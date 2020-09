Drumsticks statt Skalpell: Leipziger Chirurg rockt mit Band im Clara-Park

Leipzig

Der Leipziger Jörg Hammer ist nicht nur ein international renommierter Handchirurg, sondern auch passionierter Schlagzeuger. Mit seiner Cover-Band Momentum spielt der 60-Jährige, der als Arzt unter anderem Gitarrengott Carlos Santana durch seine Behandlung die Tour rettete, am Samstag auf der Bühne im Clara-Zetkin-Park im Rahmen des LVZ-Kultursommers. Wir sprachen mit ihm über die Welt zwischen Operieren und Rocken.

Trommeln Sie schon länger als sie operieren oder umgekehrt?

Anzeige

Ich stehe seit deutlich längerer Zeit im OP. Bis zum 19. Lebensjahr habe ich Trompete gespielt, doch meine wahre Liebe galt immer dem Schlagzeug. Das habe ich bis zum Beginn des Medizinstudiums bearbeitet. Es hat 35 Jahre gedauert, bis ich mich wieder drangesetzt habe.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie kam es dazu?

Seit vielen Jahren bin ich mit Wolf-Rüdiger Raschke von Karussell befreundet. Anlässlich meines 50. Geburtstags schlug er mir vor, mal gemeinsam Musik zu machen. Ich hielt das zunächst für absurd, fand es dann aber reizvoll und habe mich reingekniet. Die Liebe zum Schlagzeugspiel flammte neu auf. Hin und wieder hab ich bei Karussell mitgemacht. Vor zwei Jahren gründete ich dann mit Mitstreitern die Band Momentum, die sich zuvor Inspired genannt hatte. Wir spielen Klassiker der Rockgeschichte.

Wie leicht fällt ihnen der mentale Wechsel vom Chirurgen zum Rocker?

Vor allem in der ersten Zeit gar nicht so einfach, im Kopf den Hebel umzuschalten, schließlich sind Chirurgie und Musikmachen zwei verschiedene Welten. Dennoch ging es mit der Zeit immer besser – auch weil sich herausstellte, dass es doch durchaus Schnittmengen gibt.

Welche sind das?

Als Chirurg ist es entscheidend, hoch konzentriert im Team zu arbeiten und die Richtung vorzugeben. In einer Band funktioniert das auch nur im Miteinander – und als Drummer gebe ich den Takt vor.

Sie haben unter anderem Meistergitarrist Carlos Santana behandelt. Was war sein Problem?

Nach einem Auftritt in Moskau im Juni 2011 hatte er sich eine Sportverletzung zugezogen und Angst, dadurch waren die folgenden Shows gefährdet. Deshalb flog er früher zum nächsten Konzertort – nämlich Leipzig – und bat um Behandlung. Ich konnte ihm helfen.

Was für ein Typ Mensch ist er?

Sehr sympathisch, völlig ohne Allüren. Wir haben uns gut verstanden. Er bat ich auch, zum folgenden Konzert nach Düsseldorf mitzukommen. Dort habe ich ihn nochmal behandelt.

Was sind die klassischen Verletzungen von Musikern?

Bei Gitarristen beispielsweise gibt es auffällig viele Statikprobleme und Wirbelsäulen-Erkrankungen. Schlagzeuger leiden wegen ihrer Körperhaltung schon mal an Schmerzen im unteren Lendenwirbelbereich, aber auch am Unterarm – der so genannte Tennisarm.

Was ist für Sie der größte Rocksong aller Zeiten?

Einer der größten ist auf jeden Fall „Stairway To Heaven“ von Led Zeppelin. Und Pink Floyd haben ein Meisterwerk nach dem anderen geschaffen.

Warum steht keiner der Songs auf der Setlist von Momentum?

An manchen monumentalen Meisterwerken sollte man gar nicht erst versuchen sich abzuarbeiten. Das ist auch eine Frage der Ehrfurcht und des Respekts. Schließlich sind wir keine Profis.

...haben aber mit Jasmin Graf einen professionellen Stargast am Mikro. Wie ist das zustande gekommen?

Weil Jasmin die Tochter vom langjährigen Karussell-Gitarrist Hans Graf ist, kannte ich sie schon als Kind. Sie hat auch schon mal bei Studenten-Veranstaltungen der Ärztekammer gesungen. Als Momentum entstanden war, haben wir sie gefragt, ob sie mit uns auftreten würde, und sie sagte zu. In den vergangenen eineinhalb Jahren war sie schon öfter dabei. Ein großer Gewinn für uns!

Momentum Rock Night am 5. September auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park; 20 Uhr, Tickets für 9.95 Euro auf www.mawi-concert.de.

Von Mark Daniel