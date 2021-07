25.06.2021, Tschechien, Prag: An der Prager Kirche der Heiligen Agnes von Böhmen stehen Kerzen zu Gedenken an die verstorbene Schauspielerin Libuse Safrankova. Die Schauspielerin war am 9. Juni im Alter von 68 Jahren gestorben. Quelle: ulová Kateøina/CTK/dpa