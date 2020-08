Leipzig

Alle Arbeiten für den historischen Fernsehfilm „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution“ (Arbeitstitel), der im Ersten ausgestrahlt wird, mussten coronabedingt abgesagt werden. In wenigen Tagen heißt es wieder Film ab! Für aktuelle Dreharbeiten auf dem Leipziger Markt werden Komparsen im Alter von 18 bis 60 Jahren gesucht.

Die Story spielt 1988/89 und erzählt nach wahren Ereignissen von einer Gruppe junger Leipziger, die sich für den Umweltschutz einsetzt und dabei gegen das System auflehnt.

Der Film

Der Eventfilm entsteht nach Motiven des gleichnamigen Bestsellers von Peter Wensierski. Das Drehbuch schrieb Thomas Kirchner („Das Wunder von Berlin“, „Der Turm“), Regie führt Andy Fetscher („Tatort – Fürchte Dich“, „Soko Leipzig“). In den Hauptrollen spielen Janina Fautz, Inka Friedrich, Alexander Hörbe, Ferdinand Lehmann und Timur Bartels.

Die 19-jährige Franka Blankenstein ( Janina Fautz) wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Zufällig lernt sie den Altenpfleger Stefan Clausnitz ( Ferdinand Lehmann) kennen und findet so den Weg in eine Umweltgruppe, die sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur und die Luftverschmutzung der Region einsetzt. Franka ist fasziniert von dem Zusammenhalt der Gruppe, die in einem alten Abrisshaus lebt.

„Dieser Film über die Kraft der Leipziger Umweltbewegung ist ein bisher selten erzähltes Kapitel auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Stoff mit starken Partnern hier vor Ort umsetzen werden und so authentisch den Weg der jungen Menschen nachzeichnen, die Leipzig zu dem gemacht haben, was sie heute ist: die Stadt der Helden“, so UFA-Fiction-Produzentin Henriette Lippold. Die 39-Jährige, die in Bad Düben lebt, produziert seit 2011 die ZDF-Fernsehserie „SOKO Leipzig“ und erhielt vor vier Jahren den International Emmy Award für die TV-Serie „ Deutschland 83“.

Szenen einer Demo auf dem Markt

Für die Nachstellung der ersten Demo auf dem Leipziger Marktplatz sucht die Produktionsfirma Komparsen, die auch Zeit für einen zweimaligen obligatorischen Coronatest mitbringen müssen. Der Test wird organisiert und bezahlt.

Drehtermine in Leipzig

22. August ( Coronatest am 18.08. und 20.08.)

24. und 25. August (Coronastest am 20.08. und 22.08.)

27. August ( Coronatest am 22.08. und 24.08)

Die Teilnahme an einzelnen Drehterminen ist möglich und wird vergütet.

Bewerbung

Von Regina Katzer