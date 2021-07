Leipzig

Der Schriftsteller Ingo Schulze ist einer von jenen, die sich nicht nur einmischen, sondern auf deren Interventionen man geradezu hofft. Vielleicht, weil er das Persönliche mit dem Politischen verschränkt, niemals aber das Private mit dem Patriotischen. Und es liegt an der Gelassenheit, die er dabei ausstrahlt, am Erfahrungshunger, mit dem er sich in Situationen begibt und an der Ausgewogenheit, mit der er argumentiert, wenn er den Blick auf Bruchstellen der Demokratie lenkt.

So ist Ingo Schulze ein besserer Ostbeauftragter, gerade weil er den Westen nicht auslässt, wenn er zum Beispiel die Historikerin Simone Lässig zitiert, die vor zwei Jahren in der „FAZ“ den „Transformationsprozess“ in Sachsen als eine „Anrufung einer mehr als 800 Jahre zurückreichenden Geschichte“ skizzierte, die sich „als wirksame Strategie politischer Mobilisierung“ erwiesen habe. Wo „die bayerischen und baden-württembergischen ,Transformationspaten’ aus dem zutiefst konservativ und antikommunistisch geprägten Süden der alten Bundesrepublik einflogen, formte die CDU 1990 ein Denkmuster, das die politische Kultur lange prägen sollte“. Dazu gehörten „Duldung und Offenheit nach rechts, Feindbildrhetorik und scharfe Abgrenzung nach links.“

Ingo Schulzes Offener Brief an Jörg Bernig

Das Zitat stammt aus Schulzes Rede zur Verleihung des Dresdner Kunstpreises Anfang Juni. Sie ist, wie auch Volker Brauns Laudatio, nachzulesen im Buch „Dresden wieder sehen“, soeben im Wallstein Verlag erschienen. Auf seine Geburtsstadt Dresden kommt der 58-Jährige immer wieder zurück, auch in den anderen Texten des Bandes, die seit 2006 in der „Süddeutschen Zeitung“ erschienen sind und in der „Zeit“. Der Offene Brief an den in der Edition Buchhaus Loschwitz publizierenden Jörg Bernig ist eine Erstveröffentlichung.

Unter der Überschrift „Eingeschlagene Scheiben“ hatte Bernig im April in der Zeitung „Junge Freiheit“ über einen Buttersäure-Anschlag auf das von Susanne Dagen und Michael Bormann in Dresden geführte Buchhaus Loschwitz geschrieben und eine Verurteilung dieser Tat vermisst. Die Gewalt, die sich „von den extremistischen Rändern her weit hinein in unser tägliches Leben ausbreitet, ist möglicherweise nichts weiter als der Ausdruck eines Zerfalls. Das sind keine Risse mehr und keine Spalten. Das sind Abgründe und Fragmentierungen“, schreibt Bernig.

Schulze ist in „Dresden wieder sehen“ ein Seismograf der Gegenwart

Ingo Schulze verurteilt die „kriminelle Tat“, weil sie „ja gerade die Voraussetzung von Diskussion und Streit infrage“ stelle. Um dann herauszuarbeiten, wie Ellen Kositza und Götz Kubitschek mit ihren Auftritten und den Publikationen ihres Antaios Verlags versuchten, „die Gesellschaft zu spalten, zu polarisieren, den Riss breiter und tiefer zu machen“ und damit einen Anteil an Fragmentierungen haben. Und warum die Zusammenarbeit des Buchhauses Loschwitz mit dem Verlag Widerspruch und Abgrenzung hervorruft, wenn es um „eine ,rechte’ Lesart von Literatur“ gehe.

Schulze nennt die Neue Rechte beim Namen und versucht, die Gegenwart aus der jüngeren Geschichte zu erklären. Dafür sei er ein „Seismograf“, begründete die Jury des Dresdner Kunstpreises ihre Wahl. In seiner Rede verknüpft Schulze seine Erfahrungen mit den Entwicklungen, denen er auch in den im Buch abgedruckten Zeitungstexten auf der Spur ist, wenn er über den Mythos Dresden nachdenkt und über Mentalität. Wenn er am 13. Februar 2010 in Dresden gegen den „Trauermarsch“ der Neonazis demonstriert und von der Polizei wie auch der damaligen Stadtregierung kriminalisiert wird. Es vererbt sich weniger das, was Marco Wanderwitz als Ostbeauftragter der Regierung „diktatursozialisiert“ nennt, sondern „die Ungleichheit vererbt sich im wahrsten Sinne des Wortes fort“, so Schulze.

Er setzt sich mit den Gründen des Verlags S. Fischer auseinander, sich von Monika Maron zu trennen, die wie Bernig und Uwe Tellkamp in der Reihe „Exil“ beim Buchhaus Loschwitz veröffentlicht. Er räumt eigene Ratlosigkeit ein und Irrtümer. „Was ich übersah, war der Wunsch, dem Stempel ,Ostler’ oder gar ,Unrechtsstaat’ zu entkommen, und damit einer Kategorisierung in Täter, Mitläufer und Opfer.“ Um sich ein Bild von der Welt zu machen, wählt er für Annäherung wie auch Abgrenzung die vertraute Kulisse. So sieht man mehr – und weiter.

Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren. Nach einem Studium der Klassischen Philologie und Germanistik arbeitete er als Schauspieldramaturg, bevor er als Journalist und Zeitungsverleger tätig war. Seit 1995 veröffentlicht er sehr erfolgreich Romane und Kurzprosa. nach seinem Debüt „33 Augenblicke des Glücks" erschienen unter anderem „Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz", „Adam und Evelyn" und „Die rechtschaffenen Mörder". Daneben „Handy. Dreizehn Geschichten in alter Manier", „Was wollen wir? Essays, Reden, Skizzen", „Orangen und Engel. Italienische Skizzen" sowie „Unsere schönen neuen Kleider. Gegen eine marktkonforme Demokratie – für demokratiekonforme Märkte". Im Mai 2021 hat Schulze den Erzählungsband „Tasso im Irrenhaus" veröffentlicht. Für seine Werke wurde Ingo Schulze mit zahlreichen Preisen und Gastdozenturen gewürdigt. Anfang Juni erhielt er den Dresdner Kunstpreis. Der Schriftsteller lebt in Berlin.

