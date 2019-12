Drei Lieder für das Arbeitsamt im Frauenzimmertheater

Als der schwarze Vorhang fiel, gab es beim Publikum kein Halten mehr. Joey Kelly stand mit Gitarre, umgeben von seinen Geschwistern Kathy, Patricia, Paul, Jimmy, John und Angelo auf der Bühne und stimmte den Hit „Why Why Why“ an. Die Kelly Family machte auf ihrer Jubiläumstour am Freitag in der ausverkauften Arena Leipzig Station.