robert Rauschenbergs Atelier einen halben Tierpark.

Fotos wurden selbst zu Kunstwerken

Doch häufig gehen die Bilder weit über das Dokumentarische hinaus, werden selbst zu Kunstwerken. Shunk liebte den modernen Tanz und schuf unter anderem zu Choreografien Merce Cunninghams abstrahierende Aufnahmen. Bei der Aktion „Pier 18“ am Hafen von New York 1971 setzten sie schriftliche Anweisungen von Künstlern um. Mario Merz konnte nicht einmal anwesend sein. Seine Notiz, dass 20 „pittoreske“ Abbildungen entstehen sollen, mussten sie frei interpretieren, und haben das gut bewältigt.

Shunk und Kender kamen den Künstlern der Avantgarde sehr nahe – hier Andy Warhol Quelle: André Kempner

Ein Teil dieses gewaltigen Nachlasses wäre fast im Müll gelandet. Gut, dass es aufmerksame Mitarbeiter von Haushaltsauflösungen gibt. Gut, dass die Roy Lichtenstein Stiftung das Erbe aufgearbeitet und verteilt hat. Schön, dass es nun in Shunks Heimatstadt partiell auch in Deutschland zu sehen ist.

Info: Shunk-Kender. Kunst durch die Kamera, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Karl-Tauchnitz-Str. 9–11; bis 14. Februar 2021, Di–Fr 14–19 Uhr, Sa–So 12–18 Uhr

Von Jens Kassner