Martin Günther tanzt. Mitten im Regen, auf der Grimmaischen Straße, bewegt er sich beschwingt unter seinem Regenschirm durch diesen Moment des Samstagnachmittags. Nicht ganz so elegant wie Gene Kelly im Hollywood-Schinken „Singin’ In The Rain“, aber mit genau so viel Strahlen im Gesicht. Das liegt daran, dass das Vorstandsmitglied des Clubs Deutscher Drehorgelfreunde (CDD) vom Berliner Kumpel Hjalmar Bong beschallt wird. Vielleicht auch aus einem Jetzt-erst-recht-Gefühl heraus. Richtig rund läuft es nämlich nicht für die Teilnehmer des Drehorgeltreffens in Leipzig.

Da ist zum einen das Wetter. Die allermeisten der 45 Freaks mit 37 Orgeln haben es vorgezogen, die Beschallung der Innenstadt abzublasen. „Die Nässe würde meine Orgel beschädigen“, erklärt CDD-Sprecher Wilfried Skoppek. Bong war das wurscht, „ich spiele auf jeden Fall“.

Ablehnung von Ladenbetreibern

Zum anderen liegt eine gewisse Ablehnung in der kühlen Luft. „Zuerst wollte ich unter den Arkaden vom Alten Rathaus loslegen, aber die Ladenbetreiber wollten uns nicht“, erzählt Bong. Auch am Eingangsbereich von Galeria Kaufhof lehnte man ihn ab. Das würde nerven, hieß es. „Dabei wollen wir doch nur Stimmung in die Stadt bringen, das ist auch gut für die Geschäfte“, findet Skoppek.

Mit offenen Armen hat die Gruppe dagegen der Betreiber des San Remo an der Ecke Nikolai-/Grimmaische Straße empfangen, zwischendurch gibt’s für die Künstler sogar Pizza. Unter der Markise des Restaurants ertönen am Nachmittag also Smash-Hits der Berliner Drehorgelszene wie „Zickenschulzes Hochzeit“ oder „ Krumme Lanke“.

Leipziger springt ein

Daniel Hammerschmidt hat das angetörnt. „Ich hab gleich gute Laune gekriegt und den Jungs das auch gesagt“, so der 40-jährige Leipziger. Kurzerhand lud Bong ihn an die Leier der Drehorgel und hängte sich selbst die Quetschkommode um. Voller Inbrunst legen sie sich ins Zeug, Hammerschmidt übrigens trotz 7 Grad barfuß. „Manchmal muss es wehtun, damit man sich spürt“, sagt er grinsend.

„Passt gut zu uns“, konstatiert Martin Günther, „wir sind nämlich alle verrückt.“ Das kann man so stehenlassen. Wie kommt man auch bittschön darauf, sich einen Wolf an einer Holzkiste zu kurbeln, die ja nicht umsonst Leierkasten genannt wird und mit Jahrmarkt, Volksfest oder Zirkus assoziiert wird – ein oft belächeltes bis benörgeltes Relikt aus längst vergangener Zeit. „Ick liebe meene Orjel“, sagt Hjalmar Bong, ein Typ, für den das Etikett „Berliner Original“ erfunden worden zu sein scheint.

Schon mit Juhnke aufgetreten

Der 76-Jährige spielte schon als Kind Gitarre, später Akkordeon und Flügelhorn, aber nichts machte ihn so glücklich wie das Orgeln. Feinmechaniker hat er gelernt, dann war er 28 Jahre Verkaufsleiter bei Hoover. Aufgetreten ist er aber immer, auf Hochzeiten, in Altenheimen oder sonst wo. Sein Instrument hat er mit digitaler Technik aufgemotzt und kann nun die mechanischen Abläufe mittels Elektronik steuern. Spotify auf Rädern gewissermaßen, wenn auch mit beschränkter Playlist.

Ein Juke Box Hero, dieser Mann, der schon mit Stars wie Harald Juhnke im Fernsehen auftrat, Drehs für eine Vorabendserie des ZDF hatte und die neue U-Bahnlinie U2 in Berlin musikalisch eröffnete. „Klar, in unserer Branche gibt’s auch ein paar, bei denen sich das Drehorgeln bescheiden anhört“, sagt er. Dennoch steht für ihn steht: Es ist ein Stück Kulturgeschichte.

Die meisten hasten vorbei

Mild ausgedrückt, sehen das nicht alle so am Samstagnachmittag. Das liegt am Wetter, aber auch an der Laune oder der musikalischen Vorliebe. Die allermeisten hasten vorbei, manche lächeln in Bongs Richtung, einer johlt, und eine Gruppe fängt bei „Cordula Grün“ an zu tanzen. Die Verrückten vom CDD verbreiten eine Partystimmung, als hätten sie gerade einen Grammy bekommen, und auch Daniel Hammerschmidt schmunzelt zufrieden beim Kurbeln.

Regensicher immerhin war das Konzert mehrerer Drehorgelspieler am frühen Abend in der Nikolaikirche mit Werken von Händel, Mozart und Leonard Cohen. Kantor Lucas Pohle an der Ladegast-Eule-Orgel und weitere Musiker spielten den Regen aus den Gedanken.

Sie kommen wieder

Sonntag ist Schluss, turnusgemäß steigt das nächste Drehorgeltreffen in Leipzig in zwei Jahren – trotz Ablehnung mancher Laden-Chefs. „Wir kommen wieder“, sagt Wilfried Skoppek. Und jeder kann sich aussuchen, ob das eine Drohung oder ein Versprechen ist.

Von Mark Daniel