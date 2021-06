Drei Bands aus Leipzig, die noch Großes vorhaben

Leipzig

Neue, vielversprechende Bands aufzuspüren, war noch nie einfach. Früher mussten Magazine oder Plattenkisten durchforstet, heute muss das Internet durchstöbert werden, was angesichts der Menge ein Mammutvorhaben ist. Spotify hilft jedenfalls nur selten weiter, werden dort in der Kategorie „Neuerscheinungen“ doch lediglich Musikerinnen und Musiker präsentiert, die bereits eine größere Reputation haben. Wir wollen deshalb an dieser Stelle drei Bands aus Leipzig vorstellen, die noch viel vorhaben und die man auf dem Schirm behalten sollte.

Baby of the Bunch

Wilder Heavy-Pop aus Leipzig – das ist das Versprechen von Baby of the Bunch. Das weibliche Quartett besteht offiziell bereits seit 2015 und feierte 2018 mit dem Song „Banana Ice Cream“ sowie der Debüt-EP „The Garden of Eden“ erste Erfolge. Seitdem sind eine zweite EP und eine Handvoll weiterer Tracks erschienen. Baby of the Bunch – das sind Brontë als Lead-Sängerin und Gitarristin, Valentina an den Drums, Finja am Bass und Luise als Multi-Instrumentalistin.

Selbstbewusst und -ironisch tritt das Quartett auf, der Sound pendelt zwischen mitreißendem Party-Material („I Like That“) und dezent melancholischem Indie-Rock („Seize the Summer!“). Die oftmals punkig anmutenden Gitarrenklänge und Gesangseinlagen kommen ohne hochanspruchsvolle Melodieverläufe aus, dafür dringt die pure Freue am Musikmachen und Leben aus ihren Poren. Im Juni soll eine für MDR Kultur ausgenommene Homesession veröffentlicht werden, das Debütalbum ist in Arbeit und erscheint voraussichtlich im Januar 2022.

Veröffentlichungen:

The Garden of Eden – EP, 2018

I’m not the type of girl your mom would like – EP, 2019

Atlas Bird

Sie gehörten zu den ersten Bands, die im Jahr 2021 in Leipzig live vor Publikum spielten: Atlas Bird traten zu Pfingsten im Rahmen des Mini-WGTs auf der Terrasse der Moritzbastei auf und lockten dabei etliche Interessierte an, die sich aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten auf dem Vorplatz der MB tummelten. 2016 als Trio gegründet, bestehen Atlas Bird seit März nur noch aus zwei Mitgliedern: Axel Kunz (Schlagzeug) und Martin Schröder-Zabel (Gesang und Gitarre).

Ihre Musik läuft unter der Genre-Bezeichnung Noise Pop, ist für Noise jedoch zu melodisch und für Pop zu wenig Mainstream – weshalb dieses Oxymoron dann doch ganz zutreffend ist. Die Songs sind von einer bedächtigen Melancholie und einem gemächlichen Tempo geprägt, im Vordergrund stehen oft eine markante Bass-Drum und die Gesangsstimme, gelegentlich kommen auch elektronische Elemente hinzu, was bisweilen an Bands wie Muse oder Placebo erinnert. Bisher haben Atlas Bird zwei EPs veröffentlicht – und eine beachtenswerte Cover-Version von „Back to Black“.

Veröffentlichungen:

Escapia – EP, 2017

Dua Lux – EP, 2019

Karl die Große

Mit monatlich etwas mehr als 8000 Hörern auf Spotify ist Karl die Große die populärste Band unter den hier aufgeführten – angesichts der Qualität ihrer Musik ist das aber noch immer viel zu wenig. Die sechsköpfige Gruppierung aus Leipzig hat im Februar ihren zweiten Langspieler „Was wenn keiner lacht“ veröffentlicht, mit dem sie akustisch ihren nächsten großen Sprung nach vorne machte: Die Songs sind noch vielfältiger in Klangbild und Inhalt geworden, Pop trifft hier auf Jazz, Rap und elektronische Einflüsse, kein Track gleicht dem nächsten.

Wencke Wollny greift in ihren Texten die großen Themen des Lebens auf und trägt diese teils in Slam-Poetry-esker Weise vor, säuselt sie während der Strophen in aller Bedächtigkeit ins Mikro, nur um in den Refrains auch mal die großen Melodien auszupacken. Das Ergebnis ist mal harmonisch, mal gängigen Pop-Konventionen zuwiderlaufend, mal leise und mal epochal laut, mal nachdenklich-besonnen und mal energetisch-mitreißend. Aber stets spannend, hörenswert und von großen Emotionen getragen.

Veröffentlichungen:

Dichter bei den Anderen – EP 2015

Dass ihr Superhelden immer übertreibt – Album, 2017

Mal gucken was passiert – EP 2018

Was wenn keiner lacht – Album 2021

Von Christian Neffe