Leipzig

Das Wort Querulant hat auch heute einen negativen Beigeschmack, tatsächlich gibt es den Begriff in der seriösen Psychologie. War Elsa Asenijeff ein kritischer Geist in einer von Männern dominierten Welt oder krank? Das ist nicht Thema der Doppelausstellung. Vielmehr soll eine zweifellos starke Frau durch die künstlerische Reflexion heutiger starker Frauen geehrt werden. Das steht im Zusammenhang mit der überwiegend dokumentierenden Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum wie auch dem Asenijeff gewidmeten Raum der Schau im Bildermuseum zu Max Klingers 100. Todestag, der am Sonnabend war. Die Akteurinnen gehören dem Malerinnen-Netzwerk Berlin-Leipzig an (auch wenn nicht nur Malerei zu sehen ist), konzipiert haben die Schau Claudia Loclair und Lu Potemka.

Anija Seedler in der Galerie Potemka. Quelle: André Kempner

Anzeige

Zwiesprache mit dem Pinkelnden Tod

Eine der Arbeiten, die sich direkt auf Asenijeff beziehen, ist das Video „ Elsas pinkelnder Tod“ von Ali Schwartz. Eine junge Frau hält Zwiesprache mit einem Gerippe für den Biologie-Unterricht. Der „Pinkelnde Tod“ Klingers ist eines der skurrilsten Bilder im MdbK. Von Kathrin Landa stammt das auf der Einladung abgedruckte Porträt Elsa Asenijeffs wie auch ein Doppelbildnis der Frau mit ihrem zweiten Sohn Heraklit. Diesen ließ sie in Wien bei ihren Eltern zurück. Desireé, die gemeinsame Tochter mit Klinger, den sie 1898 kennenlernte, wuchs in Paris bei einer Pflegefamilie auf. Asenijeff studierte in Leipzig und schaffte es, sich als expressionistische Schriftstellerin einen Ruf zu erarbeiten. Das war zu dieser Zeit nicht selbstverständlich. Der Macho Klinger verheimlichte die Beziehung, finanzierte ihr aber eine luxuriöse Wohnung.

Weitere LVZ+ Artikel

Kathrin Landa neben ihrem Asenijeff-Porträt in der Galerie Potemka. Quelle: André Kempner

Bilder und Texte

Die Bilder der Doppelausstellung haben überwiegend mit dem heutigen Frauenbild in der Gesellschaft zu tun. Unterdrückung, die es immer noch gibt, kann man kaum herauslesen. Tanja Selzer zeigt nackte Frauen in sonniger Landschaft, Tobia König komponiert ein Schlachtenepos mit blauem Pferd. Mehrfach finden sich Anspielungen auf die Mythologie, so in „Jakobs Segel“ von Franziska Güttler oder den Paraphrasen antiker Sagen von Alex Tennigkeit. Melancholisch wirken Aquarelle Corinne von Lebusas, unglückliche, doch wehrhafte Frauen darstellend. Anija Seedler greift in lakonischen Strichen verschiedene Themen auf, darunter findet sich auch ein Porträt „ Elsa“. Unmittelbaren Bezug auf die Schriftstellerin und ihre Tochter haben Tafeln Nina K. Jurks, die sie „Stilles Gedenken“ nennt. Dramatisch überhöht ist das Gemälde „Da stand ich als Flamme vor deinem Haus“. Carina Linge schlüpft in perfektionistischen Fotos in die Akteure historischer Malerei. Und in Claudia Loclairs „Lauter Schnee“ geht es um die Mutter-Kind-Beziehung, die bekanntlich bei Asenijeff eine schwierige war. Fester Bestandteil sind in beiden Ausstellungsteilen Blätter mit Texten sowohl von Elsa Asenijeff als auch den Künstlerinnen und der Historikerin Rita Jorek, die ihr Leben erforscht hat.

„Artemis“ von Alex Tennigkeit im Kunstkraftwerk. Quelle: André Kempner

Totaler Absturz

Klingers Trennung von der Autorin zu Gunsten der viel jüngeren Gertrud Bock war für sie ein totaler Absturz. Sie wurde obdachlos und in der Folge für asozial und irre erklärt. Bis zu ihrem Tod 1941 blieb sie in Anstalten weggesperrt. Seitdem hat sich an der Rolle der Frau in der Gesellschaft einiges geändert, gerade durch das Wirken solcher Pionierinnen. Wirkliche Gleichstellung ist aber immer noch eine Illusion, gerade auch im Kunstmarkt. Dennoch klingt es seltsam, wenn Franziska Güttler schreibt: „Wo sind heute die wegweisenden Frauen, Game Changer, wo ist ihr Werk, ihr Platz im Kanon? Sie werden systematisch unsichtbar gemacht ...“ Unhaltbare Pauschalisierungen helfen nicht weiter. An Elsa Asenijeffs Wohnhaus gibt es seit zwei Jahren eine Gedenktafel, ihr Werk wie auch ihr Leben sind heute wieder bekannt, die gegenwärtigen Ausstellungen verstärken diese öffentliche Sichtbarkeit.

Querulantin.

Eine Hommage an

Elsa Asenijeff;

Kunstkraftwerk Leipzig, Saalfelder Str. 8, bis 2. August, Fr-So 10-18 Uhr.

Galerie Potemka, Aurelienstr. 41, bis 16. August, Mi-Sa 13-18 Uhr

Von Jens Kassner