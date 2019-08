Leipzig

Diane Kruger, in Niedersachsen geboren, in Filmen an der Seite von Hollywood-Größen wie Brad Pitt und Nicolas Cage bekannt geworden, unterrichtet nun in Leipzig – zumindest in ihrem neusten Film „Die Agentin“. Der Thriller, der unter anderem in der Messestadt entstand, läuft am Donnerstag in den deutschen Kinos an.

In Rückblenden wird die Geschichte von Rachel erzählt. Die von Kruger gespielte Fremdsprachenlehrerin wird vom israelischen Geheimdienst Mossad als Agentin angeworben – und verschwindet auf einmal spurlos. Ihr früherer Kontaktmann Thomas ( Martin Freeman) muss sie rasch finden, um Schlimmeres zu verhindern. Was folgt, ist eine turbulente Reise durch Rachels rastloses und aufgewühltes Leben zum wahren Grund für ihr Verschwinden.

Hollywood-Star mit deutschen Wurzeln: Diane Kruger steht derzeit in der Leipziger City für ihren neuen Film „The Operative" vor der Kamera.

Gedreht haben Kruger und Freeman vor gut einem Jahr in der Leipziger Innenstadt: Der Hauptbahnhof der Messestadt spielt eine Nebenrolle, im bekannten Kaffeehaus Riquet sitzen die beiden Agenten zusammen. Auch in Köln standen die Schauspieler vor der Kamera.

Story basiert auf Roman „The English Teacher“

Regie führte Yuval Adler, es ist sein zweiter Spielfilm. Der Israeli schrieb auch das Drehbuch, basierend auf dem Bestseller „The English Teacher“. Der Film lief bereits im Februar während der Berlinale außer Konkurrenz.

Zuletzt hatte die 43-jährige Kruger Lorbeeren für ihre Rolle in Fatih Akins Spielfilm „Aus dem Nichts“ eingeheimst. Belohnt wurde sie für ihre erste rein deutschsprachige Rolle mit dem Darstellerpreis beim Filmfestival in Cannes. Freeman machte sich vor allem als Watson in der britischen Serie „Sherlock“ einen Namen, spielte im vergangenen Jahr im Marvel-Streifen „Black Panther“ mit.

Leipzig ist immer wieder Schauplatz für Dreharbeiten. Unter anderem drehte Scarlett Johansson für „Captain America“ am Flughafenim Norden der Stadt – und feierte später mit der Crew in der Bar Imperii in der City.

Von Josephine Heinze