Leipzig

Schon länger haben nationale und internationale Filmteams Leipzig als Drehort für sich entdeckt. Nach Werken wie dem Marvel-Streifen „Captain America – Civil War“, der Andreas-Dresen-Produktion „Als wir träumten“ und „Die Agentin“ mit Diane Kruger und Martin Freeman wächst die Liste nun weiter: „Evolution“ heißt der jüngste Film, der in der vergangenen Woche in Leipzig abgedreht wurde. Schauplatz des Geschehens waren laut der Produktionsfirma The Match Factory die Südvorstadt und Plagwitz. Dort vermuteten einige am Sonntag, dem 2. April, einen Brand am Kant-Gymnasium – es handelte sich jedoch um die Dreharbeiten.

Die kreative Leitung des Projekts hat das aus Ungarn stammende Duo Kornél Mundruczó und Kata Wéber inne. Ihre letzte gemeinsame Arbeit war der Netflix-exklusive Film „Pieces of a Woman“ (2020), für den Hauptdarstellern Vanessa Kirby eine Oscar-Nominierung erhielt. Mundruczó war dabei als Regisseur, Wéber als Autorin tätig – so auch in „Jupiter’s Moon“ (2017) oder dem grandiosen Arthouse-Stück „Underdog“ (2014), der in Cannes den Hauptpreis in der Reihe „Un Certain Regard“ gewann und für den 280 Hunde in einer spektakulären Szene durch die Straßen Budapests rennen.

Thema: Antisemitismus

Zum Plot von „Evolution“ ist bisher nur wenig bekannt. Laut The Match Factory dreht er sich um eine Großmutter, eine Mutter und einen Sohn und erzählt „eine Geschichte, die tief in die psychologischen Untiefen des Holocausts, des Traumas, der persönlichen Identifikation und schlussendlich des wachsenden Antisemitismus in einer scheinbar liberalen Gesellschaft eindringt“. Der Film sei „ein schnelles und schlankes Projekt, präzise, mit relativ kleinem Team gedreht, aus Rücksicht auf Corona, aber auch aus zeitlichen Gründen. Wir wollen schnell sein, das Momentum nutzen“, teilt Produzentin Viola Fügen mit.

Laut Produktionsstudio fanden sechs der insgesamt zwölf Drehtage in Leipzig statt. Wann und wo „Evolution“ zu sehen sein wird, steht bislang nicht fest.

Von CN