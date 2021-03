Leipzig

„Warum tut denn keiner was?“ Das ist die große Frage, die Mel in die Nacht hinausbrüllt, als sie die neun gestrandeten Pottwale sieht. Eine Frage, die unweigerlich als Bumerang zurückkehrt. Wenn das Gewissen Handlungsbedarf anmeldet und keine Hilfe in Sicht ist, verwandelt sie sich in ein: Warum tue ich nichts? In „Und morgen streiken die Wale“ von Autor Thomas Arzt, am Samstag als interaktive Zoom-Premiere am Leipziger Theater der Jungen Welt gespielt, muss Mel (Julia Sontag) entscheiden, ob und wie sie Verantwortung übernimmt.

Das Stück über Umweltbewusstsein, Verantwortung und eigenmächtiges Handeln war ursprünglich als Klassenzimmerstück konzipiert. Jetzt läuft es notgedrungen über Zoom – wirkt aber in der Regie von Johanna Zielinski fast durchweg so flüssig und ästhetisch überzeugend, als wäre es nie anders gedacht worden.

Gaming-Elemente ziehen das Publikum in die Inszenierung. Botschaften, die auf Mels Handy landen, poppen in einem Fenster auf. Symbole zeigen die Gegenstände aus ihrem Rucksack, auf die sie zugreifen kann. Und es gilt, die Akkuanzeige ihres Handys im Blick zu behalten. Letztlich geben Mehrheitsentscheidungen bei Einschätzungs- oder Knobelfragen die Richtung vor. Die 16-Jährige, bislang eher Normalo als Aktivistin, wächst dabei durch die Begegnung mit den Walen über sich hinaus. Zumindest in dem vom Premierenpublikum bestimmten Ablauf. Den Plan mit den möglichen Spielpfaden hält Sontag vor Beginn kurz in die Kamera. Es sind viele – und nicht immer muss das Stück gut ausgehen.

Das Display mit all seinen Symbolen mag mehr Interaktions-Möglichkeiten suggerieren, als dem Publikum letztlich gegeben sind. Und die finale Wendung überrumpelt etwas und bricht den vorigen Rhythmus. Dennoch ist ein Theaterabend gelungen, der gleichermaßen fesselt und seine Botschaft unverkopft emotional an ein Publikum ab zwölf Jahren vermittelt.

Sontag spielt großartig, jede Regung glaubwürdig, selbst die ehrfürchtige Ergriffenheit beim Anblick des Wales. Obwohl ihr als Gegenüber nur das Kameraobjektiv dient. Keine Mitspieler, kein Publikum, kaum Kulisse. Musiker Philipp Wiechert stützt die Atmosphäre mit live eingespielter Musik. In einer Quasi-Hauptrolle brilliert außerdem die Technik-Abteilung, die Live-Momente mit vorgefertigten Einspielern montiert und durchweg mit viel Schwarz und gezieltem Lichteinsatz für nächtliche Strandatmosphäre sorgt. Ein Theaterabend, der die Verbannung ins digitale Netz nicht als Notlösung abspult, sondern lustvoll mit den technischen Möglichkeiten spielt.

In „Ich bin“ will Jana Zöll das „Trotzdem“ loswerden

Bereits am Freitag war erneut der Abend „Ich bin“ von und mit Jana Zöll zu sehen. Zöll – Schauspielerin, Performerin und Inklusionsberaterin – hinterfragt darin die Mechanismen, anhand derer wir Identität im Wechselspiel von Eigen- und Fremdwahrnehmung entwickeln.

Zwar dirigiert sie das Zoom-Format aus dem eigenen Wohnzimmer, agiert zunächst aber nur stimmlich aus dem Off. Es ist das Publikum, das einander in der Galerie-Ansicht beobachtet und sich Fragen zur Selbsteinschätzung stellt. So gelingt eine klug gebaute Lecture-Performance: Das unbewusste Koordinatensystem zur Fremdeinschätzung ist längst durchgerüttelt, bis sich Zöll schrittweise zu erkennen gibt. Als Person – ja, als was für eine Person eigentlich? Person mit körperlichen Beeinträchtigungen? Begriffe lenken ab, machen blind für wesentliche Aspekte, greifen als „Identitätsmarker“. Das zeigt der Abend deutlich.

„Ich wurde aufgeteilt in Kopf und Körper“, erzählt Zöll aus ihrer Kindheit. „Der Kopf funktionierte.“ Auf ihn sollte sie sich konzentrieren, setzte den Erwartungen aber Körperlichkeit entgegen, den Weg als darstellende Künstlerin. Frei ist sie damit dennoch nur bedingt. Es ist ein berührender und erhellender Momente, wenn sie von dem großen „Trotzdem“ spricht, das in Einschätzungen immer mitschwingt. Sie hat es, so die gängige Wahrnehmung, „trotzdem“ geschafft, trotz Einschränkungen. „Ich will das ‚Trotzdem’ loswerden“, sagt Zöll.

Wie das gelingen kann? Eine Antwort bietet sie nicht. Aber sie regt zum Mitdenken an. Und ihr unaufgeregter Ansatz passt gut in eine Zeit, in der Identitätsdebatten immer hitziger geführt werden.

Von Dimo Rieß