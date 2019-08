Leipzig

Beim diesjährigen Highfield-Festivalhat die Polizei weniger Straftaten festgestellt als noch 2018. 39 Fälle seien am vergangenen Wochenende erfasst worden, so die Polizei auf Nachfrage der LVZ. Am häufigsten habe es sich um Eigentumsdelikte gehandelt – 13 insgesamt, teilte Polizeisprecher Andreas Loepki mit.

Hinzu kamen zehn Drogendelikte, sechs Körperverletzungen, je zwei Beleidigungen beziehungsweise Belästigungen, Falschgeld, Betrug und je ein Hausfriedensbruch, Widerstand, Sachbeschädigung und Verkehrsdelikt. Im Vergleich zu 2018 ist die Gesamtzahl der Straftaten deutlich gesunken. 55 waren damals festgestellt worden. Allerdings hängt das laut Polizei vermutlich auch damit zusammen, dass es in diesem Jahr weniger Besucher gab.

Kritik an Vorgehen der Polizei

Rumänen seien nicht unter den Verdächtigen gewesen. Anfang der Woche war die Polizei in die Kritik geraten: Wegen vermehrter Taschendiebstähle in den vergangenen Jahren hatten Leipziger Beamte im Vorfeld des Festivals Briefe an Hotels und Herbergen verschickt.

Um mutmaßlichen rumänischen Banden das Handwerk zu legen, sollten Betreiber der Unterkünfte konkrete Gästedaten übermitteln. „Sie können die Ermittlungen unterstützen, indem sie [für den Zeitraum vom 15. bis 18. August] mitteilen, ob rumänische Staatsangehörige in Ihrem Hause ein Zimmer beziehen“, heißt es in dem Schreiben. Grund: Taschendiebstähle seien meist auf rumänische Banden zurückzuführen.

Dass die Ermittler beim Highfield 2019 keine rumänischen Staatsbürger feststellten, begründet die Polizei mit der Aktivität der Beamten. Diebesbanden wüssten, dass „hier ein heißes Pflaster besteht und meiden es vorzugsweise“, so Loepki.

