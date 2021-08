Leipzig

Sie sind das Leipziger Duo kreativ: Thomas Stuber, der Regisseur, und Clemens Meyer, der Schriftsteller. Bereits seit Mitte August läuft – unter strenger Geheimhaltung – der Dreh zu ihrer sechsten Kooperation in nur neun Jahren: „Die stillen Trabanten“. Drei Geschichten aus dem gleichnamigen Band mit zwölf Erzählungen von Clemens Meyer, die 2017 im Frankfurter Fischer Verlag erschienen sind. Dreimal die zaghafte Suche nach Liebe, Nähe, Vertrautheit. Einsame, kleine Leute in einer großen Stadt. Verloren in der City. Verloren am Rand.

Eine Waggonreinigerin und eine Friseuse treffen in der Gleisbar im Hauptbahnhof Leipzig zusammen. Ein Imbiss-Betreiber kommt einem muslimischen Einwanderer näher und raucht abends mit seiner Frau im Treppenhaus des Hochhauses am Park, während der Tag versinkt und seine Gefühle erwachen. Ein desillusionierter Wachmann trifft in einer Plattensiedlung auf eine russische Asylbewerberin und redet mit ihr. Beide treiben durch eine verfallene russische Kaserne auf eine Annäherung zu. Kein Ort nirgends fürs große Glück. Nur kleines Hoffen. Oder Ernüchterung.

Dreharbeiten zunächst in Wolfen, jetzt in Leipzig

Drei kurze Geschichten („Späte Ankunft“, „Die stillen Trabanten“, „Glasscherben im Objekt 96“), die nüchtern Atmosphäre einfangen und ernüchtern. Vor drei Jahren, als „In den Gängen“ von Thomas Stuber und Clemens Meyer, in die Kinos kam, begannen die Arbeiten am Drehbuch zu „Stille Trabanten“.

Nun laufen bis Anfang Oktober die Dreharbeiten, erst in Wolfen, nun in Leipzig, unter anderem in der Gleisbar im Hauptbahnhof und einem Imbiss in der Eisenbahnstraße, der bereits die Kulisse für „Herbert“ (2015), das Drama um einen Ex-Boxer mit Muskelschwund, war. Auch eine Arbeit von Thomas Stuber und Clemens Meyer, ausgezeichnet mit einer Silber-Lola und einem Preis für Peter Kurth in der Titelrolle.

Der Leipziger Autor Clemens Meyer im August 2020 im Garten des Literaturhauses Leipzig. Sein Erzählungsband „Die stillen Trabanten“ erschien 2017 bei S. Fischer. Quelle: Christian Modla

Das war die zweite Zusammenarbeit von Thomas Stuber und Clemens Meyer. Die erste gab es 2012 mit dem Kurzfilm „Von Hunden und Pferden“, für den Thomas Stuber einen Studenten-Oscar in Silber gewann. Zuletzt sorgte das Duo Stuber/Meyer mit dem Felix-Murot-Tatort „Angriff auf Wache 08“ (überaus pfiffiger Cocktail aus Anleihen von „Assault – Anschlag bei Nacht“ bis „Rio Bravo“) für Aufregung – und mit ihrem erstklassigen „Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande“. In dem verweigerten beide (mit Clemens Meyer als Kneiper) nicht nur die Aufklärung eines Messermordes, sondern jonglierten auch intelligent mit Figuren und dem Genre.

Bemerkenswertes Aufgebot an Darstellern

Der episodische Reigen um die „Stillen Trabanten“, der nächstes Jahr ins Kino kommen soll, wird von Warner Bros. und Sommerhaus Berlin („In den Gängen“, „Berlin Alexanderplatz“) produziert. Die in Leipzig ansässige Mitteldeutsche Medienförderung unterstützt ihn mit 650.000 Euro.

Auch bei den „Stillen Trabanten“ dabei: Charly Hübner. Quelle: Chris Emil Janssen/Imago

Das Aufgebot an Darstellern ist bemerkenswert: Hollywood-Star Nastassja Kinski („Tess“, „Katzenmenschen“, „Revolution“, „Das Reich und die Herrlichkeit“), die für Peter Schamonis Schumann-Drama „Frühlingssinfonie“ bereits 1982 in Sachsen drehte, Martina Gedeck („Die Wand“, „Oktoberfest 1900“), Charly Hübner („Polizeiruf“ aus Rostock), Albrecht Schuch („Berlin Alexanderplatz“, „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“), Lilith Stangenberg („Der Staat gegen Fritz Bauer“), die erst unlängst mit Thomas Stuber seinen ziemlich stilbewussten Sky-Haus-Horror „Hausen“ gemacht hat, sowie Peter Kurth („Herbert“), der neue „Polizeiruf“-Kommissar aus Halle.

Von Norbert Wehrstedt